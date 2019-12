Coursera disponible gratuitamente para 25.000 colombianos a través de becas financiadas por el Gobierno

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia (MinTIC) y el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) están ofreciendo a 25.000 empleados gubernamentales y ciudadanos la oportunidad de adquirir habilidades tecnológicas demandadas a través del aprendizaje en Coursera, la plataforma de educación en línea líder en el mundo. Las becas son financiadas por MinTIC en asociación con ICETEX. Los beneficiarios de las becas, seleccionados a principios de este mes, tendrán acceso a formación en línea sobre inteligencia artificial y habilidades de transformación digital.



A partir de ahora y hasta el 20 de diciembre, los becarios podrán elegir Coursera como su plataforma de aprendizaje preferida, entre otras cosas, en el sitio web de ICETEX. Las clases comenzarán a principios de 2020 con cinco cursos obligatorios relacionados con la IA o la transformación digital, incluyendo el popular curso de IA para todos de Andrew Ng. Los estudiantes que completen estos cursos tendrán acceso ilimitado al catálogo de cursos de Coursera, que incluye 3.800 cursos de 200 de las principales universidades y organizaciones de la industria del mundo.



"Es un honor asociarse con ICETEX y MinTIC para invertir en el recurso más vital que hay en Colombia: su gente", dijo Mario Chamorro, Head de América Latina de Enterprise en Coursera. "El MinTIC está modelando la inversión institucional necesaria para la readaptación y mejora de la cualificación de la mano de obra, y Coursera es el mejor socio para llevar a cabo esa inversión con un aprendizaje de alta calidad que sea accesible a escala nacional".



Coursera ya cuenta con más de 1,1 millones de alumnos en Colombia, y muchos de ellos afirman haber obtenido un mejor resultado en sus carreras gracias al desarrollo de sus habilidades. Para Juan Andrés Espinosa Torres, un aprendiz de Colombia, la adquisición de conocimientos de programación de R en Coursera le permitió destacarse como candidato a un puesto de trabajo. Dice que "mis conocimientos de R, combinados con las habilidades que tenía en ese momento, fueron factores determinantes para conseguir el trabajo entre un grupo de casi 1.000 personas".



Para atender el creciente número de estudiantes de habla hispana, Coursera ofrece actualmente más de 400 cursos en español. A principios de este año, Coursera anunció su primer título en ingeniería de software totalmente en español en asociación con la prestigiosa Universidad de los Andes en Colombia.

La asociación con MinTIC e ICETEX representa la expansión de Coursera for Governments and Organizations en América Latina. Lanzado en 2017, Coursera for Governments and Organizations capacita a empleados gubernamentales y ciudadanos de los Estados Unidos, Singapur, Filipinas, India, Australia, Francia, Colombia, Costa Rica, Egipto, Pakistán, los Emiratos Árabes Unidos, Kazajstán y otros países.



Para obtener más información sobre Coursera for Governments, visite https://www.coursera.org/government.



Acerca de Coursera:

Coursera fue fundada por Daphne Koller y Andrew Ng con la visión de proporcionar experiencias de aprendizaje que transforman la vida de cualquier persona, en cualquier lugar. Actualmente es una de las plataformas de aprendizaje en línea más grandes del mundo para la educación superior. Más de 200 de las mejores universidades del mundo y educadores de la industria se asocian con Coursera para ofrecer cursos, especializaciones, certificados y títulos que capacitan a más de 45 millones de estudiantes en todo el mundo para lograr sus objetivos profesionales. 2.000 empresas confían en la plataforma empresarial Coursera for Business para transformar su talento. Coursera for Government equipa a los empleados del gobierno y a los ciudadanos con habilidades a la carta para crear una fuerza laboral competitiva. Coursera está respaldada por inversores como Kleiner Perkins, New Enterprise Associates, GSV Capital, Learn Capital y SEEK Group.



Acerca del Ministerio de Tecnologías de Información y las Comunicación:

Tal como lo establece la Ley 1341 o Ley de las TIC, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) es la entidad gubernamental colombiana responsable del diseño, adopción y promoción de las políticas, planes, programas y proyectos del sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). Es responsable de aumentar y facilitar el acceso de todos los habitantes colombianos a las Tecnologías de la Información y la Comunicación y sus beneficios. (Del sitio web de MinTIC).



Acerca de ICETEX:

ICETEX es una institución colombiana destinada a promover la educación superior en Colombia, a través de la "concesión de créditos educativos y su cobro, con recursos propios o de terceros, a la población con menores posibilidades económicas y buen desempeño académico". Asimismo, tiene por objeto facilitar el acceso a las oportunidades educativas ofrecidas por la comunidad internacional para elevar la calidad de vida de los colombianos y contribuir así al desarrollo económico y social del país. ICETEX tiene sucursales en toda Colombia y capacita a cientos de miles de ciudadanos, muchos de los cuales provienen de sectores desfavorecidos.





Contacts

Eva Nierenberg

[email protected]