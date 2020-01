Dole recibe el premio de responsabilidad social de la Cámara de Comercio de Costa Rica y América del Norte

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Dole Food Company anunció que el 22 de noviembre, The Standard Fruit Company de Costa Rica S.A., una subsidiaria de Dole Food Company, recibió el premio “Responsabilidad Social en Acción” de la Cámara de Comercio de Costa Rica y América del Norte (AmCham) en relación con la Green Star Initiative de la compañía.



El programa Green Star Initiative comenzó en 2016 como un enfoque integrado para el manejo del paisaje en Valle La Estrella, que incorpora educación ambiental, restauración ecológica, energía y agricultura, biodiversidad y neutralidad de carbono, en un modelo de producción para la industria bananera.



Uno de los componentes principales del proyecto fue la neutralidad de carbono, que incluyó la implementación de prácticas de campo para reducir y mitigar la huella de carbono, la medición de las emisiones y la captura de carbono en los activos forestales existentes y la determinación del equilibro de carbono para las operaciones en Valle La Estrella. Las operaciones bananeras resultaron positivas para el carbono y la información que se desarrolló en este programa se puede utilizar para lograr el estado oficial de neutralidad de carbono para la granja.

“La sostenibilidad ambiental es crítica para nuestras operaciones en crecimiento y para nuestro negocio en toda la empresa”, señaló Renato Acuña, presidente de Dole Tropical Products Latin America.



“La Green Star Initiative muestra que la conservación de la biodiversidad no tiene que entrar en conflicto con las decisiones comerciales. Todos nosotros en Standard Fruit y Dole creemos profundamente en lo que estamos tratando de hacer para reducir nuestra huella de carbono y estamos orgullosos de ser reconocidos por AmCham por nuestros esfuerzos”.



El premio “Responsabilidad Social en Acción” de AmCham busca promover y reconocer a las empresas que tienen una gestión empresarial responsable e integral, al unificar los ámbitos económico, social y ambiental para el desarrollo del país. Treinta empresas fueron nominadas en 2019 para un total de 37 programas agrupados en 5 categorías: Asociaciones público-privadas, comunidad, colaboradores, medio ambiente y cadena de valor.

El proyecto Green Star Initiative fue el ganador entre los dieciocho participantes en la categoría Medio ambiente.



El evento de premiación reunió a muchos invitados especiales, como el Ministro de Coordinación con el sector privado, André Garnier; la Ministra de Economía, Industria y Comercio, Victoria Hernández; la embajadora de los Estados Unidos en Costa Rica, Sharon Day; y más de 200 ejecutivos y representantes del sector empresarial.



Acerca de Dole Food Company

Dole Food Company, Inc. es una de las empresas productoras y comercializadoras de frutas y vegetales frescos de alta calidad más grandes del mundo. Dole es un líder de la industria en muchos de los productos que vende, así como en educación acerca de la nutrición. Para obtener más información, visite www.dole.com.



El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.



Contacts

Contacto en los Estados Unidos: William Goldfield

818-874-4647

[email protected]