Informe del segmento de mercado de Best: AM Best mantiene estable la perspectiva de la industria de seguros en Colombia

AM Best mantiene estable la perspectiva del segmento de mercado para la industria de seguros en Colombia, citando la economía favorable del país, fuertes posiciones de capital entre los operadores y una regulación adecuada.

El nuevo Informe del Segmento de Mercado de Best, titulado “Perspectiva del Segmento de Mercado: Seguros en Colombia”, menciona que el mercado de seguros ha respondido de manera positiva a las tendencias económicas.

Las primas registraron un total de USD 7.8 mil millones a noviembre de 2019, un incremento anual del 7.2%, manteniendo su posición como el sexto mercado de seguros más grande en América Latina. La tasa de penetración de seguros del país ha aumentado desde 2014 y a noviembre de 2019 era de aproximadamente 2.6%. Es probable que el crecimiento económico continúe durante 2020, a medida que los indicadores macroeconómicos de Colombia mejoren, fomentando la inversión en sectores clave, incluyendo la construcción y las obras de infraestructura.

La rentabilidad se mantuvo fuerte en 2019, generando un retorno a capital de 14.4% a noviembre de 2019, superior al 12.1% para el mismo periodo en 2018. La utilidad neta aumentó debido al crecimiento expansivo del segmento, aunado a un índice combinado estable y mejores resultados de inversión. Esto último, ha mejorado debido a un alza en las valuaciones de los instrumentos de renta fija, además de un mejor desempeño del principal índice del mercado de valores de Colombia.

AM Best espera que el mercado colombiano de seguros construya una base de negocios más grande al mismo tiempo que mejora sus resultados técnicos y mantiene una fuerte capitalización ajustada por riesgos, con base en el Índice de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés). La sólida base proporcionada por la capitalización ajustada por riesgos, así como por sólidas variables macroeconómicas, podría dar paso a una continua expansión en el mercado de seguros colombiano si el apetito de riesgo sigue presente.

Para acceder a la versión completa de este informe del segmento de mercado, por favor visite http://www3.ambest.com/bestweek/purchase.asp?record_code=294665. AM Best organizará una sesión informativa de mercado sobre el estado de las industrias de seguros en América Latina el jueves 12 de marzo de 2020, en el JW Marriott Miami Turnberry Resort & Spa en Miami, Florida, contando con la presencia de los principales ejecutivos de la industria de seguros de América Latina y analistas de AM Best. Para registrarse al evento, o para mayor información, visite www.ambest.com/events/imblatam2020 (o www.ambest.com/events/Cumbre2020 en español).

Para obtener un informe especial de Best relacionado, titulado “América Latina: Riesgos Económicos y Políticos Pueden Disminuir en 2020”, visite http://www3.ambest.com/bestweek/purchase.asp?record_code=293607.

También se encuentra disponible una video entrevista con el autor del informe. AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos especializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 países con oficinas regionales en Nueva York, Londres, Amsterdam, Dubai, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para más información, www.ambest.com.

