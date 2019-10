Lanzamiento de Fitbit en Perú

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Fitbit (NYSE: FIT) anunció hoy que lanzó en Perú su línea completa de populares productos de salud y fitness que consiste en smartwatches, monitores, balanza inteligente y la app de Fitbit gratuita. Ya disponibles con el principal minorista Saga Falabella y en su tienda en línea los monitores de actividad: Fitbit Ace 2, Fitbit Inspire, Fitbit Inspire HR y Fitbit Charge 3; los smartwatches Fitbit Versa Lite, Fitbit Versa 2 y Fitbit Ionic, así como la balanza inteligente Fitbit Aria Air.



Durante casi 13 años, la visión de Fitbit ha sido lograr que el mundo sea más saludable con una plataforma holística que te ayuda a actuar y ser más activo, hacer más ejercicio, dormir mejor, comer de forma más inteligente y manejar tu peso. Estar en la plataforma Fitbit es excepcional, pues no sólo se trata del dispositivo, es la combinación de una amplia gama de dispositivos innovadores y asequibles, un software atractivo y una app gratuita que vincula todos tus datos de salud y fitness, de tal modo que puedes ver todo en un mismo lugar y tomar decisiones informadas acerca de tu salud y bienestar. Millones de usuarios Fitbit en todo el mundo se conectan a través de la app y forman una gran red social que ayuda a los usuarios de fitness con mentalidades parecidas a involucrarse y apoyarse unos a otros en su viaje. Fitbit es una marca confiable debido a este enfoque holístico probado, lo cual se demuestra con 73% de sus usuarios que tenían un objetivo de pérdida de peso y que lograron su meta dentro de los primeros seis meses de monitoreo,i un promedio de 819 pasos adicionales logrados diariamente por los usuarios con más de cinco amigos activosii y 96 millones de dispositivos vendidos.iii



Ayudando a los peruanos para que sean más sanos



La diabetes, los padecimientos cardiacos y la obesidad son algunos de los principales problemas de salud que afrontan los peruanos, según datos del Ministerio de Salud (MINSA).iv De hecho, la diabetes y los padecimientos cardiacos son dos de las principales causas de muerte en Perú, mientras 60% de las personas en el país tienen sobrepeso u obesidad.v La salud sigue siendo una importante preocupación para los peruanos, pero muchos riesgos asociados con estos problemas se pueden reducir o manejar con cambios significativos en el estilo de vida, tales como aumentar la actividad física, mejorar la dieta y dormir más.



La tecnología de dispositivos wearebles como la de Fitbit puede jugar un papel importante para ayudarte a alcanzar tus objetivos de salud. De hecho, conforme a IDC, Perú se proyecta como uno de los países con más rápido crecimiento para dispositivos en América Latina para los siguientes cinco años.vi



Plataforma motivadora, divertida y fácil de usar para ayudarte a alcanzar tus objetivos

​

Fitbit entiende que “no hay un producto único para satisfacer todas las necesidades” en lo que se refiere a salud y fitness, pues los consumidores tienen una amplia gama de necesidades, preferencias y objetivos, desde las personas que dan los primeros pasos para mejorar su salud a través de actividades cotidianas como caminar al trabajo o dormir más, hasta aquellas que corren su primer maratón. Los productos Fitbit se combinan con software y servicios divertidos y atractivos que te ayudan a mantenerte motivado, analizando datos y tendencias a través del tiempo te muestran como tus esfuerzos están dando resultado, así como el entrenamiento virtual a través de ejercicios interactivos para que tu rutina de fitness siempre sea interesante. El portafolio de dispositivos Fitbit presenta monitores estilizados y elegantes, smartwatches de funciones completas, así como una balanza inteligente; todos tienen una batería con varios días de vida a precios asequibles, además de ser compatibles a través de los dispositivos móviles Android e iOS.vii



Fitbit lanza los siguientes productos en Perú a partir de hoy:

