ibex es reconocida como uno de los mejores lugares para trabajar para Centroamérica, El Caribe y Nicaragua por segundo año consecutivo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

WASHINGTON | ibex (NASDAQ: IBEX), un proveedor global líder de tecnología CX y soluciones de tercerización, anunció hoy que ha sido reconocido por el instituto Great Place to Work® como uno de los mejores lugares para trabajar en la región por una cultura excepcional.

ibex ha recibido un total de tres reconocimientos: Uno de Los Mejores Lugares para Trabajar en Nicaragua, Uno de Los Mejores Lugares para Trabajar en Centro América y el Caribe, Uno de Los Mejores Lugares para Trabajar para Mujeres.

“Ganar este premio por segundo año consecutivo es un gran honor”, señaló Bob Dechant, CEO de ibex. “Pero no es algo inesperado. En ibex, creemos en el éxito repetible; esto significa que invertimos continuamente en las personas, los equipos y la tecnología que impulsan un rendimiento continuo y predecible para nuestros clientes. Hemos construido comunidades reales en Nicaragua y Jamaica, y nuestro personal aquí se supera constantemente. Como pilar estratégico para el futuro de la empresa, no podría estar más orgulloso de su éxito”.

Después de su premio Frost & Sullivan 2020 Nearshore Company of the Year Award, que celebró el innovador enfoque BPO 2.0 de ibex para la tercerización de CX, ibex no tiene planes de desaceleración en la región Latinoamérica y Caribe. ibex es actualmente uno de los BPO más grande de Nicaragua, con 2300 empleados, y recientemente superó los 6500 empleados en Jamaica.

“Nuestro éxito y crecimiento en la región son el resultado de las personas increíbles que vienen a trabajar para nosotros todos los días”, señala Henry Ordóñez, Vicepresidente de Operaciones para Nicaragua. “Nos esforzamos por ser el empleador preferido de cada región donde operamos, y nuestro enfoque en el compromiso de los empleados está el centro de nuestra estrategia de desempeño. La inversión de ibex en Nicaragua y Jamaica fue impulsada por la calidad y habilidad de las personas de aquí, y esa inversión está dando sus frutos”.

Acerca de ibex

Con servicios que van desde servicio al cliente, soporte técnico, ventas entrantes/salientes, inteligencia comercial y analítica, generación de demanda digital y encuestas y analítica de retroalimentación sobre CX, ibex ayuda a las marcas a acelerar el crecimiento, reducir los costos y generar interacciones valiosas con la marca en cualquier parte del ciclo de vida del cliente.

Acerca de Great Place to Work®:

Great Place to Work® es la autoridad mundial en culturas de lugares de trabajo. Desde 1992, ha encuestado a más de 100 millones de empleados en todo el mundo y ha utilizado esos conocimientos detallados para definir lo que hace que un gran lugar de trabajo sea excelente: la confianza.

Great Place to Work ayuda a las organizaciones a cuantificar su cultura y producir mejores resultados comerciales al crear una experiencia laboral de alta confianza para todos los empleados. Todo lo que hace la empresa está impulsado por la misión de construir un mundo mejor al ayudar a cada organización a convertirse en un Great Place to Work For All™.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Barry Canty

ibex

VPS de Comercialización

(323) 217-5428

[email protected]