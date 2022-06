Comentario de Best: Los Seguros Complementarios Ganan Terreno Gradualmente

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

CIUDAD DE MÉXICO | Con el uso de seguros complementarios ganando una mayor tracción global, AM Best señala que el papel de la regulación en la protección de los asegurados es fundamental y sirve para fomentar una mayor aceptación de esta forma de distribución.

La cobertura de seguro complementarios es desarrollada por un operador, pero se distribuye a través de canales que no son de seguro. También está disponible en múltiples mercados, aunque carece de características comunes en términos de transparencia, regulación y éxito general. A menudo complementa otro producto o servicio ofrecido y tiene una suma asegurada limitada.

En un nuevo comentario de Best, titulado “Los seguros complementarios ganan terreno gradualmente”, AM Best señala que en los Estados Unidos, los seguros complementarios están empezando a ganar interés en toda la cadena de distribución y las empresas están trabajando para facilitar su implementación. El comercio electrónico y la insurtech han dado lugar a aseguradoras especializadas que utilizan los seguros complementarios como su principal canal de distribución. En América Latina, los líderes minoristas en línea ofrecen garantías extendidas en una variedad de dispositivos electrónicos. Usando blockchain, las empresas, principalmente en Europa, están desarrollando soluciones de seguros que pueden integrarse en productos que no son de seguros. Además, los seguros complementarios son similares a los microseguros en el sentido de que pueden fomentar la inclusión financiera y mejorar la cultura de seguros en los segmentos de la población menos educados o de bajos ingresos al normalizar y promover las coberturas de seguros en bienes que la mayoría considera esenciales.

Según el comentario, la regulación es esencial para el éxito general y la sostenibilidad de los seguros complementarios, aunque las prácticas varían de un país a otro. Los reglamentos pueden determinar si ciertas coberturas son opcionales. En algunos casos, el seguro ya está incluido de forma gratuita; en otros casos, el cliente decide obtenerlo. En algunas jurisdicciones, los concesionarios ya incorporan seguros de automóviles de una aseguradora específica en los préstamos para automóviles. Sin embargo, los reguladores están a favor de ampliar la elección de aseguradoras disponibles para los clientes.

El seguro complementario sigue siendo un concepto en evolución. “Para respaldar decisiones de compra rápidas, la cobertura debe ser fácilmente comprensible, su precio asequible y su cumplimiento claro”, dijo Elí Sánchez, Director Asociado de AM Best. “Para las aseguradoras, debería ayudar a diversificar los canales de distribución de manera rentable, mientras que les ayuda a desarrollar la especialización en productos de seguros estandarizados”.

En última instancia, una comprensión más profunda del producto, los riesgos y las aplicaciones por parte de los reguladores garantizará que el funcionamiento del contrato de seguro siga siendo adecuado y conduzca a una mayor aceptación de los seguros complementarios.

Para acceder a la copia completa de este comentario, visite http://www3.ambest.com/bestweek/purchase.asp?record_code=320526.

Para ver el video sobre la conversación de este reporte, por favor vaya a http://www.ambest.com/v.asp?v=embeddedinsurancespanish622

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos especializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 países con oficinas regionales en Londres, Ámsterdam, Dubái, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para más información, www.ambest.com.

