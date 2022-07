Entravision amplía su asociación digital con Meta en Honduras y El Salvador, lo que lleva la asociación latinoamericana a 11 países

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Entravision Cisneros Interactive brindará servicios de apoyo y consultoría para impulsar los objetivos comerciales de los negocios locales en la región

SANTA MÓNICA, California | Entravision (NYSE: EVC), una empresa líder mundial en soluciones de publicidad, medios y tecnología, anunció hoy que se ha convertido en el Socio de ventas autorizado de Meta, la empresa propietaria de las plataformas de Facebook, Instagram y WhatsApp, en Honduras y El Salvador. A través de su unidad de negocios, Entravision Cisneros Interactive, Entravision brindará soporte, consultoría, capacitación y facturación en moneda local para ayudar a las empresas a lograr sus objetivos publicitarios.

“Estamos muy complacidos de expandir nuestra alianza con Meta a Honduras y El Salvador, lo que fortalece aún más nuestra asociación y posición en América Latina”, señaló Byron Cabrera, gerente de país de Honduras y El Salvador para Entravision Cisneros Interactive. “Esta expansión dentro de América Latina nos permitirá continuar con nuestra misión de brindar a las empresas soporte estratégico, experiencia creativa y desarrollo de contenido que facilite el uso de nuevas herramientas que aprovechen al máximo todo lo que la suite Meta tiene para ofrecer y estén orientadas a impulsar sus negocios en la región”.

Entravision Cisneros Interactive, como Socio de ventas autorizado, se centrará en ayudar a las empresas locales a aumentar las ventas y, al mismo tiempo, implementar sus inversiones publicitarias de manera más eficiente. Las nuevas oficinas en Honduras y El Salvador se suman a los 16 mercados existentes en América Latina en los que la compañía ya tiene una exitosa presencia.

Al comentar sobre esta trayectoria de éxito, Victor Kong, director ejecutivo de Entravision Cisneros Interactive, señaló: “Nuestra expansión en América Latina es el resultado directo del progreso que hemos logrado en la región durante los últimos cinco años. En 2021, capacitamos a más de 5000 personas, entre anunciantes y agencias, para aprovechar la plataforma Meta. Esta inversión en educación nos ha permitido ayudar a los anunciantes a aumentar sus ventas, minimizar sus gastos de servicio al cliente y reducir las tasas de cancelación, junto con muchos otros objetivos comerciales centrales. Es esta experiencia la que nos brinda la máxima confianza de que lograremos un impacto similar en las empresas de Honduras y El Salvador al extender la experiencia de primer nivel que brindamos a nuestros otros clientes en América Latina”.

“Meta está dedicada a expandir nuestra fortaleza en América Latina, y la expansión de nuestra alianza con Entravision Cisneros Interactive en Honduras y El Salvador es una señal clave de nuestro compromiso con la región”, afirmó Christian Pretelt, líder regional de revendedores de Meta en América Latina. “Estamos muy emocionados de ampliar el alcance de este exitoso programa, al ayudar a los anunciantes y agencias a crear conexiones más significativas con sus consumidores. Como parte de nuestra colaboración, también implementaremos programas de educación en marketing digital para impulsar el crecimiento en Centroamérica, lo que inculcará procesos que posicionarán a las empresas para impulsar sus objetivos comerciales a corto y largo plazo”.

Acerca de Entravision

Entravision es una empresa líder global en soluciones publicitarias, medios y tecnología que conecta marcas con consumidores. Nuestra cartera dinámica incluye ofertas digitales, de televisión y de audio. Digital, nuestro mayor segmento de ingresos, se compone de cuatro unidades de negocios: nuestro negocio de representación de ventas digitales; Smadex, nuestra plataforma de compra de publicidad programática; nuestro negocio de soluciones de marca y rendimiento móvil; y nuestro negocio de audio digital. A través de nuestro negocio de representación de ventas digitales, conectamos empresas de medios globales como Meta, Twitter, TikTok y Spotify con anunciantes en mercados primordialmente emergentes y en crecimiento en todo el mundo. Smadex es nuestra primera plataforma de demanda móvil, que permite a los anunciantes ejecutar campañas de rendimiento utilizando el aprendizaje automático. También ofrecemos un negocio de soluciones de marca y rendimiento móvil, que brinda servicios administrados a anunciantes que buscan conectarse con consumidores globales, principalmente en dispositivos móviles, y nuestro negocio de audio digital brinda soluciones de publicidad de audio digital para anunciantes en las Américas. Además de digital, Entravision cuenta con 49 estaciones de televisión y es el grupo afiliado más grande de las cadenas de televisión Univision y UniMás. Entravision también administra 46 estaciones de radio principalmente en español que cuentan con talentos ganadores de premios Emmy reconocidos a nivel nacional. Las acciones ordinarias de Clase A de Entravision cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York con el símbolo de cotización: EVC. Obtenga más información sobre todas nuestras ofertas de medios, marketing y tecnología en entravision.com o conéctese con nosotros en LinkedIn y Facebook.

Acerca de Entravision Cisneros Interactive

Entravision-Cisneros Interactive, una unidad de negocios de Entravision, es la empresa de publicidad digital líder en América Latina. La compañía tiene presencia activa en 18 países, aprovechando las alianzas comerciales únicas con Meta, Spotify, LinkedIn, Anzu y otras plataformas tecnológicas y de medios líderes. Además, la empresa ofrece Audio.Ad, la red publicitaria de audio digital líder en América Latina, con más de 350 editores a través de una oferta de pila de tecnología de solución completa, y Justmob, la empresa de marketing móvil líder con alcance global.

Declaraciones a futuro

Este comunicado de prensa contiene algunas declaraciones a futuro. Estas declaraciones a futuro, que se incluyen de acuerdo con las disposiciones de puerto seguro de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995, pueden involucrar riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden hacer que los resultados reales y el desempeño de la empresa en períodos futuros sean materialmente diferentes de cualquier resultado o desempeño futuro sugerido por las declaraciones a futuro en este comunicado de prensa. Aunque cree que las expectativas reflejadas en dichas declaraciones a futuro se basan en suposiciones razonables, la Compañía no puede garantizar que los resultados reales no difieran materialmente de estas expectativas, y la Compañía renuncia a cualquier obligación de actualizar cualquier declaración a futuro realizada por la Compañía. Ocasionalmente, estos riesgos, incertidumbres y otros factores se analizan en las presentaciones de la compañía ante la Comisión de Bolsa y Valores (Securities and Exchange Commission, SEC).

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Inversionistas

Christopher T. Young

director financiero

310-447-3870

Kimberly Esterkin

Relaciones con inversionistas de Addo

[email protected]

310-829-5400