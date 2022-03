Blitz es reconocido por Gartner en la Guía de Mercado 2022 para la Gestión del Rendimiento de Ventas (SPM)

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Blitz es una plataforma SPM utilizada por los líderes de ventas para aumentar la eficiencia y la productividad en la gestión de comisiones de los equipos de ventas

MONTERREY, México | Blitz, la plataforma de gestión y cálculo de comisiones líder en la industria, anunció que Gartner, la firma global de investigación y asesoría, ha reconocido a la compañía por segundo año consecutivo como Proveedor Representante en su "Guía de Mercado para la Gestión del Rendimiento de Ventas" (SPM), 2022.

Para 2026, el 25 % de las organizaciones que utilicen una solución de gestión del rendimiento de ventas optimizarán el diseño y el mantenimiento de sus planes de compensación de ventas utilizando soluciones de análisis avanzadas proporcionadas por su proveedor de SPM.

Al respecto, Omar del Río, CEO de Blitz, comentó: “Nos sentimos honrados por el reconocimiento de Gartner. Blitz se diferencia al proporcionar un cálculo de comisiones de ventas a nivel empresarial que es intuitivo, rentable y personalizado para los negocios más innovadores del mundo”.

En la guía de mercado, Gartner caracteriza la gestión del rendimiento de ventas como "una tarea compleja que requiere precisión y puntualidad en la automatización del procesamiento de comisiones", destacando que los líderes de aplicaciones que respaldan la tecnología de ventas deben centrarse en "la excelencia operativa y el uso de análisis avanzados a través del aprendizaje automático para maximizar eficiencia operativa y de planificación".

Por ello, Blitz ha sido reconocido ya que representa los atributos que Gartner considera fundamentales en el mercado de SPM.

Entre las características de Blitz destacan:

Durante el año pasado, los esfuerzos de desarrollo de producto de Blitz dieron como resultado una interfaz de usuario mejorada en el panel de análisis, una experiencia de usuario mejorada en el módulo de diseño de reglas, mayor funcionalidad para facturación electrónica y cálculos, y funcionalidad adicional de filtrado de datos en informes nativos.

Descargo de responsabilidad de Gartner. Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio descrito en sus publicaciones de investigación, y no aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen sólo a los proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben ser interpretadas como declaraciones de hecho. Gartner renuncia a todas las garantías expresas o implícitas, con respecto a esta investigación, incluyendo la garantía de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.

Acerca de Blitz

Blitz es el software líder de cálculo de comisiones que proporciona una gestión y automatización precisa para diferentes industrias.

Para obtener más información, visite www.blitzrocks.com

Business Development

Sergio Zuniga, VP of Sales and Marketing

[email protected]

Diana Ceballos, Technical Sales Representative

[email protected]