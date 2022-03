IAA amplía red de alianzas de mercado en El Salvador

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Centro de Subastas de IAA ayudará a los compradores en Centroamérica

WESTCHESTER, Illinois | IAA, Inc. (NYSE: IAA), un mercado digital global líder que conecta a compradores y vendedores de vehículos, anuncia que ha ampliado su red de alianzas de mercado en El Salvador con Trans-Auto S.A. de C.V. Esta empresa operará un Centro de Subastas de IAA en el centro de la ciudad capital, San Salvador, y ayudará a los compradores del área a registrarse con IAA, licitar y pagar vehículos, transportar, enviar y autorizar el ingreso de vehículos al país.

El Centro de Subastas de IAA está ubicado dentro de una de las terminales de importación más grandes y conocidas del país, donde los compradores reciben los vehículos enviados que ingresan. El creciente tráfico de compradores en la región creó la oportunidad para que IAA brindara servicios adicionales que incluyen asistencia en licitaciones, transporte y envío. La apertura de un Centro de Subastas de IAA respaldará una mayor actividad de licitación, ayudará a nuevos compradores y complementará las relaciones globales existentes de IAA.

“Estamos encantados de expandir el alcance de IAA en el Triángulo Norte de América Central”, dijo John Kett, director ejecutivo y presidente de IAA. “Ya existe un volumen significativo de tráfico de compradores en la región de San Salvador y esperamos ayudar a satisfacer las necesidades de la creciente base de compradores en este mercado estratégico”.

“Esperamos trabajar con IAA para brindar servicios a los compradores locales”, expresó Alejandro Mohor, propietario de Trans-Auto S.A.de C.V. “Las subastas de IAA han visto un crecimiento de las ofertas de compradores en El Salvador, Guatemala y Honduras. La introducción de un Centro de Subastas de IAA y la tecnología de licitación de última generación de IAA ayudarán a los compradores del área a comprar vehículos con mayor satisfacción y comodidad que nunca. Es un honor que IAA haya depositado su confianza en Trans-Auto, y esperamos trabajar con IAA para brindar servicios a los compradores locales en el idioma de su país”.

Acerca de IAA

IAA, Inc. (NYSE: IAA) es un mercado digital global líder que conecta a compradores y vendedores de vehículos. Aprovechando la tecnología de punta y enfocándose en la innovación, la plataforma única de IAA facilita la comercialización y venta de vehículos de pérdida total, dañados y de bajo valor. Con sede cerca de Chicago en Westchester, Illinois, IAA tiene casi 4500 empleados y más de 210 instalaciones en los EE. UU., Canadá y el Reino Unido. IAA sirve a una base de compradores global, ubicada en más de 170 países, y a un espectro completo de vendedores, entre los que se incluyen aseguradoras, concesionarios, empresas de arrendamiento de flotas y vehículos de alquiler, y organizaciones benéficas. Los compradores tienen acceso a múltiples canales digitales de licitación y compra, comercialización innovadora de vehículos y servicios de evaluación eficientes, lo que mejora la experiencia de compra en general. IAA ofrece a los vendedores un conjunto integral de servicios destinados a maximizar el valor del vehículo, reducir los costos administrativos, acortar el tiempo del ciclo de venta y brindar los mayores rendimientos económicos. Para obtener más información, visite IAAI.com y siga a IAA en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y LinkedIn.

