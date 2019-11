Este 2020 llega Narcos vs Zombies, la nueva serie Prime Original exclusiva para Amazon Prime Video

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Producida por Dynamo y Red Creek Productions, la acción ficticia del aclamado director Rigoberto Castañeda y el showrunner Nicolas Entel nos transporta al norte de México en donde un grupo de personas enfrentarán la aparición repentina de un virus que comienza a alterar los habitantes de la frontera.



Amazon Prime Video México anuncia su nueva serie Amazon Original, Narcos vs Zombies, que ofrece al público una historia emocionante de ciencia ficción, horror y acción. Se trata de una producción mexicana creada y escrita por Nicolas Entel (Pecados De Mi Padre) y Miguel Tejada Flores (Screamers, Beyond Re-Animator), dirigida por Rigoberto Castañeda (Diablero, Hasta que Te Conocí) y protagonizada por Sergio Peris-Mencheta ( Snowfall, Rambo: Last Blood), Fátima Molina (Falco, Sueño en Otro Idioma), Horacio García Rojas (Diablero, Narcos: México), Nery Arredondo (Vuelven) y Adria Morales (La Reina Soy Yo). Se compone de ocho episodios y estará disponible exclusivamente para Prime Video en más de 200 países y territorios de todo el mundo, incluidos México y el resto de América Latina.



Narcos vs Zombies nos cuenta sobre el legendario narcotraficante Alonso Marroquín (Peris-Mencheta), quien, con su hijo Lucas (Nery Arredondo) escapa de una prisión mexicana de alta seguridad y encuentra refugio en Paradiso, una instalación remota para rehabilitación de drogas ubicada en el lado estadounidense de la frontera. Mientras tanto, los cuerpos de soldados heridos que fueron víctimas de un experimento militar fallido por parte de E.U.A, son abandonados cerca de la frontera, para después revivir como zombies mutantes. En la búsqueda de Alonso y su hijo, el equipo mexicano de las fuerzas especiales es infectado por los zombis mutantes, convirtiéndose en un ejército zombi. Alertado de la inminente amenaza que esta nueva especie representa para la humanidad, el Ejército de los Estados Unidos se embarca en una misión para aniquilarlos. La serie es producida por Dynamo y Red Creek Productions.



"Siempre estamos buscando llevar nuevos contenidos premium a nuestros miembros Prime, por lo tanto, estamos muy entusiasmados con esta nueva y sorprendente serie que seguramente será amada por los fanáticos de estos géneros", dijo Javier Szerman, Director de Amazon Prime Video Originals México. "La historia de Narcos vs Zombies es algo que nunca antes visto en estos tiempos en América Latina".



"Para todos nosotros en Dynamo ha sido una experiencia increíble producir esta serie Amazon Prime Video Original en América Latina", dijo Andrés Calderón, CEO de Dynamo. "El nivel de complejidad en la producción de esta serie, junto con la combinación de géneros, brindará al público una historia que nunca antes habían visto".



"La serie es muy divertida, llena de acción y cuenta con increíbles efectos visuales, pero también es probable que toque algunas fibras sensibles, ya que habla sobre algunos temas actuales importantes y controvertidos", dijo Nicolas Entel, showrunner de la serie y socio fundador de Red Creek Productions.



Narcos vs Zombies es la serie más reciente anunciada por Prime Video en México, uniéndose a una creciente lista de series Amazon Original aclamadas por la crítica como Diablo Guardian, LOL: Last One Laughing, Un Extraño Enemigo, El Juego de las Llaves y el recientemente lanzado reality De Viaje con Los Derbez, junto con los exitosos Amazon Originals mundiales que incluyen la premiada serie The Marvelous Mrs.Maisel y Fleabag, así como éxitos globales como Jack Ryan de Tom Clancy, The Boys, Good Omens y Carnival Row.



Todos los miembros Prime podrán ver los episodios de Narcos vs Zombies en cualquier lugar y en cualquier momento gracias a la aplicación Prime Video para Smart Tvs, dispositivos móviles, Fire TV stick, Apple TV y Chromecast, así como mediante la transmisión en línea. En la aplicación de Prime Video, los miembros pueden descargar los episodios en sus dispositivos móviles y tabletas para verlos en cualquier lugar sin conexión ni sin costo adicional. Prime Video está disponible en México sin costo adicional para los miembros de Prime y ahora con Prime Video Channels, pueden agregar sus canales favoritos, como HBO, STARZPLAY y Paramount+. La mayoría de las suscripciones ofrecen una prueba gratuita y la posibilidad de cancelar en cualquier momento.



Los clientes que aún no son miembros Prime pueden registrarse para obtener un período de prueba gratuito en www.amazon.com.mx/prime. Para obtener una lista de todos los dispositivos compatibles con Prime Video, visite www.amazon.com/howtostream.



Sobre Amazon

Amazon está guiada por cuatro principios: obsesión con el cliente en lugar de enfocarse en los competidores, pasión por la invención, compromiso con la excelencia operativa y el pensamiento a largo plazo. Las reseñas de los clientes, las compras con un solo click, recomendaciones personalizadas, Prime, Fulfillment por Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Fire tablets, Fire TV, Amazon Echo y Alexa son algunos de los productos y servicios creados por Amazon. Para mayor información sigue a @PrimeVideoMx



Sobre Dynamo

Fundada en 2006, DYNAMO se ha establecido como una de las productoras principales en América Latina con una notable presencia en Bogotá, Madrid, México y Nueva York. Centrándose en el desarrollo y la producción de contenido premium para los grandes líderes de la industria, como Amazon Prime Video, Netflix, Apple y Movistar, entre otros. Dynamo cree en el talento como el principal pilar de su estrategia y, por lo tanto, trabaja con los mejores profesionales creativos y técnicos de toda la región para generar contenido original de la más alta calidad. Series como Falco (Amazon Prime Video), Wild District (Netflix), Crime Diaries (Netflix), Green Frontier (Netflix), Triple Frontier (Netflix), Gemini Man (Paramount), y películas como The Hidden Face, Monos o Los Fierros son un claro ejemplo del contenido y el talento que respalda a Dynamo. Hasta la fecha han producido: más de 30 largometrajes, 10 series y 9 contenidos de otros formatos.



Sobre Red Creek

Establecida en Nueva York y Buenos Aires en 2001, Red Creek se ha convertido en una de las compañías de producción más confiables y de mayor alcance en las América. Desde hace años, Red Creek ha trabajado en proyectos tan variados que van desde la película Paddington 2, programas para Netflix, Amazon, HBO, Arte y Sky, hasta campañas publicitarias para Apple, Google, Coca-Cola y Nike, entre otros.





