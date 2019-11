Informe del Segmento de Mercado de Best: Perspectiva Estable de la Industria Aseguradora de México, Compañías Mantienen Balances Sólidos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

AM Best mantiene una perspectiva estable para el mercado de seguros de México, con base en los sólidos balances de las compañías de seguros que operan en el país, respaldadas por programas robustos de reaseguro, de acuerdo al nuevo informe de AM Best.



Un nuevo Informe del Segmento de Mercado de Best, titulado “Informe del Segmento de Mercado: Seguros de México”, menciona que el crecimiento y desempeño del mercado mexicano de seguros y fianzas en 2018 y 2019 fue positivo, a pesar de la gradual desaceleración de la economía. En términos de solvencia, el desempeño del segmento permanece adecuado debido a buenas métricas de suscripción y a su capacidad para generar capital. El pago de dividendos y la administración de capital continuarán siendo factores clave a medida que se desarrolle la economía del país.



En 2018, el sector asegurador generó un crecimiento de primas de 5.7%, tomando en cuenta el devengamiento de la prima de Petróleos Mexicanos (PEMEX), la póliza más grande del mercado. En el segmento de seguro de vida, el cual abarca el 41% del mercado, la operación de vida individual mostró el mayor dinamismo; mientras que en el segmento de no vida, accidentes y salud tuvieron la mayor tasa de crecimiento. El sector automotriz, catastrófico y diversos contribuyeron de manera positiva a pesar de la contracción en los segmentos de incendio, marítimo y transporte, y responsabilidad civil.



La desaceleración económica ha afectado directamente al mercado de daños, principalmente fianzas y responsabilidad civil. El crecimiento en el segmento de autos ha mostrado una gradual desaceleración, un 7% en 2018 y 5.7% de junio 2018 a junio 2019, de acuerdo con la contracción anual en las ventas y producción de autos nuevos.



La utilidad antes de impuestos de la industria se contrajo 4.2% en términos reales, debido a una disminución en los ingresos por inversiones, el retorno sobre prima devengada fue de 17.5% en comparación con 19.6% en 2017. El índice combinado mejoró a 97% debido al menor costo de siniestralidad asociado al ramo de autos y a los beneficios pagados en relación de las primas retenidas del segmento de vida.



Las decisiones de las autoridades fiscales y monetarias continuarán influyendo en el crecimiento de la industria. AM Best continuará monitoreando el apetito de los grandes grupos aseguradores locales y extranjeros en México, ya que podrían dirigir sus capacidades de capital a otros países en caso de que crezca la incertidumbre sobre la economía mexicana, en un esfuerzo por diversificar su perfil de negocios a mediano plazo.



Las políticas apropiadas de administración integral de riesgos y calce de activos-pasivos de las aseguradoras también respaldan la perspectiva estable; sin embargo, AM Best también continuará monitoreando los flujos de capital entre las compañías matrices y las compañías de seguros, ya que este es un factor clave en la fortaleza financiera del segmento.

Para acceder a la versión completa de este informe del segmento de mercado, por favor visite http://www3.ambest.com/bestweek/purchase.asp?record_code=291230.



AM Best es una agencia calificadora global y proveedor de información con un enfoque único en la industria de seguros. Visite www.ambest.com para más información.

