Hemofilia: la terapia de reemplazo sigue siendo clave, afirman médicos en un simposio del congreso CLAHT 2019

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

• Pese a los notables avances en el tratamiento y el progreso general para la atención de la Hemofilia, nuevos y viejos desafíos continúan afectando a la comunidad de personas con trastornos hemorrágicos.



• El Factor VIII ha resistido la prueba de la evolución y permanece con nosotros hoy en día; por lo que desempeña — y seguirá desempeñando — un papel en los años futuros.

• Un simposio científico sobre el papel actual y futuro de la terapia de reemplazo fue respaldado por la empresa internacional líder en hemoderivados Kedrion Biopharma, durante el Congreso CLAHT 2019 realizado en San José de Costa Rica.

• Kedrion Biopharma tiene una larga historia de compromiso con la comunidad latinoamericana con Hemofilia, con planes para ampliar su labor y promover el mejoramiento de la calidad de vida de los pacientes.

SAN JOSÉ, Costa Rica--(BUSINESS WIRE)--Dos expertos en Hemofilia debatieron vehementemente acerca del papel de la terapia de reemplazo en el tratamiento de la Hemofilia A en la era actual, cuando los factores no sustitutivos están apareciendo en el horizonte del tratamiento. El debate tuvo lugar durante un simposio científico del XXVI Congreso Internacional del Grupo CLAHT (Grupo Cooperativo Latinoamericano de Hemostasia y Trombosis), celebrado en San José de Costa Rica en octubre. El congreso se lleva a cabo cada dos años con el objetivo de mejorar el conocimiento sobre el tratamiento de la Hemofilia y otros trastornos hemorrágicos entre los miembros de la comunidad del sector salud de América Latina, mediante la promoción de la investigación científica y educación médica continuada.





Durante los últimos 50 años, aproximadamente, las personas con Hemofilia y sus proveedores han sido testigos de grandes avances en el tratamiento de esta enfermedad. Más recientemente, los nuevos enfoques terapéuticos y modalidades de tratamiento han seguido impulsando el progreso de la atención de la hemofilia hacia nuevas fronteras. A pesar de estos notables progresos, la comunidad de personas con Hemofilia continúa enfrentando viejos y nuevos desafíos; el acceso al diagnóstico, el acceso a la terapia y el agobio de las infusiones —especialmente en los pacientes que están en tratamiento profiláctico debido a Hemofilia severa— siguen siendo problemas significativos.



"Tal como se ha mencionado, los registros nacionales disponibles hoy en día de personas con Hemofilia muestran solo una cantidad increíblemente pequeña de pacientes en América Latina,” indicó el Director Sénior de Asuntos Médicos y jefe de Hematología de Kedrion Biopharma, Dr. Prasad Mathew, moderador del simposio. "Esto significa que el acceso al diagnóstico y, por lo tanto, a los cuidados, sigue siendo escaso en muchos países de esta región. El simposio fue clave para dar a conocer el estado actual y las perspectivas futuras de la terapia de reemplazo; especialmente del Factor VIII derivado del plasma, que vemos como una posible solución a estos desafíos".



"A pesar del surgimiento de nuevas terapias para la Hemofilia, los factores de reemplazo todavía juegan un papel importante", explicó el Dr. Carlos Ramírez, Hematólogo de la Clínica Colsanitas de Bogotá, Colombia, y conferencista en el mencionado simposio. "Por un lado, los hemos estado utilizando durante más de 50 años, y aún hoy son irremplazables para ciertas categorías de pacientes. Por otra parte, es muy importante, éticamente, poder ofrecer a todas personas las mismas opciones de asistencia sanitaria, y a cada paciente el tratamiento adecuado; y no estoy seguro de que estemos preparados para toda esta innovación que tiene costos que no todos los países pueden asumir, por lo menos no para todos".

"Sin duda, llevará tiempo; pero creo que estas nuevas terapias también se utilizarán en los países en vías de desarrollo, si se demuestra que son eficaces", respondió el otro orador, el Dr. Miguel Escobar, un hematólogo que trata a pacientes con Hemofilia en los Estados Unidos. "Sin embargo, el Factor VIII sigue siendo el pilar del tratamiento para los pacientes con Hemofilia, incluso en los Estados Unidos; y seguirá siéndolo al menos para el tratamiento de las hemorragias agudas o para hacer ITI (inducción de inmunotolerancia), para las que no existen alternativas a los factores de reemplazo".



"Vemos que hay una senda de progreso para los pacientes con Hemofilia", comentó el Dr. Prasad Mathew en sus conclusiones. "Varios estudios, así como décadas de práctica clínica, han demostrado la eficacia de la profilaxis con el Factor VIII para reducir el daño articular mediante la prevención de episodios de sangrado. ¿Por qué no buscar la solución terapéutica más económica y garantizar que cada paciente tenga acceso a una detección precoz y al inicio de la profilaxis a la edad más temprana posible?"



Kedrion Biopharma es una empresa italiana multinacional, líder de medicamentos derivados del plasma, con una larga trayectoria en Centroamérica y Sudamérica; con presencia directa a través de filiales en México, Colombia y Brasil desde 2008. Planeamos extender nuestro alcance en América Latina y reforzar el apoyo a los médicos y asociaciones de pacientes, principalmente a través de campañas de concientización y eventos educativos como este simposio, trabajando juntos para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por la Hemofilia y otros trastornos hemorrágicos.



Para más información sobre Kedrion Biopharma, visite: kedrion.com.





Contacts

Contacto con los medios

Luca Scognamiglio

Asociado Senior de Comunicación, Contenido y relaciones con los medios

Kedrion Biopharma

[email protected]

+39 0583 767727