Everbridge seleccionado para implementar plataforma nacional de alerta ante desastres en Perú para 37 millones de residentes y visitantes anuales

Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG), líder global en gestión de situaciones de crisis, anunció hoy que fue seleccionado por el Ministerio de Transporte y Comunicación (MTC) de Perú para implementar el Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencia (Sismate). La noticia marca el final de las negociaciones con el MTC que Everbridge había difundido inicialmente en septiembre, sin mencionar el país. Este triunfo reafirma la posición de Everbridge como líder global en sistemas de advertencia a la población con contratos en las regiones de las Américas, EMEA y Asia-Pacífico.



Una vez que Sismate se haya instalado, entrará en acción cuando el Instituto Nacional de Defensa Civil de Perú detecte un incidente grave. El sistema, a cargo de Everbridge Public Warning, enviará mensajes críticos a teléfonos celulares antes, durante y luego de la emergencia. Las alertas de Sismate también pueden ser utilizada en simulacros y para asistir en operaciones de búsqueda y rescate. El Sismate está diseñado para atender a más de 37 millones de personas, número que incluye a los 33 millones de residentes peruanos y a 4 millones de visitantes por año.



"Esta tecnología marca un hito en la gestión de riesgos y desastres a nivel nacional, que se consolidará articulando esfuerzos conjuntos entre diversas instituciones y los ciudadanos", explicó la viceministra de Comunicaciones, Virginia Nakagawa a El Economista.



“Para Everbridge es un honor asistir a Perú con su sistema nacional de alerta,” declaró David Meredith, Director general de Everbridge. “Perú se une a un creciente número de países que han elegido asociarse con Everbridge para implementar un sistema de alcance nacional para proteger a su población y sus visitantes en el contexto de ambiente de amenazas cada vez mayores.”



La plataforma de Everbridge ha sido incorporada por más gobiernos locales, estatales y nacionales en todo el mundo que ninguna otra solución, ofreciendo la capacidad de alcanzar a más de 500 millones de personas en más de 200 países. Además de Perú, Everbridge Public Warning ha sido instalada para cobertura de la población móvil a escala nacional en Suecia, Islandia, Países Bajos, Singapur, Grecia y varios de los principales Estados de India, y actualmente se la está implementando en Australia. Everbridge es el primer proveedor de sistemas de alerta a la población en asistir a cuatro países de la Unión Europea en relación con su reciente mandato que exige a los países miembro contar con un sistema de este tipo para junio de 2022.



Everbridge Public Warning consiste en la única solución multicanal que permite a los países accionar su combinación preferida de métodos de comunicación de emergencia. El sistema de advertencia a la población de Everbridge garantiza la comunicación a través de todas las etapas de un incidente, potencia la información de ubicación (ubicación estática, última ubicación conocida y ubicación estimada), proporciona comunicaciones bidireccionales dirigidas y permite a los países combinar velocidad de reportes de alertas con el alcance más amplio para cubrir al total de la población y visitantes.



Acerca de Everbridge



Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG) es una compañía de software internacional que provee aplicaciones de software corporativos para automatizar y agilizar la respuesta operativa de las organizaciones ante eventos críticos con el fin de mantener a las personas a salvo y a los negocios en funcionamiento. Durante amenazas a la seguridad pública tales como situaciones de tirador activo, ataques terroristas o condiciones climáticas severas, al igual que durante eventos comerciales críticos, incluyendo apagones de IT, ataques cibernéticos y otros incidentes como retiros de productos o interrupciones de cadena de suministro, más de 4.800 clientes en todo el mundo confían en la Plataforma de Gestión de Eventos Críticos de la empresa para recabar y analizar de manera rápida y confiable información sobre la amenaza, localizar las personas en riesgo y socorristas capaces de ayudar, automatizar la ejecución de procesos de comunicación predefinidos por medio de la entrega segura a más de 100 dispositivos diferentes y realizar el seguimiento de la ejecución de los planes de respuesta. La plataforma de la empresa envió más de 2,8 miles de millones de mensajes en 2018 y ofrece la capacidad de alcanzar a más de 500 millones de personas en más de 200 países y territorios, incluyendo el total de la población móvil a escala nacional en Australia, Suecia, Países Bajos, Singapur, Grecia y varios de los mayores Estados de India. Las aplicaciones de comunicación crítica y seguridad empresarial de la compañía incluyen a Mass Notification (notificación masiva), Incident Management (gestión de incidentes), Safety Connection™ (conexión de seguridad), IT Alerting (alerta de IT), Visual Command Center® (centro de comando visual), Public Warning (alerta pública), Crisis Management (gestión de crisis), Community Engagement™ (contacto comunitario) y Secure Messaging (intercambio seguro de mensajes). Everbridge asiste a 9 de las 10 ciudades más grandes de EEUU, 8 de los 10 bancos inversionistas más importantes con sede en EEUU, 46 de los 50 aeropuertos norteamericanos más concurridos, 6 de las 10 principales empresas consultoras del mundo, 6 de los 10 más importantes fabricantes de automóviles en todo el mundo, a todas las 4 firmas de contabilidad más grandes del mundo, 9 de los 10 mayores proveedores de asistencia sanitaria con sede en EEUU y a 5 de las 10 mayores aseguradoras de salud con base en EEUU. Everbridge tiene sedes en Boston y Los Ángeles con oficinas adicionales en Lansing, San Francisco, Beijing, Bangalore, Calcuta, Londres, Munich, Oslo, Singapur, Estocolmo y Tilburgo. Para más información, consulte www.everbridge.com, lea el blog de la empresa y sígala en LinkedIn, Twitter, y Facebook.



