La innovadora empresa “tech” de cannabis BRN Group sale al mercado con un enfoque especializado en distribución y branding

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Hoy, los fundadores de Green Growth Brands anunciaron el lanzamiento de BRN Group, con la ex presidenta de Combs Enterprises, Dia Simms, como CEO. Única en su categoría, la empresa global de gestión de marcas BRN Group se centrará en desarrollar y gestionar marcas de cannabis, creando experiencias interactivas y personalizadas de e-commerce, y proporcionando un aprendizaje relevante para informar y hacer participar a los clientes en este pujante sector. La compañía proporcionará una serie de soluciones acordes a las necesidades de sus clientes y promoverá a marcas asociadas mediante una plataforma virtual.



La marca hizo su debut mundial el 27 de septiembre en asociación con el Cannabis World Congress and Business Expo en Los Ángeles en L.A. Live. El evento de lanzamiento tuvo lugar en la terraza del Museo GRAMMY, y contó con la presencia de referentes de la industria y fans de la marca, incluyendo a Ashlee Simpson Ross, Evan Ross, Jamie Chung, Rocsi Diaz y más.



BRN Group proporcionará a sus clientes un conocimiento profundo en distribución directa y digital, además de una gestión de mercado completa y una plataforma orientada al rendimiento que responderá a las necesidades cambiantes de las marcas modernas de cannabis.



El equipo directivo de BRN Group goza de duraderas relaciones en la industria del entretenimiento, lo que le permite crear oportunidades incomparables para las empresas de hoy en día. Trabajando con los principales distribuidores de los EE. UU. y Canadá, los socios de BRN Group ofrecerán una excepcional cobertura de ventas y relación con minoristas, además de un marketing incomparable para la creciente variedad de productos de cannabis.



Para liderar su esfuerzo en innovación digital, BRN Group se ha asociado con Tyger Shark, que desarrolla y gestiona operaciones globales de e-commerce para los Toronto Raptors, Toronto Maple Leafs, October's Very Own y Universal Pictures, proporcionando un gran dominio en diseño web interactivo, gestión de venta minorista, automatización, realidad aumentada y desarrollo de “apps” nativas. En conjunto, estas capacidades inspirarán un enfoque nuevo y diferente para la evolución de las marcas, el desarrollo de productos y el marketing.



"Llegó el momento para una revolución en la industria del cannabis", dijo Dia Simms, CEO de BRN Group. “Tenemos la experiencia para construir marcas que reflejan a los consumidores que servimos y las hacemos accesibles para ellos. Nuestra fortaleza radica en nuestra capacidad comprobada para transformar a productos en marcas reconocidas. Estamos aquí para inspirar a las marcas a pensar en grande y ayudar a expandir la diversidad de productos, personas e ideas en esta industria".



Antes de integrar BRN Group, Simms fue nombrada la primera presidenta de Combs Enterprises, la compañía creada por el magnate y leyenda musical Sean "Diddy" Combs. En este cargo, Simms asumió total responsabilidad por la dirección estratégica de CÎROC Ultra Premium Vodka, DeLeon Tequila, las marcas de indumentaria y fragancias Sean John y Revolt TV, además de supervisar la agencia de publicidad interna Blue Flame. Su liderazgo en CÎROC ayudó a elevar la marca a un valor de venta al por menor de más de dos mil millones de dólares, con ventas de más de 16 millones de cajas en todo el mundo.



BRN Group fue fundada conjuntamente por Adam Arviv y Sean Posner. Arviv ocupará el cargo de presidente ejecutivo.

"Nos propusimos formar un equipo que represente a los mejores y más brillantes de la industria", dijo Adam Arviv, presidente ejecutivo de BRN Group. "La experiencia de Dia con grandes marcas globales, particularmente en las industrias de productos de consumos masivos (CPG), bebidas alcohólicas y venta minorista, aporta un liderazgo comprobado y una diversa variedad de habilidades para la gestión y el desarrollo de las marcas de cannabis. Estamos entusiasmados con lo que se viene para BRN Group bajo su liderazgo".



Sobre BRN Group:



Fundada en 2019, BRN Group proporciona servicios integrales de gestión de marca, incluyendo la planificación estratégica, el mapeo digital, y la distribución en línea y en directo. BRN Group aporta décadas de experiencia comprobada en branding, gestión digital y distribución para conformar una plataforma diferenciada en la industria global del cannabis. BRN Group es una empresa privada con sedes en Toronto y Nueva York. Para más información sobre BRN Group Inc., por favor visite www.thebrngroup.com.



Sobre Tyger Shark:

Desde 2007, Tyger Shark ha forjado su reputación como creadora de experiencias virtuales y tiendas de e-commerce de altísimo nivel para marcas icónicas como Universal Pictures, Toronto Raptors, October's Very Own, Drake, Atlanta Hawks, Toronto Maple Leafs y Sony Pictures.

Para consultas o entrevistas con los medios, comuníquese con: [email protected]





Contacts

Ryan Stender

[email protected]

www.thebrngroup.com