Comentario de Best: Es Probable que el Huracán Delta Agrave el Manejo de Reclamos de las Aseguradoras Mexicanas en el Entorno de Pandemia

MÉXICO, D.F. | AM Best espera que las compañías de seguros que operan en México resistan el impacto del Huracán Delta debido a sus programas de reaseguro sólidos, aunque la gestión de reclamos podría ser un desafío dadas las restricciones de movilidad ya obstaculizadas por la pandemia del COVID-19.

En un nuevo “El Huracán Delta Toca Tierra por Primera Vez en la Península de Yucatán”, menciona que el Huracán Delta paso cerca o por arriba de importantes sitios turísticos mexicanos en la Península de Yucatán tales como Cancún, Cozumel y Progreso. La industria de seguros en México retiene alrededor del 15% de la exposición a catástrofes aseguradas, con aseguradoras ligadas a grandes instituciones financieras del país que retienen cerca del 30% de dicha prima neta. Las compañías con este perfil de riesgo generalmente tienen programas de reaseguro fuertes para enfrentar los efectos que las catástrofes pueden tener en sus balances. Las aseguradoras en México han mitigado parcialmente la caída en los ingresos de este año debido a una menor frecuencia en los reclamos asociados con la pandemia; no obstante, si las retenciones afectan la suscripción, los resultados de algunas compañías podrían verse presionados. El Huracán Delta también tiene el potencial de activar el bono catastrófico IBRD/FONDEN del gobierno mexicano que fue emitido en marzo de 2020; particularmente, el tramo de USD 125 millones de las notas de Clase C.

AM Best proporcionará una actualización relacionada con el impacto potencial en la industria aseguradora de EE.UU. a medida que el Huracán Delta se acerque a los Estados Unidos.

Para acceder a la versión completa de este comentario, visite http://www3.ambest.com/bestweek/purchase.asp?record_code=301855.

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos especializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 países con oficinas regionales en Nueva York, Londres, Ámsterdam, Dubái, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para más información, www.ambest.com.

