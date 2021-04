 Informe Especial de Best’s: Recuperación Económica en Latinoamérica, Dependiente a la Aplicación de la Vacuna, El Riesgo País Persiste

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

OLDWICK, Nueva Jersey | AM Best espera que la actividad económica en Latinoamérica se recupere en 2021 a medida que se retraen las medidas de confinamiento causadas por la pandemia, beneficiando a los mercados de seguros de la región.

El Informe especial de Best’s , “COVID Brings Yet More Challenges to Latin America” (La COVID aún presenta desafíos para Latinoamérica) destaca que para 2021 se espera un crecimiento económico del 3.6% en promedio, tras la abismal contracción del 8.1% en 2020. No obstante, la perspectiva económica para Latinoamérica es insipiente debido a políticas fiscales limitadas y las crecientes agitaciones políticas y sociales en varios países respecto a la distribución de la vacuna y su disponibilidad. Los países han conseguido comenzar con la vacunación de su población, pero con diversos grados de éxito. En el corto plazo, la recuperación económica dependerá de la capacidad de los países de mitigar los efectos del virus hasta que se pueda implementar una estrategia de vacunación coherente para evitar mayores medidas de confinamiento. AM Best considera que el principal riesgo para las economías de Latinoamérica es la probabilidad de que la región tenga una menor velocidad en la vacunación de la población debido a contar con recursos limitados.

El informe también destaca la manera que el riesgo país; dividido en tres categorías: económico, político y financiero; es evaluado y como se factoriza en todas las calificaciones de AM Best. Para evaluar el riesgo de país, AM Best identifica los distintos factores dentro de un país que pueden afectar en forma directa o indirecta a una empresa aseguradora.

Otros puntos destacados del informe incluyen:

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos especializado en la industria de seguros.