Declaraciones a futuro

Ciertas declaraciones contenidas en este comunicado de prensa incluyen declaraciones a futuro dentro del significado de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995 y están sujetas a ciertos riesgos, tendencias e incertidumbres. En particular, las declaraciones hechas en este comunicado de prensa que no son hechos históricos pueden ser declaraciones a futuro. Palabras como “debería”, “puede”, “hará”, “anticipa”, “espera”, “pretende”, “planea”, “cree”, “busca”, “estima” y expresiones similares identifican declaraciones a futuro. Dichas declaraciones incluyen declaraciones sobre el tiempo esperado y los beneficios asociados con respecto al nuevo acuerdo de alianza de mercado entre IAA y Trans-Auto S.A. de C.V. en El Salvador sobre nuestro negocio y planes en cuanto a nuestras estrategias de crecimiento y plan de expansión de márgenes, y a nuestros clientes y compañía en general. Dichas declaraciones se basan en las expectativas actuales de la gerencia, no son garantías de desempeño futuro y están sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difieran considerablemente de los resultados proyectados, expresados ​​o implícitos en estas declaraciones a futuro. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, lo siguiente: incertidumbres con respecto a los aumentos repentinos de infecciones por la COVID-19, incluidas nuevas variantes más contagiosas o resistentes a las vacunas, y el impacto en la duración y gravedad de la pandemia de la COVID-19 y las medidas previstas para reducir su propagación, incluidas la disponibilidad, la tasa de aceptación pública y la eficacia de las vacunas COVID-19; la pérdida de uno o más proveedores de vehículos significativos o una reducción en el volumen significativo de dichos proveedores; nuestra capacidad para cumplir o superar la demanda y las expectativas de los clientes; competencia actual significativa y la introducción de nuevos competidores u otros participantes disruptivos en nuestra industria; el riesgo de que nuestras instalaciones carezcan de la capacidad para aceptar vehículos adicionales y nuestra capacidad para obtener terrenos o renovar/entrar en nuevos arrendamientos a precios comercialmente razonables; nuestra capacidad para mantener o actualizar de manera efectiva los sistemas de información y tecnología; nuestra capacidad para implementar y mantener medidas de protección contra ataques cibernéticos y cumplir con los requisitos aplicables de privacidad y seguridad de datos; nuestra capacidad para implementar con éxito nuestras estrategias comerciales o lograr ahorros de costos esperados y mejoras de ingresos, incluso de nuestro plan de expansión de márgenes; actividades de desarrollo comercial, incluidas adquisiciones y la integración de negocios adquiridos, y los riesgos de que los beneficios anticipados de cualquier adquisición no se realicen por completo o tarden más de lo esperado en realizarse; nuestra expansión a mercados fuera de los EE. UU. y los riesgos operativos, competitivos y regulatorios que enfrentan nuestras operaciones fuera de los EE. UU.; nuestra dependencia de subtransportistas y operaciones de flotas de camiones; cambios en los precios de los vehículos usados ​​y el volumen de vehículos dañados y de pérdida total que compramos; condiciones económicas, incluidos los precios del combustible, los precios de las materias primas, los tipos de cambio y las fluctuaciones de los tipos de interés; tendencias en ventas e incentivos de vehículos nuevos y usados; y otros riesgos e incertidumbres identificados en nuestras presentaciones ante la Comisión de Bolsa y Valores (Securities and Exchange Commission, la “SEC”), incluso en el Artículo 1A “Factores de riesgo” en nuestro Informe anual en el Formulario 10-K presentado ante la SEC el 28 de febrero de 2022, ya que dichos factores de riesgo pueden ser modificados, complementados o reemplazados ocasionalmente por otros informes que presentamos ante la SEC, incluidos los Informes trimestrales posteriores en el Formulario 10-Q y los Informes anuales en el Formulario 10-K. Muchos de estos factores de riesgo están fuera de nuestro control y, como tales, implican riesgos que actualmente no se conocen y que podrían ocasionar que los resultados reales difieran considerablemente de los discutidos o implícitos en este documento. Las declaraciones a futuro contenidas en este comunicado de prensa se expresan a partir de la fecha en que se realizan y no nos comprometemos a actualizar nuestras declaraciones a futuro.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Consultas de los medios:

Jeanene O'Brien | IAA, Inc.

Vicepresidenta sénior de Comercialización y Comunicaciones Globales

(708) 492-7328

[email protected]

Consultas de analistas:

Arif Ahmed | IAA, Inc.

Vicepresidente de Tesorería

(708) 492-7257

[email protected]

Caitlin Churchill | ICR

(203) 682-8200

[email protected]