Comentario de Best: Incrementos en Precios de Seguros de Automóviles en Argentina Podrían Llevar a Cambios en la Participación de Mercado.

MÉXICO, D.F. | AM Best considera que un incremento anticipado en los precios de seguros de automóviles en Argentina podría llevar a que las compañías de seguros pierdan participación de mercado, sin embargo, aumentar los precios puede ayudar a minimizar los impactos financieros de un posible incremento en la frecuencia de pérdidas a medida que la economía se reabre gradualmente.

En un nuevo “Asegurados Enfrentan Fuertes Incrementos en los Precios de Seguros de Automóviles en 2021”, menciona que los asegurados argentinos podrían observar un aumento de más del 50% en los precios de las pólizas de seguros de automóviles en 2021, ya que la devaluación actual del peso argentino y las interrupciones en la cadena de distribución han dado lugar a un incremento en los precios de los automóviles. Los costos de las refacciones y reparaciones también han aumentado. A medida que el contar con un automóvil se ha vuelto más caro, las sumas aseguradas también han incrementado y, por lo tanto, los precios de las pólizas.

Con el alza de tarifas, es probable que los asegurados argentinos se vuelvan más selectivos respecto a la cobertura, al mismo tiempo que la implementación de tecnologías digitales y análisis de datos les proporcionarán soluciones más personalizadas y rentables. Los asegurados respaldados por compañías con tarifas desactualizadas o con precios por debajo del promedio del mercado, son más propensas a enfrentar presiones financieras a medida que las aseguradoras se nivelan con el mercado a través de incrementos agresivos en precios.

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos especializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 países con oficinas regionales en Londres, Ámsterdam, Dubái, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para más información, www.ambest.com.

