First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF ya está disponible para la venta en los planes de pensiones mexicanos.

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

WHEATON, Ill. | First Trust Advisors L.P. (“First Trust”), un proveedor global de fondos cotizados en bolsa (exchange-traded fund, ETF) y administrador de activos, anunció que el regulador mexicano de inversiones de fondos de pensiones, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), aprobó un ETF adicional de First Trust para la venta a pensiones financiadas en México, conocido como AFORES. De acuerdo con las pautas de inversión en los planes de pensiones de México, CONSAR debe aprobar un ETF antes de que pueda comprarse en un fondo de pensiones.

Recientemente aprobado

First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF (CIBR)

“Como líder de la industria en soluciones temáticas, estamos encantados de ver más pensiones en México y en toda la región que integran las asignaciones temáticas en sus carteras globales. Nos complace que las AFORES hayan solicitado el CIBR, que es el ETF de ciberseguridad más grande del mundo, ya que continúan aprovechando las oportunidades temáticas que dan forma a nuestro mundo”, señaló April Reppy Suydam, jefa de distribución para América Latina de First Trust.

Dado que muchos inversionistas institucionales buscan invertir en pensiones dentro de México, First Trust se complace en expandir su oferta de ETF disponibles para su uso.

Para obtener más información sobre First Trust, comuníquese con Ryan Issakainen llamando al (630) 765-8689, o escribiendo a [email protected].

Acerca de First Trust

First Trust, un asesor de inversiones registrado a nivel federal, y su afiliada First Trust Portfolios L.P. (“FTP”), un corredor de bolsa registrado por la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (Financial Industry Regulatory Authority, FINRA), son dos compañías privadas que brindan una variedad de servicios de inversión. First Trust es el asesor de inversiones de fondos negociables en bolsa, fondos cerrados, fondos mutuos, cuentas administradas por separado y brinda servicios de supervisión a fideicomisos de inversión unitarios patrocinados por FTP. Los activos bajo administración de First Trust eran de aproximadamente 205 610 millones de USD al 30 de junio de 2021. Esto incluye los servicios de supervisión que First Trust proporciona a los fideicomisos de inversión unitarios patrocinados por FTP, que no son administrados. FTP es patrocinador de fideicomisos de inversión unitaria y el distribuidor de las acciones de los fondos mutuos y de las unidades de creación de los fondos negociables en el mercado. First Trust tiene su sede en Wheaton, Illinois. Para obtener más información, visite http://www.ftportfolios.com.

Riesgos

El rendimiento del fondo puede no coincidir con el rendimiento del índice de ciberseguridad de la CTA de Nasdaq℠. Por lo general, los valores mantenidos en el fondo no se comprarán ni venderán en función de las fluctuaciones del mercado.

Es posible que los inversores que compren o vendan acciones de fondos en el mercado secundario incurran en comisiones de corretaje habituales. Es posible que los precios del mercado difieran, en cierto modo, del valor liquidativo de las acciones. Es posible que los inversores que vendan acciones de fondos reciban un valor menor que el valor liquidativo de la acción. Las acciones pueden venderse, durante todo el día, en el mercado de cambio, a través de cualquier cuenta de corretaje. No obstante, a diferencia de los fondos mutuos, solo los participantes autorizados podrán rescatar, directamente, las acciones de los fondos en unidades de creación/rescate muy grandes. Si los participantes autorizados del fondo no pueden continuar con las órdenes de creación/reembolso y ningún otro participante autorizado puede dar un paso adelante para crear o reembolsar, las acciones del fondo pueden negociarse con un descuento del valor liquidativo del fondo y posiblemente enfrentar la exclusión de la lista.

El valor de las acciones de un fondo sufrirá modificaciones, y es posible que pierda dinero por invertir en el fondo. Uno de los principales riesgos de invertir en el fondo es el riesgo del mercado. El riesgo del mercado es el riesgo a que disminuya el valor de una acción en particular o de las acciones en general del fondo. No se puede garantizar que se alcance el objetivo de inversión del fondo.

El brote de la enfermedad respiratoria designada como COVID-19 en diciembre de 2019 ha provocado una volatilidad significativa y caídas en los mercados financieros globales, lo que ha provocado pérdidas para los inversores. Si bien el desarrollo de vacunas ha desacelerado la propagación del virus y ha permitido la reanudación de la actividad comercial "razonablemente" normal en los Estados Unidos, muchos países continúan imponiendo medidas de bloqueo en un intento de frenar la propagación. Además, no hay garantía de que las vacunas sean eficaces contra variantes emergentes de la enfermedad.

Es posible que el fondo invierta en compañías de pequeña y mediana capitalización. Es posible que dichas compañías presenten una volatilidad en el precio mayor que la de las compañías más grandes, más consolidadas.

Una inversión en un fondo que contiene valores de emisores no estadounidenses está sujeta a riesgos adicionales, que incluyen fluctuaciones monetarias, riesgos políticos, retención, falta de información financiera adecuada y restricciones de control de cambios que afectan a los emisores no estadounidenses. Estos riesgos pueden aumentar para los valores de empresas ubicadas en, o con operaciones significativas en, países de mercados emergentes. El fondo puede invertir en certificados de depósito que pueden ser menos líquidos que las acciones subyacentes en su mercado de negociación principal.

