Comentario de Best: Controles de Capital en Argentina Pudiesen Crear Mayor Incertidumbre para Aseguradoras

Los controles de capital impuestos por el gobierno argentino para combatir la inestabilidad económica podrían limitar las perspectivas de crecimiento y oportunidades de negocio para las compañías de seguros, así como debilitar la eficiencia en las operaciones de éstas, señala el nuevo comentario de AM Best.



El nuevo Comentario de Best, titulado “Controles de Capital en Argentina: Mayor Incertidumbre para las Aseguradoras”, señala que las nuevas restricciones a las transacciones en moneda extranjera (USD) para evitar salidas de capitales, es un intento para estabilizar las reservas, las cuales se han reducido mientras Argentina respalda el peso. Sin embargo, para la industria de seguros argentina, los controles de capital podrían llevar a un menor crecimiento al mismo tiempo que se encuentra lidiando con altos niveles de inflación y volatilidad en tipo de cambio, los cuales afectan su desempeño de suscripción. Los controles de capital también pueden incrementar los gastos de administración, así como dar lugar a mayores requerimientos de capital e índices de solvencia para varias aseguradoras.



La reestructuración de la deuda pública de corto plazo, como resultado de la decisión de implementar las reservas internacionales para contener la volatilidad del peso, plantea un problema adicional para la industria de seguros, de acuerdo al comentario. Las compañías de daños con exposiciones significativas a obligaciones respaldadas por el gobierno, incluyendo LETES (Letras del Tesoro) argentinos, pudiesen lidiar con devaluaciones de mercado, descalces en activos y pasivos, y problemas de liquidez resultantes de las extensiones en el plazo de la deuda.



AM Best opina que el impacto negativo de los controles de capital en la industria de seguros podría ser contrarrestado en parte por cambios recientes en los impuestos del segmento de vida. Una mayor deducción de impuestos en primas, salvaguardados por nuevos instrumentos indexados a la inflación, podrían promover la capacidad de ahorro de los asegurados mientras incrementan el crecimiento orgánico y la base de inversión de la industria. Esto puede ayudar a impulsar el financiamiento de pequeñas y medianas empresas en proyectos de infraestructura y construcción. AM Best continuará monitoreando las decisiones de las compañías ante las recientes restricciones promulgadas en Argentina.



AM Best es una agencia calificadora crediticia global y proveedor de información con un enfoque exclusivo en la industria de seguros.

