dLocal lanza dLocal Go para ayudar a las pequeñas empresas a empezar a operar, crecer y tener éxito en los mercados emergentes de todo el mundo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

MONTEVIDEO, Uruguay | dLocal, plataforma de pagos líder que conecta a las entidades comerciales globales con los mercados emergentes, ha anunciado hoy una nueva oferta, dLocal Go, una plataforma en línea para que empresarios, startups y propietarios de pequeñas y medianas empresas puedan procesar pagos y acceder a otros servicios financieros en los mercados emergentes de todo el mundo.

Para muchas pequeñas empresas que quieren lanzarse al mercado internacional, aceptar solo pagos con tarjeta de crédito supone un alto potencial de pérdida de ventas. dLocal Go resuelve este problema al ofrecer una plataforma de autoservicio que permite lanzar en minutos el procesamiento de pagos locales en América Latina, África y Asia. La plataforma en línea ha sido diseñada para ayudar a las pequeñas y medianas empresas a impulsar sus ventas a medida que se expanden en los mercados internacionales y regionales sin tener que estar presentes en esos países. dLocal Go elimina los problemas de cumplimiento, legales y técnicos que conlleva el establecimiento de pagos en un mercado emergente.

dLocal ahora acepta más de 700 métodos de pago en 35 mercados emergentes. Esto significa que dLocal Go ayudará a las empresas a recibir pagos en monedas locales y a poder convertirlos en dólares, euros o cualquier otra moneda local en la que dLocal opere.

"Los empresarios tienen la visión de empezar a operar, crecer y tener éxito con su negocio, y son motores importantes para la prosperidad", ha declarado Rodrigo Sánchez Prandi, vicepresidente sénior de Producto de dLocal. "Con dLocal Go, estos visionarios dispondrán ahora de las herramientas tecnológicas de pago y financieras necesarias para llegar a miles de millones de clientes en América Latina, África y Asia con una solución simple, fácil y rápida en minutos. Estamos encantados de lanzar este producto para ayudar a estas empresas de gran potencial a lograr sus ambiciones de crecimiento en el extranjero."

Con una sola cuenta, dLocal Go permitirá a los empresarios operar en más de 35 países sin necesidad de contar con entidades sobre el terreno que cumplan con la normativa local. dLocal Go ofrece a estas empresas la posibilidad de activar y desactivar mercados en función de las necesidades de venta. El servicio también garantiza el acceso a la red de prevención de fraudes de clase mundial de dLocal para reducir las devoluciones de cargos, a la vez que proporciona una experiencia de pago segura para los clientes de pequeñas o medianas empresas. No hay necesidad de codificación ni de cambios en el sitio web. Está diseñado para conectar y funcionar con Shopify, Shopify Plus y otras plataformas de comercio electrónico.

Para obtener más información sobre dLocal Go o para abrir una cuenta, vaya a https://dlocal.com/go/.

Acerca de dLocal

dLocal impulsa los pagos locales en los mercados emergentes, conectando a los comerciantes de empresas globales con miles de millones de consumidores de mercados emergentes en África, Asia, Latinoamérica y Oriente Medio. A través del concepto "One dLocal" (una API, una plataforma y un contrato), las empresas globales pueden aceptar pagos, enviar pagos, liquidar fondos a nivel mundial y emitir tarjetas de débito virtuales y físicas de prepago en las monedas locales y en marca blanca sin tener que gestionar diferentes ingresos y subcontratistas de pago, establecer múltiples entidades locales o integrar múltiples adquirentes y métodos de pago en cada mercado. Obtenga más información en https://dlocal.com.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Prensa:

Fred Baldassaro

[email protected]

Empresa

Paula Villamarín

[email protected]