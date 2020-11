Comentario de Best: Se Esperan Pérdidas Aseguradas Mínimas por Huracán Eta

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

MÉXICO, D.F. | Aunque se esperan daños graves a la infraestructura y vivienda en la mayor parte de América Central por el Huracán Eta, AM Best espera que las pérdidas aseguradas sean mínimas.

En un “Se Esperan Pérdidas Aseguradas Mínimas por el Huracán Eta”, AM Best establece que los niveles históricos de pobreza y recursos limitados, actualmente exacerbados por la pandemia de COVID-19, caracterizan a la mayoría de las regiones en la trayectoria del Huracán Eta, en donde existe una cobertura de seguros de muy baja a inexistente. El Huracán Eta tocó tierra al norte de Nicaragua como tormenta Categoría 4 y es probable que impacte a gran parte de Centroamérica y sur de México.

Pese a que todavía es muy pronto para determinar las pérdidas totales aseguradas, AM Best espera que las pérdidas netas de reaseguro tengan un impacto mínimo en los resultados netos de las compañías aseguradoras, dado a la retención de riesgos catastróficos en niveles conservadores. Adicionalmente, una menor frecuencia en siniestralidad debido a la pandemia y cuarentena podría ayudar a las aseguradoras a superar perturbaciones adicionales y desviaciones derivadas del huracán, manteniendo una rentabilidad constante.

Para acceder a la versión completa de este comentario, visite http://www3.ambest.com/bestweek/purchase.asp?record_code=302719.

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos especializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 países con oficinas regionales en Nueva York, Londres, Ámsterdam, Dubái, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para más información, www.ambest.com.

