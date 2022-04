 Edenred México firma alianza estratégica con Medicato en pro de la salud integral de los mexicanos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

MONTERREY, México | La salud integral (física, mental y emocional) es fundamental para lograr una mejor calidad de vida. Bajo esta premisa, Edenred México ha formado una alianza con Medicato, una plataforma tecnológica de telemedicina que conecta a usuarios con médicos especialistas, brindando atención médica a distancia las 24 horas del día durante los 7 días de la semana.

Ambas empresas han creado Be Well, una revista digital enfocada en el bienestar 360 con temas especializados sobre el cuidado de la salud integral, algo esencial para todos los mexicanos. La suscripción a Be Well tiene un costo de $30 MXN trimestrales ($10 MXN mensuales) e incluye el servicio de telemedicina disponible para el usuario y su familia como beneficio adicional, con acceso a video consultas con médicos especialistas.

“Esto responde a uno de los principales retos y desafíos en México y LATAM, que es el de mejorar el acceso a atención médica de calidad. En nuestro país, los servicios médicos están distribuidos de forma desigual, la mayoría se encuentran principalmente en las grandes ciudades, limitando los servicios médicos a los usuarios que se encuentran en zonas rurales y suburbanas. Por ello, es muy importante acercar estos servicios a los que no tienen acceso y Be Well es una excelente iniciativa para lograrlo.”, comentó Francisco Brunet, director de la unidad de negocios de Beneficios para los empleados en Edenred México.

Si a lo anterior se añaden los nuevos hábitos de consumo por la pandemia, donde los modelos remotos y virtuales se convirtieron en parte de la actividad diaria, las consultas médicas a distancia son una tendencia en crecimiento debido a las ventajas que ofrece la tecnología móvil: accesibilidad, precio, comodidad, inmediatez y una mejor experiencia para el usuario final.

Los beneficios que obtendrá el suscriptor de Be Well son los siguientes:

"Estamos muy entusiasmados de trabajar junto con Edenred para cuidar de la salud y bienestar de sus usuarios y enfocar el poder de la tecnología para mejorar la calidad de vida de las personas. Be Well es una excelente iniciativa para crear consciencia en vivir una vida más saludable y darle a los suscriptores las herramientas necesarias para priorizar el cuidado de su salud y bienestar. Somos fieles creyentes que todos deben tener acceso a atención médica de calidad, independientemente de ubicación geográfica o estatus socioeconómico, y seguiremos trabajando duro todos los días para extender nuestros servicios a más individuos, familias y empresas”, añadió Alberto Hauser, CEO de Medicato

De esta manera, Edenred y Medicato salen de su núcleo de operación por el bienestar de las personas y el impacto que representa el propósito de Edenred “Enriquecer conexiones, para bien” (Enrich connections, for Good).

Acerca de Medicato

Nuestra solución de telemedicina conecta por videollamada y chat a pacientes con una red de médicos especialistas al instante y desde cualquier lugar. Garantizamos atención médica en línea de calidad 24/7, diagnóstico, seguimiento, y envío de receta electrónica. Medicato está disponible en iOS, Android y Web.

Elena Padilla - Head of Growth & Partnerships

[email protected]