​

• Fitbit Ace 2: Para niños de 6 años en adelante con objetivo de ayudarles a aprender hábitos saludables a temprana edad a través del monitoreo de su actividad y sueño, además de alentarlos a disfrutar más tiempo activo con su familia y amigos. Con colores infantiles amigables, un diseño a prueba de agua,viii carátulas animadas ix y motivadores retos para ayudar a que los niños se muevan. Los padres deben crear una cuenta familiar Fitbit en el área de configuración para que puedan estar enterados de las actividades de sus hijos mientras disfrutan de una experiencia segura y positiva.



• Fitbit Inspire e Inspire HR: Delgado, elegante y con aspecto de joyería, Inspire es un monitor de actividad de bajo costo y fácil de usar, con las funciones esenciales de salud y fitness para ayudarte a estar motivado con el monitoreo automático todo el día de la actividad, el ejercicio y el sueño, celebraciones de objetivos, recordatorios para moverte, así como apps de temporizador y cronómetro para ayudarte a seguir dentro de lo planeado. Inspire HR añade el monitoreo del ritmo cardiaco 24/7, además del monitoreo de las Etapas de Sueño, 20 modos de ejercicio basados en objetivos, GPS conectado, así como ejercicios de respiración orientada para relajarte. Los dos monitores tienen un moderno diseño a prueba de agua con una pantalla táctil, notificaciones de smartphone, hasta 5 días de vida de la batería y elegantes accesorios.x



• Fitbit Charge 3: Ofrece un monitor con diseño premium a prueba de agua con una gran pantalla táctil, las funciones avanzadas de salud y fitness que se encuentran en Inspire HR, más la capacidad de monitorear los pisos que subes, así como el monitor de actividad más inteligente de Fitbit con apps esenciales, tales como alarmas, temporizador y clima, además de respuestas rápidas a textos (sólo Android), todo energizado por una batería hasta con 7 días de vida.x



• Fitbit Versa Lite Edition: Un smartwatch cotidiano y asequible, con todas las funciones inteligentes esenciales de fitness, incluyendo Monitoreo automático de la actividad, ritmo cardiaco 24/7 y Etapas de Sueño, 20 modos de ejercicios basados en objetivos, GPS conectado, notificaciones de smartphone, apps populares y más de 4 días de vida de la batería con un diseño ligero, de un solo botón y a prueba de agua, en audaces opciones de colores.x



• Fitbit Versa 2: Un moderno smartwatch de funciones completas que te empoderan para que actúes, aproveches al máximo tu día y te mantengas conectado para ayudarte a alcanzar tus objetivos, todo ello con más de 6 días de vida de la batería y funciones avanzadas de salud, fitness e inteligentes.xi Adicional a las funciones de Versa Lite, Versa 2 añade ejercicios en la pantalla, música integrada y monitoreo de los pisos que subes. También debuta el primer micrófono integrado en un dispositivo de Fitbit, que habilita respuestas de voz a texto (sólo Android), una app Spotify para controlar música y podcasts,xii aunado a una pantalla AMOLED brillante y novedosa, con un modo de pantalla siempre encendida opcional.xiii Su diseño premium se puede personalizar con casi 3,000 carátulas y apps, además de una variedad de accesorios.



• Fitbit Ionic: El smartwatch más avanzado de Fitbit con GPS enfocado en el rendimiento, con las más recientes funciones avanzadas de salud y fitness, incluyendo ritmo y distancia en tiempo real, así como detección automática para carreras, monitoreo de tramos de natación líder en la industria, orientación personalizada y funcionalidad inteligente. Tiene las funciones inteligentes y de fitness del Versa 2, presenta también un diseño premium y ligero, hasta con 5 días de vida de la batería.xiv



