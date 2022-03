HCL Technologies y NEORIS firman un acuerdo para servicios integrados de TI

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Las empresas ofrecerán capacidades únicas a clientes en mercados y países globales, como México

CIUDAD DE MÉXICO y NOIDA, India | HCL Technologies (HCL), una empresa de tecnología global líder, ha firmado un acuerdo de colaboración con NEORIS, un acelerador digital global líder que cocrea soluciones innovadoras para empresas con aspiraciones digitales. El acuerdo brindará capacidades únicas a los clientes en los mercados globales, incluida la posibilidad de aumentar el tiempo de uso de las aplicaciones, las operaciones de gestión comercial y los servicios de tecnología de la información (TI) integrados.

Como resultado de esta colaboración, ambas empresas podrán expandir sus operaciones y acceder a nuevos mercados, lo que las posicionará mejor para explorar los mercados globales. NEORIS, con más de 20 años de experiencia y presencia global, incluyendo operaciones en Latinoamérica, fortalecerá la presencia de HCL en territorios como México y Sudamérica, que ofrecen grandes oportunidades de desarrollo comercial. Con operaciones en 52 países, HCL Technologies ayudará a NEORIS a expandir su negocio a nivel internacional, principalmente en los Estados Unidos, Europa y Asia.

NEORIS y HCL Technologies pueden acelerar en conjunto la transformación digital, mitigar los riesgos, empoderar a los equipos en función del desarrollo de productos, crear una cultura de cero incidentes y ahorrar en costos. Las soluciones que NEORIS y HCL ofrecerán en conjunto se centrarán en complementar enfoques y soluciones, nuevas tecnologías y desarrollo de talentos, entre otras áreas de especialización.

“HCL Technologies y NEORIS trabajarán juntos para encontrar nuevas oportunidades comerciales en un esfuerzo conjunto, en el que NEORIS brindará el mejor talento con las mejores habilidades del mercado para reducir costos, tiempo y riesgo”, expresó Marcelo Costa, director global de Alianzas Estratégicas en NEORIS. “Hemos posicionado nuestros centros de excelencia para escalar y cumplir con las expectativas de cada negocio, además de proporcionar valor. Nuestra asociación nos permite brindar los mejores servicios y soluciones a nuestros clientes mientras los posicionamos para el éxito futuro”.

“Estamos muy contentos de ofrecer este programa único a nuestros clientes en Latinoamérica que buscan formas de optimizar sus equipos a través de las mejores soluciones tecnológicas”, afirmó Ajay Bahl, vicepresidente corporativo de HCL Technologies. “Nuestra colaboración también contribuirá a nuestro esfuerzo continuo por crear un gran equipo de talentos en México a fin de brindar a nuestros clientes el mejor servicio y capacidades de la industria”.

Acerca de NEORIS

NEORIS es un acelerador digital global líder que cocrea soluciones innovadoras para empresas que aspiran digitalmente a aumentar sus conexiones con clientes, empleados y partes interesadas. La empresa está formada por equipos creativos con experiencia técnica y un profundo conocimiento de sus sectores. Con sede en Miami, Florida, NEORIS tiene una red de centros de entrega global, estudios de diseño y operaciones en los Estados Unidos, Europa, Latinoamérica y la India. Hay más información disponible en www.NEORIS.com, LinkedIn y Twitter.

Acerca de HCL Technologies

HCL Technologies (HCL) actualmente brinda a las empresas globales la tecnología para la próxima década. La estrategia Mode 1-2-3 de HCL, basada en su amplia experiencia en la industria del dominio, centrada en el cliente y en la cultura empresarial de Ideapreneurship™, permite a las compañías transformarse en empresas de última generación.

