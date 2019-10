CloudMinds Acelera su Expansión Global al Ampliar el Soporte de Robots de Inteligencia Artificial en la Nube en Latinoamérica

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

• Líder global en robótica y arquitectura de inteligencia artificial en la nube abre una oficina en Santiago de Chile para ampliar la atención al cliente en el hemisferio sur

• La nueva operación depende de la sede global de la empresa en Santa Clara, California: basarse en la sólida presencia mundial en el continente americano y Asia



CloudMinds Technology Inc., un pionero mundial en la arquitectura de inteligencia artificial en la nube que hace que los robots y que las empresas sean más inteligentes para el beneficio de toda la humanidad, anuncia la apertura de una nueva oficina en el hemisferio sur para expandir el apoyo a los clientes en México y en Sudamérica. La nueva operación dependerá de la sede global de la empresa en Santa Clara, California.



“Nuestra nueva operación en Latinoamérica es un reflejo del impulso constante y global que CloudMinds ha estado construyendo, guiado por nuestra arquitectura de inteligencia artificial y por soluciones de robots en la nube patentadas que ya están ayudando a transformar diversas verticales de la industria en todo el mundo”, expresó Robert Zhang, cofundador de la empresa y presidente de Desarrollo Comercial Internacional. “Nuestra expansión siempre se basará en la creencia impulsada por los valores de que las máquinas y las personas deben trabajar juntas, con los operadores humanos y con el personal de soporte siempre en mente a medida que nuestros clientes y alcance crecen”.



“Nos entusiasma ser parte de la expansión de CloudMinds, formada para crear soporte fundamental para clientes actuales y nuevos en todo México y Sudamérica”, expresó Andro Lindsay, jefe de CloudMinds Technology para Latinoamérica. “Elegimos con mucho orgullo Chile para la ubicación de nuestra nueva oficina, al aprovechar la posición del país como un centro conectado a nivel mundial, así como la entrada a un sólido comercio internacional. Me emociona formar parte de la construcción de nuestros negocios globales con soluciones innovadoras de inteligencia artificial en la nube, respaldadas por más de 1000 patentes pendientes”.

Cloud Robots promueve un cambio global positivo.



• “Cloud Pepper” de CloudMinds, basado en “Pepper” de SoftBank Robotics, el primer robot humanoide personal del mundo, e impulsado por la plataforma segura de inteligencia artificial basada en la nube y patentada de CloudMinds, ya ha aparecido en Latinoamérica en iniciativas destinadas a avanzar en la lucha contra el cambio climático. El robot inteligente en la nube apareció en el encuentro SOS Crisis Climática en Chile, en el que habló con franqueza sobre la importancia de la sostenibilidad y sobre otros temas relacionados con el cambio climático.



• Los robots CloudMinds también están listos para participar en una conferencia sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas, COP 25 Chile 2019, este próximo diciembre.



Centro de comercio global. Infraestructura tecnológica avanzada.

• La nueva operación de CloudMinds estará dirigida por Andro Lindsay, un ingeniero industrial con más de 20 años de experiencia en desarrollo comercial, operaciones, gestión de proyectos, negocios internacionales, planificación comercial y estratégica, y comercialización.



• Con Chile posicionado como un centro de comercio conectado a nivel mundial, la empresa también eligió la región por sus ventajas en la riqueza de los tratados de libre comercio, el alto nivel de conectividad y la infraestructura tecnológica avanzada.



• CloudMinds Technology Latin America SpA se encuentra en Avenida Apoquindo al 5950, piso n.° 17, Las Condes 7550000, en Santiago, Chile.

Para obtener más información sobre las tecnologías innovadoras y sobre el despliegue de soluciones de inteligencia artificial en la nube con socios de CloudMinds, o para programar una reunión informativa con ejecutivos de CloudMinds, comuníquese a través de: [email protected]

ACERCA DE CLOUDMINDS INC.



CloudMinds es el creador y operador de un sistema de robots abierto en la nube e integral, y el primero en comercializar productos y servicios relacionados en toda la industria de la robótica a nivel mundial. La arquitectura pionera de clase mundial de la empresa es capaz de operar simultáneamente una gran cantidad de robots inteligentes y seguros al brindarles acceso expansible a sólidos recursos informáticos y de almacenamiento en la nube, y al darles también un centro de datos abierto en tiempo real y una base de conocimiento compartido a través de una red de comunicación. CloudMinds está a la vanguardia dentro del campo de la inteligencia artificial, la comunicación móvil segura y la robótica. Su plataforma operativa altamente expansible crea un ecosistema que integra perfectamente sus productos y servicios con todos los demás actores importantes en la industria de la robótica.



Las oficinas de CloudMinds, con aproximadamente 700 empleados, abarcan los Estados Unidos, Asia y Sudamérica. Para obtener más información sobre la misión de CloudMinds, ingrese a www.CloudMinds.com y síganos en LinkedIn, Instagram, YouTube, Facebook y Twitter. #SmarterRobot

©2019 CloudMinds Inc. Todos los derechos reservados. Las marcas de CloudMinds son marcas comerciales de CloudMinds o de sus subsidiarias. Los demás nombres y marcas podrán reclamarse como propiedad de otros. “Pepper” es una marca comercial de SoftBank Robotics.



El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.





Contacts

CloudMinds

Andrew de Lara

310.374.6177

[email protected]