Becle, S.A.B. de C.V. Reporta los Resultados Financieros No Auditados correspondientes al Tercer Trimestre de 2019

Todas las cifras en este comunicado se derivan de los Estados Financieros Intermedios Consolidados de la Compañía al 30 de septiembre de 2019 y para el periodo de tres meses que finalizó a esa fecha y se preparan de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS).



Aspectos destacados del Tercer Trimestre de 2019

• El volumen aumentó 6.8% en un escenario subyacente a 5.3 millones de cajas de nueve litros;

• Las ventas netas incrementaron 12.5% en un escenario subyacente a $7,024 millones de pesos;

• La utilidad bruta incrementó 12.0% a $3,764 millones de pesos. El margen bruto fue de 53.6% comparado con 52.5%;

• La UAFIDA incrementó 31.5% a $1,299 millones de pesos. El margen de la UAFIDA fue de 18.5% comparado con 15.4%;

• La Utilidad neta consolidada aumentó 91.0% a $728 millones de pesos. El margen neto fue de 10.4% comparado con 5.9% y;

• La Utilidad por acción fue de $0.20 pesos comparado a $0.11 pesos.

Todos los aumentos y disminuciones mencionados anteriormente se han determinado en comparación con el periodo correspondiente del año anterior.



Comentario de la Administración



Becle generó un fuerte aumento de las ventas netas del tercer trimestre del 12.5% en un escenario subyacente (+9.6% reportado) y produjo un crecimiento significativo tanto en la UAFIDA como en la Utilidad neta consolidada. El volumen aumentó un 6.8% en un escenario subyacente (+3.3% reportado), lo que refleja fuertes tendencias de desplazamientos en cada región y el aumento del volumen en cada categoría de productos. El crecimiento de Becle sigue superando a la industria de bebidas espirituosas y la Compañía sigue estando posicionada con marcas fuertes en categorías de alto crecimiento.



Resultados del Tercer Trimestre de 2019



Volumen por región 3T19 (en miles de cajas de nueve litros)

Región 3T19 3T18 3T18 PF* (Var.% Aca) (Var. % Aca) PF*

EUA y Canadá 2,882 2,813 2,660 2.4% 8.4%

México 1,745 1,701 1,698 2.6% 2.8%

Resto del Mundo 623 570 560 9.3% 11.4%

Total 5,250 5,084 4,918 3.3% 6.8%

*Pro forma por la no-renovación del acuerdo de distribución de Cholula Food Company en Abril de este año. Sólo para fines de comparación.

Durante el tercer trimestre de 2019, el volumen total aumentó 6.8% en un escenario subyacente hasta 5.3 millones de cajas de nueve litros (+3.3% reportado). El crecimiento año contra año reflejó un aumento de 8.4% en Los Estados Unidos y Canadá en un escenario subyacente (+2.4% reportado), impulsado por fuertes tendencias de consumo y desplazamientos, lideradas por un fuerte crecimiento continuo de la categoría de tequila; un 2.8% de aumento en México en un escenario subyacente (+2.6% reportado), impulsado por fuertes embarques continuos de tequila parcialmente compensados por una desaceleración del portafolio de bebidas no alcohólicas; y 11.4% de aumento en la región del Resto del Mundo (RoW) en un escenario subyacente (+9.3% reportado).

Ventas netas por región 3T19 (en millones de pesos)

Región 3T19 3T18 3T18 PF* (Var.% Aca) (Var. % Aca) PF*

EUA y Canadá 4,200 3,969 3,820 5.8% 10.0%

México 1,854 1,613 1,611 14.9% 15.0%

Resto del Mundo 970 825 811 17.6% 19.7%

Total 7,024 6,407 6,242 9.6% 12.5%

*Pro forma por la no-renovación del acuerdo de distribución de Cholula Food Company en Abril de este año y un efecto de comparación de base, resultado del retraso en la facturación de descuentos a un importante distribuidor en los EE.UU. que se produjo durante el segundo trimestre del año pasado y que fueron efectivamente aplicados durante el tercer trimestre de 2018. Sólo para fines de comparación.



Las ventas netas del tercer trimestre de 2019 aumentaron 12.5% en un escenario subyacente a $7,024 millones de pesos (+9.6% reportado). Las ventas netas en México aumentaron 15.0% en un escenario subyacente (+14.9% reportado), impulsado principalmente por el fuerte crecimiento del volumen de los tequilas súper premium y el efecto de los aumentos de precios implementados a la fecha. En el mismo período, las ventas netas de Estados Unidos y Canadá aumentaron 10.0% en un escenario subyacente (+5.8% reportado), reflejando principalmente la no-renovación del acuerdo de distribución de Cholula Food Company y un efecto de comparación de base resultante del retraso en la facturación de descuentos a un importante distribuidor en los EE.UU. que se produjo durante el segundo trimestre del año pasado y que se aplicaron efectivamente durante el tercer trimestre de 2018. Las ventas netas de la región de RoW aumentaron en 19.7% en un escenario subyacente (+17.6% reportado) en comparación con el tercer trimestre de 2018.