• Fitbit Ionic: edición Adidas: Exclusiva edición del smartwatch Ionic enfocado en el rendimiento, que proporciona una exclusiva experiencia de entrenamiento en el dispositivo a través de la app Train de Adidas, con seis ejercicios en pantalla enfocados en carreras, diseñados por los expertos entrenadores basados en movimiento de Adidas para ayudarte a mejorar tu forma, potencia y velocidad. También tiene un exclusivo estilo deportivo con una correa deportiva transpirable de dos tonos, con una exclusiva carátula diseñada por Adidas, hasta con 5 días de vida de la batería.xiv

• Fitbit Aria Air: Una balanza inteligente Bluetooth de bajo costo que monitorea el peso y lo sincroniza con la app Fitbit para calcular el BMI (Índice de Masa Corporal) y darte una vista integral de tus tendencias a lo largo del tiempo junto con tu actividad, ritmo cardiaco, datos de sueño y nutrición dentro de la app Fitbit.



• App Fitbit: Una app gratuita que se sincroniza con tu dispositivo Fitbit para vincular todos tus datos de salud y fitness, incluyendo tu actividad, ejercicio, ritmo cardiaco, actividad por hora y sueño, así como registro de salud femenina (ciclo menstrual), hidratación y nutrición, de tal forma que puedes ver todo en un solo `lugar y actuar al respecto. La App presenta perspectivas educativas con base en tu actividad y sueño para ayudarte en tu viaje, además de ofrecerte la Comunidad Fitbit que proporciona apoyo y motivación por parte de amigos y otros individuos con mentalidad similar a través de grupos, publicaciones positivas de redes sociales, marcadores y retos.



• App Fitbit Coach: Una app de entrenamiento personalizado basada en una suscripción que te ayuda a mejorar en cualquier momento, en cualquier lugar, con acceso a miles de ejercicios en audio y video que se adaptan de acuerdo con tu nivel. Entre más retroalimentación le das, los ejercicios se vuelven más inteligentes. Además, tus ejercicios se sincronizan automáticamente con la app Fitbit, de tal forma que puedes monitorear el avance con el tiempo.



“Hemos observado la forma en que Fitbit ayuda a las personas alrededor del mundo para mejorar su salud y debido a los recientes índices de condiciones crónicas en Perú, ofrecemos la capacidad de lograr un impacto positivo en tu salud a través de una gama de innovadores dispositivos asequibles y fáciles de usar que funcionan con la mayoría de los teléfonos móviles”, afirmó Ricardo Martiarena, Gerente Regional para Latinoamérica en Fitbit. “Con Fitbit no sólo obtienes un dispositivo, también te conectas a un sistema de apoyo de más de 27 millones de usuarios Fitbit activos que pueden estar contigo 24/7 para ayudarte a que te mantengas dentro de lo que tú estableciste y estés motivado para alcanzar tus objetivos.



Precios y Disponibilidad de Fitbit

Los productos Fitbit están disponibles a partir de hoy con la minorista Falabella y en las tiendas en línea.

• Fitbit Ace 2: S/299; accesorios en un rango de S/109-129

• Fitbit Inspire e Inspire HR: S/299-429; accesorios en un rango de S/89-299 Fitbit Charge 3: Precio minorista de S/649 y especial para S/749. Accesorios en un rango de S/129-149

• Fitbit Versa Lite: Precio minorista de S/699; accesorios en un rango de S/129-339

• Fitbit Versa 2: Precio minorista de S/899 y edición especial con dos aspectos en uno y una correa adicional en caja de S/999. Accesorios en un rango de S/129-339

• Fitbit Ionic: Precio minorista de S/1,099; accesorios en un rango de S/129-259

• Fitbit Ionic: edición adidas: Precio minorista de S/1,199

• Fitbit Aria Air: Precio minorista de S/209

• app Fitbit Coach: S/25.90 suscripción mensual o S/129.90 suscripción anual



Acerca de Fitbit, Inc. (NYSE: FIT)