Advertencia con respecto a las declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene “declaraciones prospectivas” comprendidas en la definición de las disposiciones de "puerto seguro" de la Ley de reforma de litigios sobre títulos privados de 1995, incluyendo pero no limitado a, declaraciones referidas a la oportunidad y tendencias anticipadas de crecimiento para nuestras aplicaciones de comunicaciones críticas y seguridad empresarial y nuestro negocio en general, nuestras oportunidades de mercado, nuestras expectativas en relación a las ventas de nuestros productos, nuestro objetivo de mantener el liderazgo en el mercado y ampliar los mercados en los que competimos por clientes, y el impacto anticipado en resultados financieros. Estas declaraciones prospectivas se realizan en la fecha de este comunicado de prensa y están basadas en nuestras expectativas, estimados, pronósticos y proyecciones actuales, al igual que en las creencias y suposiciones de la gerencia. Términos como "tener la expectativa", "anticipar", "debería", "creer", "previsión", "proyección", "objetivo", "estimado", "potencial", "predecir", "puede", "va a", "podría", "pretende", variaciones de estos términos y sus formas negadas y expresiones similares tienen el fin de identificar estas declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas están sujetas a ciertos riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales pueden incluir factores o circunstancias que están más allá de nuestro control. Nuestros resultados actuales pueden diferir sustancialmente de aquellos planteados o implícitos en declaraciones prospectivas por varios factores, incluyendo pero no limitándose a, la habilidad de nuestros productos o servicios a alcanzar el desempeño esperado y satisfacer las expectativas de nuestros clientes; nuestra habilidad de atraer nuevos clientes y mantener e incrementar las ventas a clientes actuales; nuestra habilidad de incrementar las ventas de nuestra aplicación Mass Notification y/o la habilidad de incrementar las ventas de nuestras otras aplicaciones; desarrollos en el mercado de comunicaciones críticas dirigidas y contextualmente relevantes o el entorno normativo asociado; nuestras estimaciones de oportunidades de mercado y pronósticos de crecimiento podrían resultar imprecisos; en términos históricos no hemos sido rentables de manera consistente y podríamos no lograr o mantener rentabilidad en el futuro; los largos e impredecible ciclos de ventas para nuevos clientes; la naturaleza de nuestro negocio nos expone a riesgos inherentes de responsabilidad; nuestra habilidad de atraer, integrar y retener personal capacitado; nuestra habilidad de integrar con éxito negocios y activos que podríamos adquirir; nuestra habilidad de mantener relaciones exitosas con nuestros socios de distribución y tecnología; nuestra habilidad de gestionar nuestro crecimiento de manera efectiva; nuestra habilidad de responder ante presiones competitivas; la responsabilidad potencial relacionada con la privacidad y seguridad de información personal identificable; nuestra habilidad de proteger nuestros derechos de propiedad intelectual y los otros riesgos detallados en nuestros factores de riesgo discutidos en la Comisión de Valores y Bolsa de EEUU (“SEC” por sus siglas en inglés), incluyendo pero no limitados a nuestro Informe Anual en el Formulario 10-K para el año terminado el 31 de diciembre de 2018, presentado ante la SEC el 1ro de marzo de 2019. Las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado de prensa representan nuestra opinión a la fecha de su publicación. No asumimos ninguna intención u obligación de actualizar o revisar ninguna declaración prospectiva, ya sea debido a nueva información, eventos futuros u otros motivos. Estas declaraciones prospectivas no deben ser consideradas como representativas de nuestros puntos de vista en ninguna fecha posterior a la de este comunicado de prensa.

Todos los productos de Everbridge son marcas registradas de Everbridge, Inc. en los EE.UU. y otros países. Todos los demás nombres de productos o empresas mencionados son propiedad de sus respectivos dueños.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.





Contacts

Medios:

Jim Gatta

Everbridge

[email protected]

215-290-3799



Jeff Young

Everbridge

[email protected]

781-859-4116