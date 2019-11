Exitoso tratamiento integral de ACV en la Asociación Española

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Asociación Española llevó a cabo un exitoso tratamiento integral de un accidente cerebrovascular, realizando una trombectomía luego de que el paciente no respondiera a la trombolisis —lo que sucede con frecuencia en oclusión de troncos grandes.



Un equipo multidisciplinario integrado por médicos emergencistas, imagenólogos, neurólogos, intensivistas, anestesistas, neurorradiólogos intervencionistas y personal de enfermería estuvo a cargo de este caso, que se resolvió con éxito en apenas dos horas.



Sobre las 19.30 horas del domingo 13 de octubre, el paciente hizo un ACV isquémico; es decir, un vaso de su cerebro resultó bloqueado por un trombo. El equipo médico le realizó una angiotomografía y resolvió realizar el tratamiento de reperfusión (aplicar un medicamento trombolítico para disolver el coágulo) y ya prever una trombectomía, en caso de que los fármacos no lograran los resultados esperados.



Luego de media hora de observación, se constató que el tratamiento con trombolíticos no había sido satisfactorio, por lo que se trasladó al paciente al Centro de Diagnóstico y Tratamiento Endovascular de Cardiocentro de la Asociación Española. Sobre las 21.30 horas, los neurorradiólogos intervencionistas del centro hicieron con éxito una trombectomía. Este procedimiento, que se realiza con un angiógrafo de última generación, permite remover mecánicamente el coágulo por vía endovascular, para restablecer el flujo sanguíneo.



Gracias al trabajo del equipo multidisciplinario y a la infraestructura de la institución, que cuenta con las más avanzadas técnicas y tecnologías, se logró una atención integral de excelencia, con reversión de los síntomas y una muy buena recuperación del paciente.



Las consultas sobre el alcance de este tipo de procedimientos, pueden realizarse a través del tel. 1920 Int. 7777.