“Guardians of the Gulf” Fue Seleccionada para Presentarse este Mes en el LA Femme International Film Festival

DALLAS | Guardians of the Gulf, revelador documental que explora la relación tumultuosa entre el Golfo de México y los conservacionistas determinados a protegerlo, ha sido seleccionado para presentarse en el LA Femme International Film Festival completamente digital del 15 al 18 de octubre. Mary Kay Inc., sirve como productora ejecutiva y, con Media One en asociación con The Nature Conservancy, visitó las costas de Texas, Alabama y México para mostrar historias de la preservación del Golfo que frecuentemente se ignoran.

Filmado, dirigido y producido por un equipo integrado únicamente por mujeres, Guardians of the Gulf está programado para su presentación digital mundial el viernes 16 de octubre, a las 5:00 p. m. PST, con una Sesión de preguntas y respuestas que incluye a productores y a estrellas de cine inmediatamente después.

Guardians of the Gulf Sinopsis:

El Golfo de México ha sido afectado por desastres naturales catastróficos durante mucho tiempo, como huracanes, pesca excesiva, escorrentía agrícola y derrames de aceite. Sin embargo, continúa alojando a uno de los ecosistemas de mayor biodiversidad de la tierra con más 15 000 especies. Esta resiliencia es débil. Como cualquier relación, excepto que puede quitar mucho sin dar nada a cambio.

En Guardians of the Gulf, el Golfo de México se expresa a través de sus cuidadores para contar una historia de generosidad y de fuerza. Estos conservacionistas, pescadores, operadores de viaje, cocineros y estudiantes líderes se esfuerzan por mejorar la sostenibilidad en su trabajo y en la comunidad. A través de la acción, ven el cambio. A través de cambio, ven esperanza.

Obtenga más información en https://www.guardiansofthegulf.com.

El LA Femme International Film Festival es un festival de estrenos de cine que celebra, apoya y avanza en la creación de contenido de mujeres productoras, escritoras y directoras de todo el mundo. El festival ha impulsado las carreras de más de 1000 artistas, y continúa ofreciendo seminarios educativos y eventos de red y programación en un entorno de consolidación del cine independiente.

Créditos de la película:

Cait Martin Newnham, directora

Ulla Laidlaw, directora

Aine Corby, productora

Jenny Williams, productora

Gayle Ye, directora de fotografía

Mary Kay, productora ejecutiva

Citas:

El “agua no es para un solo uso. Afecta a cada faceta de la vida moderna y la única evidencia que necesitamos para esto es el Golfo de México. Si bien algunos ven las interdependencias de montaje como un desafío demasiado grande, nosotros vemos oportunidades y una ocasión para traer a más gente a nuestro lado, mientras innovamos con las soluciones y cambiamos la trayectoria en la superficie de agua más difícil de trabajar del mundo. Después de mirar Guardians of the Gulf, nuestra esperanza es que los espectadores tengan un nuevo aprecio por el Golfo y también por los esfuerzos incansables y de colaboración que se realizan para cuidarlo para las próximas generaciones”.

Laura Huffman, ex directora regional de Nature Conservancy de Texas, presentada en Guardians of the Gulf

“Mientras conocemos sobre el Golfo de México y su historia reciente, nos encontramos abrumados por la profundidad de sus tragedias y el impacto. Pero luego conocimos gente increíble del Golfo y reconocimos rápidamente que no se trataba de una historia de desesperación únicamente. Deseábamos reflejar la fuerza y la resiliencia del Golfo en la narrativa de la película para darle una voz al ecosistema y así inspirar acción y esperanza”.

Cait Martin Newnham, director de Guardians of the Gulf

“A medida que hacíamos Guardians of the Gulf, nos fuimos enamorando del Golfo de México. Emergió rápidamente como un personaje generoso, adaptable y poderoso. El Golfo da vida y es una ruta para la migración de más de 15 000 especies, además provee alimento a los humanos, ingresos y protección contra catástrofes naturales. Su alcance es lejano, y su lucha es un símbolo de la crisis climática mundial”.

Ulla Laidlaw, directora de Guardians of the Gulf

“Uno de los temas más dominantes de este documental es la esperanza. La esperanza de seguir manteniendo el Golfo de México y también de cómo las acciones pueden dar como resultado un cambio tangible. Con esperanza, se inspira a más gente para intervenir, y el impulso de la sostenibilidad continúa inercialmente. El equipo de mujeres hizo un trabajo increíble al capturar el dinamismo del Golfo de México. En el documental, se muestran personas que luchan para proteger el Golfo y la capacidad de hacer que el cambio suceda. Nuestra esperanza es que Guardians of the Gulf inspire a mentes curiosas que aprendan cómo pueden actuar localmente para lograr la sostenibilidad mundial”.

Julia Simon, directora de asuntos jurídicos e impacto social de Mary Kay Inc.

Acerca de Mary Kay

Mary Kay Ash, una de las pioneras en atravesar las barreras laborales para las mujeres, fundó su empresa de belleza hace más de 56 años con tres objetivos: desarrollar oportunidades gratificantes para las mujeres, ofrecer productos irresistibles y hacer del mundo un lugar mejor. Ese sueño se convirtió en una empresa de miles de millones de dólares que cuenta con un equipo de ventas formado por millones de miembros independientes en casi 40 países. Mary Kay se dedica a investigar la ciencia detrás de la belleza y a crear productos para el cuidado de la piel, cosméticos de color, suplementos nutricionales y perfumes de vanguardia. Mary Kay se compromete a empoderar a las mujeres y a sus familias al asociarse con organizaciones de todo el mundo, enfocarse en apoyar la investigación del cáncer, proteger a sobrevivientes del abuso doméstico, embellecer nuestras comunidades y alentar a los más pequeños a seguir sus sueños. La visión original de Mary Kay Ash sigue brillando, de a un lápiz labial a la vez. Puede obtener más información en MaryKay.com.

Acerca de Media One Creative

Media One es un estudio creativo y de producción mundial que se especializa en contenidos comerciales, documentales y cortos para las marcas que amamos. Nos enorgullecemos del proceso creativo y de producción completamente integrado que nos permite unir las marcas con las audiencias objetivo mediante historias auténticas.

Desde 2012, hemos estado llevando a las audiencias a la acción con un equipo interno de expertos en desarrollo creativo y de producción de audio y vídeo. Obtenga más información en mediaonecreative.ca.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Comunicaciones Corporativas de Mary Kay Inc.

marykay.com/newsroom

