Huawei crea una base de TI inteligente para operadores

BARCELONA, España | Durante el Foro del Día 0 de Huawei en el MWC Barcelona 2022, Huawei presentó una serie de productos y soluciones nuevas de TI en el marco de una nueva "base de TI inteligente" para los operadores. David Wang, director ejecutivo del Directorio y presidente de la Junta Administrativa de infraestructura de TIC de Huawei, explicó en su discurso de inauguración, titulado "+TI, nuevo crecimiento", que gracias a esta base de TI, confiable y eficiente, los operadores podrán aumentar su inteligencia, incrementar los ingresos y reducir los costos, además de ser más eficientes y en última instancia, generar un nuevo crecimiento.

Con el desarrollo acelerado de las tecnologías emergentes como las redes 5G, la IoT, la computación y la inteligencia en la nube, los operadores han puesto la transformación digital como prioridad número uno en sus agendas, para que luego puedan ayudar a otras industrias de B2B a digitalizarse. Sin embargo, para efectuar este tipo de transformación, es necesario actualizar la infraestructura de TI, colaborar en diversos sistemas en la nube y lograr victorias rápidas en el mercado, para amplificar el impulso.

Wang explicó que la base de TI inteligente de Huawei, que abarca una nube distribuida totalmente colaborativa y un grupo de datos para todo tipo de situaciones, fue diseñada específicamente para ayudar a los operadores a cumplir con estos nuevos requisitos.

En el mismo evento, Huawei también presentó la primera solución en la nube de la industria en ser nativa y distribuida. Con esta nube, totalmente colaborativa, los operadores pueden coordinar perfectamente las TIC, la sinergia entre la red y la nube y la sinergia entre la nube y el borde. La arquitectura admite plataformas de datos y medios como servicio para operadores y plataforma de aplicaciones como servicio (aPaaS) para clientes industriales. De ese modo, se pueden garantizar las experiencias a los usuarios de las aplicaciones, se cual fuere la geografía, la colaboración en varias nubes y el tráfico de datos. Actualmente, la compañía asegura que tiene previsto algún día poder ofrecer todo esto como un servicio integral.

Huawei también anunció una nueva serie de productos de infraestructura de datos en el marco de su estrategia OneStorage para sustentar la evolución continua del almacenamiento. Con la diversificación de los tipos de datos, las aplicaciones son cada vez más económicas y la protección de datos es más importante que nunca. La solución OneStorage de Huawei les da a los operadores la eficiencia que necesitan para cumplir con estos requisitos a través del aprovisionamiento de recursos a pedido, la gestión inteligente de datos y la convergencia de varias nubes. En la actualidad, es la mejor oferta de Huawei para operadores que desean tener su infraestructura de datos siempre actualizada y explorar nuevos negocios.

Para fines de 2021, HUAWEI CLOUD y sus socios habían construido 61 zonas de disponibilidad en 27 áreas, para responder a la demanda de más de 170 países y regiones. Por otro lado, ha comenzado a trabajar con más de 120 operadores en el mercado de los servicios en la nube para ayudar a los clientes empresariales a digitalizarse. En la actualidad, presta más de 50 servicios en la nube para situaciones específicas en nueve mercados verticales, como por ejemplo, la fabricación, el comercio minorista y la atención médica, para facilitar la digitalización. Estas ofertas de servicios de almacenamiento de datos inteligentes y eficientes son utilizadas actualmente por 300 operadores en todo el mundo y la solución OceanStor Dorado fue nombrada líder en el Cuadrante Mágico de Gartner durante seis años consecutivos.

Una infraestructura de TI confiable, eficiente e inteligente es fundamental para que los operadores puedan digitalizarse. Huawei quiere seguir trabajando con los operadores para implementar la infraestructura de TI, ayudar a la industria a digitalizarse y generar juntos un nuevo crecimiento.

El congreso MWC22 Barcelona se realizará del 28 de febrero al 3 de marzo en Barcelona, España. Huawei expondrá allí sus productos y soluciones en el stand 1H50, ubicado en Fira Gran Via, en el Salón 1. Junto con cientos de operadores globales, profesionales de la industria y líderes de opinión, hablaremos en profundidad sobre diversos temas como tendencias de la industria, GUIDE to the Future y desarrollo ecológico para vislumbrar mejor el futuro de las redes digitales. Para más información, por favor visite: https://carrier.huawei.com/en/events/mwc2022.

