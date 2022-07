Informe de Segmento de Mercado de Best: AM Best Mantiene su Perspectiva Negativa Sobre la Industria de Seguros de Perú

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

MÉXICO | A pesar de las señales de recuperación de la pandemia en Perú, los desafíos económicos en curso y otros factores mantienen la perspectiva de mercado de AM Best como negativa sobre la industria de seguros del país.

En su Informe de segmento de mercado de Best, AM Best señala específicamente el impacto negativo extendido de los retiros anticipados del Sistema Privado de Pensiones (SPP) en los ingresos y resultados, y las difíciles condiciones de suscripción a medida que las empresas buscan reflejar la experiencia de reclamos en segmentos clave de vida y salud como fundamento de la perspectiva negativa. Una base de capital más baja en el sistema en su conjunto también está impulsando las perspectivas.

“Los cambios propuestos al SPP de Perú apuntan a eliminar el plan de ahorro previsional obligatorio y a hacer voluntaria la desafiliación al sistema, pero esto podría afectar negativamente las ingresos de las aseguradoras y la distribución de beneficios en el corto plazo”, dijo Eli Sánchez, director asociado de AM Best”.

Los ingresos netos entre las aseguradoras nacionales se han visto limitados por el resurgimiento de las reclamaciones y un aumento en los gastos administrativos a medida que las empresas comienzan a volver a la normalidad. Las interrupciones en las cadenas de suministro globales y el aumento de los precios del petróleo, el gas y los granos han llevado la inflación a niveles muy por encima del objetivo del banco central, mientras que la inestabilidad política interna sigue siendo un desafío no solo para la industria de seguros, sino también para muchas industrias relacionadas con los seguros. Al mismo tiempo, los desafíos que enfrentan las aseguradoras de Perú podrían generar oportunidades significativas; por ejemplo, una mayor población no afiliada al SPP podría ayudar a impulsar las ofertas de microseguros dirigidas a este segmento bajo el marco regulatorio actual.

Muchas de las acciones emprendidas para potenciar la recuperación económica han despertado interés político, generando desafíos para el desempeño actual y futuro del mercado asegurador. A pesar de la experiencia de las aseguradoras navegando en ciclos políticos y económicos anteriores similares, se necesitarían más desarrollos positivos para una perspectiva estable.

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos especializado en la industria de seguros.

