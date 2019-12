LIV Capital Acquisition Corp. anuncia el precio de la oferta pública inicial de $70 millones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

LIV Capital Acquisition Corp. (la “empresa”) anunció hoy que puso precio a su oferta pública inicial de 7 000 000 de unidades a $10,00 por unidad. Se espera que las unidades coticen en el Nasdaq Capital Market (“Nasdaq”) y se comercialicen bajo el símbolo “LIVKU” a partir del 11 de diciembre de 2019.



Cada unidad consiste en una acción ordinaria de Clase A y una garantía rescatable. Cada garantía le da derecho a su titular para comprar una acción ordinaria de Clase A al precio de $11,50 por acción. Una vez que los títulos valores que comprenden las unidades comiencen a comercializarse por separado, se espera que las acciones ordinarias de Clase A y las garantías rescatables coticen en Nasdaq bajo los símbolos “LIVK” y “LIVKW”, respectivamente.



La empresa se formó con el objetivo de llevar a cabo una fusión, amalgamiento, cambio de acciones, adquisición de activos, compra de acciones, reorganización o combinación de negocios similares con una o más empresas. La empresa tiene la intención de enfocar su búsqueda en las empresas deseadas mexicanas (o empresas deseadas no mexicanas con una presencia importante en México). El equipo directivo y la junta de directores están compuestos por ejecutivos y fundadores veteranos en el sector financiero, entre los que se incluyen Alexander R. Rossi, fundador, presidente y director ejecutivo de la empresa, que ha ocupado el puesto como socio director de LIV Capital Group desde 2006; Humberto Zesati, fundador y director de la empresa, que también ha ocupado el puesto como socio director de LIV Capital Group desde 2006; y Miguel Ángel Dávila, fundador y director de la empresa, que se ha desempeñado como socio director de LIV Capital Group desde 2009.



EarlyBirdCapital, Inc. actúa como único administrador del libro de la oferta. La empresa ha otorgado a los aseguradores una opción de 45 días para comprar hasta 1 050 000 de unidades adicionales al precio de la oferta pública inicial para cubrir las sobreasignaciones, si las hubiere.

La oferta se hace solo por medio de un prospecto de emisión. Cuando estén disponibles, se pueden obtener copias del prospecto en EarlyBirdCapital, Inc., 366 Madison Avenue, New York, NY 10017, Attn: Syndicate Department, 212-661-0200.



La Comisión de Bolsa y Valores (Securities and Exchange Commission, “SEC”) de los Estados Unidos (la “SEC”) ha declarado la vigencia de una declaración de registro con respecto a los títulos valores el 10 de diciembre de 2019. Este comunicado de prensa no debe constituir una oferta de venta o la solicitud de una oferta de compra ni habrá compra alguna de estos títulos valores en ningún estado o jurisdicción, en el que dicha oferta, solicitud o venta fuera ilícita antes de la inscripción o calificación en virtud de la legislación sobre títulos valores de cualquier estado o jurisdicción.



Declaraciones a futuro



Este comunicado de prensa contiene declaraciones que constituyen “declaraciones a futuro”, incluso con respecto a la oferta pública inicial propuesta y al uso anticipado de las ganancias netas. No se puede garantizar que la oferta discutida anteriormente será completada en los términos descriptos, o en absoluto, o que las ganancias netas de la oferta serán utilizadas como se indique. Las declaraciones a futuro están sujetas a diversas condiciones, muchas de las cuales están más allá del control de la empresa, incluso aquellas estipuladas en la sección de Factores de riesgo de la declaración de registro de la empresa y los prospectos preliminares para la oferta de la empresa presentados ante la SEC. Las copias de estos documentos están disponibles en el sitio web de la SEC: www.sec.gov. La empresa no asume obligación de actualizar estas declaraciones según revisiones o cambios posteriores a este comunicado, salvo que así lo exija la ley.



El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.



