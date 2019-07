Líderes de la construcción dan claves para optimizar el sector

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

-Los trabajos en el sitio de obra se convierten en la principal área de mejora de la digitalización y el lugar donde estudiar la productividad de las tareas a nivel individual. Las nuevas soluciones deben hacer hincapié en el día a días de los trabajadores.



-La construcción modular se convierte en el siguiente gran paso de esta industria por su significante oportunidad en ahorro de costes y por redefinir la manera en la que se construye.



CEMEX Ventures comparte las conclusiones extraídas para mejorar la productividad y digitalizar la industria de la construcción generadas en una jornada de conversación con seis líderes de la industria. Directores y representantes de tecnología e innovación de Bouygues Construction, Hilti, DPR Europe, FMI, Versatile Natures y CEMEX Ventures, se reunieron recientemente en París para explorar beneficios tangibles en este sector.





La experiencia de cada participante en la industria de la construcción les permitió analizar áreas de mejora de la construcción y a los principales participantes. La nueva imagen de la industria que comparten todos es: el creciente número de startups y gran interés en invertir en el espacio Contech, facilitando un gran incremento en la tendencia de innovación en este sector.



La creciente aparición de nuevas startups es el reflejo de una mejorada situación de la industria, sin embargo, requiere un análisis más exhaustivo de cada una de las soluciones para entender los beneficios reales que aportan, y una posterior comparación con el modelo de negocio de las compañías. La mentalidad de los protagonistas de la construcción está cambiando y, aunque a una menor velocidad que otras industrias, se observan mejoras que aún tienen que generar un impacto en toda la estructura, enfatizando el sitio de obra.



Gregg Wallace, Director Tech Office de Hilti, introdujo uno de los principales retos en la digitalización de la construcción: “¿cómo podríamos optimizar cada una de las tareas específicas del trabajador? ¿no deberíamos solo focalizarnos en hacer más eficiente el proyecto completo, si no explorar individualmente cada una de las tareas?” Se observa que, mientras las empresas digitalizan todas sus áreas y procesos corporativos, el sitio de obra es la operación menos digitalizada.



Las empresas que participaron en esta mesa redonda, liderada por CEMEX Ventures, hablaron de construcción modular como el próximo paso del sector. Sin ser un nuevo concepto, las mejoras tecnológicas, la demanda económica y un cambio de mentalidad en la industria, la convierten en un gran impulso para la productividad del sector. Por otra parte, consideran importante involucrar al cliente en el proceso de innovación para mejorar la percepción de esta industria y recibir una retroalimentación constante.

Finalmente, la jornada cerró con un punto de vista compartido por todos los participantes: ampliar el foco hacia todas las fases de la cadena de valor y tener una visión global del estado de una obra, desde la etapa inicial de diseño, hasta el usuario final.



Con iniciativas como esta mesa redonda, el desafío global Construction Startup Competition, y los acuerdos de colaboración con expertos y empresas líderes, CEMEX Ventures reafirma su posición en el sector de emprendimiento, inversión y nuevas tecnologías, y continúan impulsando la revolución de la construcción.



Lanzado en 2017, CEMEX Ventures se centra en ayudar a resolver los principales desafíos y áreas de oportunidad que tiene el ecosistema de la construcción a través de soluciones sostenibles. CEMEX Ventures ha creado una plataforma abierta y de colaboración para liderar la revolución de la industria de la construcción implicando a startups, emprendedores, universidades y otros actores relevantes para abordar los desafíos más difíciles de la industria y moldear el ecosistema de valor del mañana. Para más información sobre CEMEX Ventures, por favor visite: www.cemexventures.com.



CEMEX Ventures no asume ninguna obligación de actualizar o corregir la información contenida en este comunicado de prensa. CEMEX Ventures no es responsable por el contenido de cualquier sitio web de terceros o página web referenciada o accesibles a través de este comunicado.





Contacts

Relación con Medios CEMEX Ventures

Cristina Aparicio

+34 91 377 9248

[email protected]

Relación con Medios CEMEX

Jorge Perez

+52(81) 8888 4334

[email protected]