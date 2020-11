Comentario de Best: no se prevé un impacto a corto plazo en la calificación tras la destitución del presidente de Perú; AM Best mantiene una perspectiva estable

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

CIUDAD DE MÉXICO | Aunque la renuncia del presiden de Perú del pasado miércoles se dio en un contexto de elevada inestabilidad económica y política, AM Best mantiene una perspectiva estable para el sector de seguros del país en base a los sólidos niveles de capitalización que posee.

A través de un nuevo publicado recientemente, AM Best informó que espera que los niveles de ingreso financiero en Perú permanezcan volátiles hasta fines de 2020, que podría verse exacerbado por el proceso de destitución del presidente Martín Vizcarra debido a cargos de corrupción a comienzos de la semana. El país sufrió un duro golpe con la pandemia de la COVID-19, uno de los países con las más altas tasas de letalidad en el mundo, que ahora tendrá un tercer presidente desde 2016.

El mes pasado, el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyectó que la economía de Perú se contraería al menos un 14 % en 2020. Dado el pronóstico del FMI, la extensión hasta fines de noviembre de las medidas de aislamiento debido a la pandemia y la probabilidad de posibles agitaciones a raíz de ello, el volumen de la prima en Perú continuará presionado. Las primas han quedado prácticamente estancadas durante la primera mitad de 2020, y AM Best espera una declinación del sector en términos reales en un 1% o 2% este años respecto al nivel de prima para fines de 2019 de aproximadamente USD 4200 millones, tras una desaceleración de cuatro años en el crecimiento, según AM Best.

“Hasta el momento, los reclamos del sector han permanecido bajo control dada la baja frecuencia de algunas líneas, como las líneas de automóviles y personales, debido a las medidas preventivas en relación a la pandemia de la COVID-19”, señaló }Alfonso Novelo, director sénior de la división de Análisis de AM Best. “No obstante, a medida que la economía comience a abrirse en 2021, los reclamos informados podrían repuntar”.

En mayo, AM Best decidió mantener la perspectiva estable para el segmento de mercado en el sector de seguros de Perú, en referencia a la respuesta integral económica y regulatoria del país a la COVID-19, que proporcionó a los aseguradores flexibilidad financiera y la robusta capitalización del sector. El mercado de seguros de Perú es el séptimo en importancia de Latinoamérica según las primas de 2019; las empresas peruanas aseguran cerca del 78% de las políticas de seguro del país, a pesar de constituir solo un cuarto de todos los participantes.