El fondo puede mantener inversiones denominadas en divisas distintas de los EE. UU. o en valores que ofrezcan exposición a dichas divisas, tipos de cambio de divisas o tipos de interés denominados en dichas divisas. Los cambios en los tipos de cambio de moneda y el valor relativo de las monedas no estadounidenses afectarán el valor de la inversión del fondo y el valor de las acciones del fondo.

Las empresas de tecnología de la información y las empresas de ciberseguridad generalmente están sujetas a los riesgos de tecnologías que cambian rápidamente, ciclos de vida cortos de productos, competencia feroz, precios agresivos y márgenes de ganancia reducidos, pérdida de patentes, protecciones de derechos de autor y marcas registradas, patrones cíclicos del mercado, estándares de la industria en evolución y frecuentes introducciones de nuevos productos. Las empresas de ciberseguridad también pueden ser empresas más pequeñas y con menos experiencia, con líneas de productos, mercados, personal calificado o recursos financieros limitados.

El fondo se clasifica en “no diversificado” y podrían invertir un porcentaje relativamente alto de sus activos en una cantidad limitada de emisores. Como consecuencia de ello, el fondo podría ser más susceptible frente a una única economía adversa o a un suceso reglamentario que afecte a uno o más de estos emisores, o podría presentar una mayor volatilidad y estar altamente concentrado en determinados emisores.

First Trust Advisors L.P. brinda servicios de asesoramiento con respecto al fondo. First Trust Advisors L.P. es una compañía afiliada de First Trust Portfolios L.P., la distribuidora del fondo.

La información presentada no pretende constituir una recomendación de inversión ni un asesoramiento para una persona específica. El documento tampoco recomienda o sugiere implícita o explícitamente una estrategia de inversión, ni llega a conclusiones en relación con una estrategia de inversión para el lector ni ofrece una opinión sobre el valor o precio presente o futuro de cualquier fondo. First Trust no tiene conocimiento y no recibió información acerca de ningún inversor. Los profesionales financieros deben determinar si las inversiones específicas son las apropiadas para sus clientes.

Nasdaq® y Nasdaq CTA Cybersecurity Index℠ son marcas comerciales registradas y marcas de servicio de Nasdaq, Inc. (junto con sus afiliadas en lo sucesivo denominadas las “Corporaciones”) y tienen licencia de uso de First Trust. El Fondo no ha sido transmitido por las Sociedades Anónimas en cuanto a su legalidad o idoneidad. Las Corporaciones no emiten, apoyan, venden ni promueven el fondo. LAS CORPORACIONES NO GARANTIZAN NI ASUMEN NINGUNA RESPONSABILIDAD CON RESPECTO AL FONDO.

Información importante

Los puntos de vista y las opiniones se ofrecen, únicamente, a título informativo. El presente documento no tiene por objeto servir de base a la hora de brindar asesoramiento o recomendaciones sobre inversión, no constituye una oferta de compra ni venta de valores (en ninguna jurisdicción a ninguna persona respecto de la cual no sea lícito realizar una oferta de ese tipo) y no debe considerarse a modo de asesoramiento específico legal, impositivo ni en materia de inversión.

Para inversionistas en México:

El fondo ha sido cotizado en la Bolsa Mexicana de Valores y la Bolsa Institucional de Valores.

Los inversores deben revisar todos los materiales de oferta relevantes, incluidos todos los factores de riesgo aplicables, y deben consultar con asesores financieros y fiscales relacionados con los impuestos y otras consecuencias de invertir en un valor en particular antes de realizar una inversión. Ninguno de los valores aquí incluidos ha sido inscrito en el Registro Nacional de Valores que mantiene la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México. Los valores que no coticen en la Bolsa Mexicana de Valores y/o la Bolsa Institucional de Valores ni estén registrados en el Registro Nacional de Valores no podrán ofrecerse ni venderse públicamente ni ser objeto de actividades de corretaje en México excepto conforme a la exención de colocación privada establecida en el artículo 8 de la Ley del Mercado de Valores, a inversionistas institucionales y calificados, según se define en la ley mexicana y sus normas.

La lista cruzada de los valores identificados en este documento no constituye ni implica una certificación en cuanto a la calidad de la inversión de dichos valores o la precisión o integridad de la información incluida en todos los materiales de oferta. Los materiales de la oferta son responsabilidad exclusiva de First Trust y no han sido revisados ni autorizados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o la Bolsa Mexicana de Valores y/o la Bolsa Institucional de Valores y no pueden ser públicamente ofrecidos o distribuidos en México. Al tomar una decisión de inversión, todos los inversionistas, incluido cualquier inversionista mexicano, deben basarse en su propio examen de los valores relevantes y los materiales de marketing.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Ryan Issakainen

First Trust

(630) 765-8689

[email protected]