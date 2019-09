Ejecutivos de AM Best América Latina asistirán a la Conferencia FIDES 2019 en Bolivia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Carlos De la Torre, director sénior de desarrollo comercial y operaciones, y Midori Honda, director de desarrollo de mercados, ambos de AM Best América Latina, asistirán a la XXXVII Conferencia Hemisférica de Seguros de la Federación Interamericana de Empresas de Seguros (FIDES), que se llevará a cabo del 8 al 11 de septiembre de 2019 en Santa Cruz (Bolivia).



La conferencia y exhibición, que se realizará en el Hotel y Centro de Convenciones Los Tajibos, es el evento regional para el sector de (rea)seguros de América Latina, que este año estará presentado por la Asociación Boliviana de Aseguradores. El programa del evento explorará las nuevas tecnologías que están modificando el devenir del sector de los seguros, y analizará la forma en que las innovaciones son útiles para que las compañías puedan seguir el ritmo de una tecnología en permanente cambio. Además, la conferencia servirá como oportunidad de generar contactos para aseguradores, agentes y reaseguradores, en el marco de la preparación de sus estrategias de renovación de reaseguros.



AM Best presentará una de las suites del evento. Además, recientemente lanzó el informe de segmentos de mercado de Best vinculado al mercado de seguros boliviano, en el cual asignó al mercado un panorama estable gracias a su crecimiento saludable, los sólidos coeficientes de solvencia de sus aseguradoras y un apetito suficiente de las reaseguradoras. Para acceder a la copia completa del informe, visite http://www3.ambest.com/bestweek/purchase.asp?record_code=289016. Para acceder a otros panoramas del mercado de América Latina, consulte el centro para América Latina de AM Best.



Para programar una reunión con De la Torre u Honda con el objetivo de analizar los aspectos comerciales y el proceso para iniciar una calificación de crédito de Best, envíe un mensaje de correo electrónico a [email protected] o visite la suite 15 durante la conferencia. Para obtener más información sobre la conferencia FIDES, visite el sitio web del evento.



AM Best es una fuente confiable de perspectivas y datos sobre el mercado de seguros, y la única agencia de calificación de riesgo global que se concentra específicamente en el sector de seguros. Las calificaciones de crédito de Best son un indicador reconocido de solidez financiera y capacidad crediticia de las aseguradoras. Visite www.ambest.com para más información.



Copyright © 2019 A.M. Best Company, Inc. y/o sus filiales. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.



El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.





Contacts

Midori Honda

Director de desarrollo de mercados

AM Best América Latina

+52 55 1102 2720, int. 102

[email protected]