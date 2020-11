Connectis reformula su negocio con un relanzamiento de marca

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La empresa Connectis ICT Services, propiedad de la recientemente adquirida The Getronics Group, con sede en los Países Bajos, define su nuevo posicionamiento e identidad de marca para impulsar la transformación digital

ÁMSTERDAM Y SÃO PAULO | Hoy Connectis anuncia un relanzamiento de marca para alinear su propuesta con la compañía matriz The Getronics Group, con sede en Holanda, en lo que marca la culminación de meses de trabajo luego de su adquisición en julio de 2020 por parte de GSH Capital.

El relanzamiento de marca hará que The Getronics Group, que opera solo bajo el nombre Connectis en Argentina, Brasil y Chile, se destaque en un mercado competitivo, donde ya es líder* en Workplace Services (*Gartner Magic Quadrant, febrero de 2020).

Connectis ofrece funcionalidades integrales diseñadas para permitir experiencias digitales que impulsan resultados comerciales superiores en los sectores público, de salud, financiero e industrial, para clientes entre los que se encuentran PepsiCo, Telefónica y Banco de Chile. La compañía matriz The Getronics Group, con sede en Europa, tiene más de 2000 clientes en todo el mundo, como Credit Agricole, Intersnack e Inditex, además de Ford Motors, a quien presta servicios desde hace más de 35 años.

“Nuestra empresa tiene la misión de aprovechar la tecnología para transformar los negocios de los clientes. Este relanzamiento de marca nos brinda la oportunidad de aportar nuevas energías a toda nuestra organización. No nos hizo falta comprar nada ni crear desde cero para lograrlo: todo ya estaba allí, dentro de nuestro negocio”, explica Kenton Fine, Presidente Ejecutivo. “Ahora lo hemos sumado todo, junto a una nueva marca y una mayor claridad en nuestra oferta de productos. Es algo con lo que estamos muy entusiasmados tanto nosotros como nuestros equipos de talentos y nuestros fantásticos clientes. Sabemos que esto será el combustible para impulsar nuestro crecimiento orgánico y garantizar el éxito de nuestros clientes”.

El relanzamiento de marca, que en Europa está a cargo del equipo de liderazgo senior de The Getronics Group, entre los que se encuentran el Director de Tecnología, Harsha Gowda, con la estrecha colaboración del equipo de Connectis que conduce su Directora Regional, Elisabete Mleczak, permitirá que tanto clientes como socios de Connectis aprovechen la potencia de la tecnología para revolucionar su experiencia digital y dar forma al futuro.

“Hemos reimaginado el posible aspecto de nuestro futuro digital, no solo para nuestro equipo sino para todos nuestros clientes. Nuestra identidad anterior no se destacaba de la manera que pretendíamos. Debido a este camino de expansión, teníamos algunas marcas heredadas que no eran distintivas ni claras respecto de nuestra oferta de productos. Nuestra nueva identidad, a la que nuestros 4000 colegas pudieron acceder de forma anticipada, permite destacar a The Getronics Group”, finaliza Harsha Gowda, Director de Tecnología del Grupo Getronics.

Ofrecemos los siguientes servicios integrados: Digital Workplace, Cloud Services, Smart Spaces, Business Applications, Security & Compliance, Field & On-Site Support, Service Desk y Servicios de Red. Getronics Europa y Asia-Pacífico, además de Connectis en Argentina, Brasil y Chile, ahora tienen una identidad visual impactante que destacan en el mercado y deja claro el papel del grupo para reimaginar el futuro digital de los negocios.

Servicios Ejecutivos

The Getronics Group ha definido su oferta de productos en 8 servicios:

● Digital Workplace: una experiencia intuitiva y activa de forma permanente

● Cloud Services: pública, privada y en las instalaciones

● Smart Spaces: transformamos sus espacios de trabajo en espacios inteligentes

● Business Applications: aplicaciones que construyen confianza y lealtad

● Security & Compliance: ofrecemos confianza y tranquilidad

● Field & On-Site Support: cualquier dispositivo, en cualquier momento y lugar

● Service Desk: asistencia que le permitirá estar tranquilo

● Network Services: conectamos personas y aplicaciones

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben considerarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Para todas las consultas de medios de comunicación:

Nadia Gabbie

[email protected]

t +44 7973 177323



Stephanie Kronson

[email protected]

t +44 7931 577367