HCL ofrece sus servicios y productos a través de tres unidades de negocio: Servicios de TI y empresariales (IT and Business Services, ITBS), Servicios de ingeniería e investigación y desarrollo (Engineering and R&D Services, ERS) y Productos y plataformas (Products & Platforms, P&P). ITBS permite a las empresas internacionales transformar sus negocios a través de ofertas en las áreas de soluciones de transformación digital de última generación, aplicaciones, infraestructura y operaciones de procesos digitales. ERS ofrece servicios y soluciones de ingeniería en todos los aspectos del desarrollo de productos y la ingeniería de plataformas. P&P ofrece productos de software modernizados a los clientes globales para su tecnología y los requisitos específicos de la industria. A través de sus laboratorios de coinnovación de vanguardia, las capacidades de entrega en todo el mundo y una amplia red internacional, HCL ofrece servicios integrales en diversos sectores verticales de la industria, categorizados como servicios financieros, fabricación, tecnología y servicios, telecomunicaciones y medios de comunicación, comercio minorista y bienes de consumo envasados (Consumer Packaged Goods, CPG), ciencias biológicas y atención médica, y servicios públicos.

Como empresa líder mundial en tecnología, HCL se enorgullece de sus iniciativas de diversidad, responsabilidad social, sostenibilidad y educación. Para los 12 meses que finalizaron el 31 de diciembre de 2021, HCL tuvo ingresos consolidados de 11 180 millones de USD. Sus casi 198 000 emprendedores de ideas (ideapreneurs) operan en 52 países.

Para obtener más información, ingrese a www.hcltech.com

Declaraciones a futuro

Algunas de las declaraciones en este comunicado son declaraciones a futuro, lo que implica una serie de riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difirieran sustancialmente de aquellos en las declaraciones a futuro. Todas las declaraciones, excepto las relacionadas con hechos históricos, son enunciados que se podrían considerar declaraciones a futuro, incluidas, entre otras, las que contienen las palabras “planificado”, “se espera”, “cree”, “estrategia”, “oportunidad”, “anticipa”, “desea” u otras palabras similares. Los riesgos e incertidumbres relacionados con estas declaraciones incluyen, entre otros, los relacionados sobre el impacto de los procedimientos regulatorios pendientes, fluctuaciones en las ganancias, nuestra capacidad para gestionar el crecimiento, la intensa competencia en servicios de TI, servicios de tercerización y consultoría comercial, incluidos aquellos factores que pueden afectar nuestra ventaja de costos, los aumentos salariales en la India, las aceptaciones de nuestros servicios, productos y estructuras de tarifas por parte de los clientes, nuestra capacidad para atraer y retener profesionales altamente calificados, nuestra capacidad para integrar los activos adquiridos de manera rentable y oportuna, el tiempo y los sobrecostos en contratos de marco de tiempo fijo y precio fijo, la concentración de clientes, las restricciones a la inmigración, nuestra capacidad para administrar nuestras operaciones internacionales, la demanda reducida de tecnología en nuestras áreas de enfoque clave, las interrupciones en las redes de telecomunicaciones, nuestra capacidad para completar e integrar con éxito adquisiciones potenciales, el éxito de nuestros esfuerzos de desarrollo de marca, la responsabilidad por daños en nuestros contratos de servicio, el éxito de las empresas/entidades en las que hemos realizado inversiones estratégicas, el retiro de incentivos fiscales gubernamentales, la inestabilidad política, las restricciones legales para obtener capital o adquirir empresas fuera de la India y el uso no autorizado de nuestra propiedad intelectual, otros riesgos, incertidumbres y condiciones económicas generales que afectan a nuestra industria. No es posible garantizar que las declaraciones a futuro realizadas en el presente documento serán precisas, y la emisión de dichas declaraciones no debe ser considerada una declaración por parte de la empresa o cualquier otra persona de que se lograrán los objetivos y planes de la empresa. Todas las declaraciones a futuro realizadas en el presente documento se basan en información disponible actualmente para la gerencia de la empresa, y esta no se compromete a actualizar las declaraciones a futuro que la empresa pueda realizar periódicamente o que se realicen en su nombre.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

HCL Technologies

Meenakshi Benjwal para América

[email protected]

Elka Ghudial, EMEA

[email protected]

Devneeta Pahuja para Asia Pacífico e India

[email protected]