​

Fitbit ayuda a las personas a tener vidas más saludables y activas empoderándolas con datos, inspiración y orientación para que alcancen sus objetivos. Fitbit diseña productos y experiencias para monitorear y motivar la salud y el acondicionamiento cada día. La diversa línea de productos innovadores y populares de Fitbit incluye los monitores de actividad Fitbit Charge 3™, Fitbit Inspire HR™, Fitbit Inspire™ y Fitbit Ace 2™, además de la familia de smartwatches Fitbit Ionic™ y Fitbit Versa™, los audífonos inalámbricos Fitbit Flyer™, así como la familia de balanzas inteligentes Fitbit Aria. Los productos Fitbit se venden en aproximadamente 39,000 tiendas minoristas y en más de 100 países alrededor del mundo. Impulsada por una de las bases de datos de actividad de ejercicio y sueño más grandes del mundo y la red social de salud y fitness líder de Fitbit, la plataforma Fitbit proporciona experiencias personalizadas, perspectivas y orientación a través de principales herramientas interactivas de software, incluyendo las apps Fitbit y Fitbit Coach, así como Fitbit OS para los smartwatches. El servicio de suscripción por pago de Fitbit, Fitbit Premium, utiliza tus datos exclusivos para darte orientación y entrenamiento para tus actividades en la app Fitbit y ayudarte a alcanzar tus objetivos de salud y fitness. Las Soluciones de Salud Fitbit desarrollan soluciones de salud y bienestar diseñadas para ayudarte a elevar la participación, mejorar tus resultados de salud e impulsar un retorno positivo para los empleadores, planes de salud y sistemas de salud.



Fitbit y el logotipo Fitbit son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Fitbit, Inc. en Estados Unidos y otros países. Las marcas comerciales de Fitbit adicionales se pueden encontrar en www.fitbit.com/legal/trademark-list. Las marcas comerciales de terceros son propiedad de sus respectivos propietarios.



Conéctate con nosotros en Facebook, Instagram o Twitter y comparte tu experiencia Fitbit.



i Con base en datos de usuarios Fitbit agregados y anónimos entre el 1º de enero de 2014 y el 15 de octubre de 2018 para todos los usuarios Fitbit que monitorearon su peso al menos una vez a la semana.

ii Con base en datos de usuarios Fitbit agregados y anónimos entre el 1º de enero de 2014 y el 15 de octubre de 2018; entre los usuarios de baja actividad.

iii A partir del Q2 2019.

iv Ministerio de Salud de Perú (MINSA), “Análisis de las causas de muerte en Perú 1986- 2015”, publicado en septiembre de 2018, http://www.dge.gob.pe/portal/docs/asis/Asis_mortalidad.pdf.

v Mininisterio de Salud de Perú (MINSA), “Análisis de las causas de muerte en Perú 1986- 2015”, publicado en septiembre de 2018, http://www.dge.gob.pe/portal/docs/asis/Asis_mortalidad.pdf. Ministerio de Salud de Perú (MINSA), Encuesta Nacional de Demografía y Salud Familiar (ENDES), julio de 2019, https://peru21.pe/lima/ministerio-salud-60-peruanos-mayor-15-anos-exceso-peso-nndc-491969-noticia/.

vi IDC Latinoamérica Q4’17 pronóstico de monitores y wearables.

vii Ve los dispositivos compatibles en www.fitbit.com/pe/devices.

viii Resistente al agua hasta a 50M.

ix Las carátulas requieren carga adicional.

x Resistente al agua hasta a 50M; la vida de la batería varía con el uso y otros factores.

xi La vida de la batería varía con el uso y otros factores.

xii Requiere Suscripción Spotify Premium. No está disponible en todo los países.

xiii El modo siempre encendido requiere carga más frecuente.

xiv La vida de la batería varía con el uso y otros factores.





Contacts

Fitbit, Inc.

Jen Ralls, 415-941-0037

[email protected]