Volumen por categoría 3T19 (en miles de cajas de nueve litros)

Categoría 3T19 3T18 3T18 PF* (Var.% Aca) (Var. % Aca) PF*

Jose Cuervo 1,753 1,598 1,598 9.7% 9.7%

Otros Tequilas 889 814 814 9.3% 9.3%

Otros Spirits 963 956 956 0.7% 0.7%

Bebidas No-alcohólicas y Otros 938 1,078 912 -13.0% 2.8%

RTD 707 638 638 10.8% 10.8%

Total 5,250 5,084 4,918 3.3% 6.8%



* Pro forma por la no-renovación del acuerdo de distribución de Cholula Food Company en Abril de este año. Sólo para fines de comparación.

El volumen de Jose Cuervo aumentó 9.7% respecto al mismo periodo de 2018 y representó 33.4% del volumen total para el tercer trimestre de 2019. Las otras marcas de Tequila representaron el 16.9% del volumen total, con un aumento del volumen del 9.3% en comparación con el período del año anterior. Las marcas correspondientes a Otros Spirits representaron el 18.3% del volumen total en el período y mostraron un aumento del 0.7% en volumen con respecto al tercer trimestre de 2018. El volumen de las Bebidas no alcohólicas y otros representó el 17.9% del volumen total y el volumen aumentó un 2.8% en un escenario subyacente (-13.0% reportado) en comparación con el período del año anterior impulsado principalmente por la no-renovación del acuerdo de distribución de Cholula Food Company en abril de este año. El volumen de los productos listos para beber (RTD) representó el 13.5% del volumen total y creció un 10.8% en comparación con el período del año anterior.



Ventas netas por categoría 3T19 (en millones de pesos)

Categoría 3T19 3T18 3T18 PF* (Var.% Aca) (Var. % Aca) PF*

Jose Cuervo 2,556 2,036 2,095 25.5% 22.0%

Otros Tequilas 1,879 1,537 1,552 22.3% 21.1%

Otros Spirits 1,494 1,481 1,504 0.9% -0.7%

Bebidas No-alcohólicas y Otros 534 860 579 -38.0% -7.8%

RTD 561 493 512 13.8% 9.5%

Total 7,024 6,407 6,242 9.6% 12.5%

*Pro forma por la no-renovación del acuerdo de distribución de Cholula Food Company en Abril de este año y un efecto de comparación de base, resultado del retraso en la facturación de descuentos a un importante distribuidor en los EE.UU. que se produjo durante el segundo trimestre del año pasado y que fueron efectivamente aplicados durante el tercer trimestre de 2018. Sólo para fines de comparación.



Las ventas netas de Jose Cuervo aumentaron un 22.0% en un escenario subyacente (+25.5% reportado) en comparación con el mismo periodo de 2018 y representaron el 36.4% de las ventas netas totales del tercer trimestre de 2019. Las ventas netas de otras marcas de Tequila aumentaron un 21.1% en un escenario subyacente (+22.3% reportado) en comparación con el período del año anterior y representaron el 26.8% de las ventas netas totales. Las marcas de Otros Spirits representaron el 21.3% de las ventas netas totales en el período y disminuyeron un 0.7% en las ventas netas en un escenario subyacente (+0.9% reportado) en comparación con el tercer trimestre del año pasado. Las ventas netas de Bebidas No-alcohólicas y Otros representaron el 7.6% del total de las ventas netas y disminuyeron 7.8% en un escenario subyacente (-38.0% reportado) en comparación con el período del año anterior, lo que refleja la no-renovación del acuerdo de distribución de Cholula Food Company. Las ventas netas de RTD representaron el 8.0% de las ventas netas totales y aumentaron un 9.5% en un escenario subyacente (+13.8% reportado) en comparación con el período del año anterior. Todas las cifras de ventas por categoría incluyen el efecto de comparación de base como resultado del retraso en la facturación de descuentos a un importante distribuidor en los Estados Unidos que se produjo durante el segundo trimestre del año pasado y que se aplicaron efectivamente durante el tercer trimestre de 2018.



La utilidad bruta durante el tercer trimestre de 2019 incrementó 12.0% respecto al mismo periodo de 2018 a $3,764 millones de pesos. El margen bruto fue del 53.6% en el tercer trimestre de 2019, en comparación con el 52.5% del tercer trimestre de 2018.



Los gastos de publicidad, mercadotecnia y promoción (AMP) incrementaron 6.3% a $1,602 millones de pesos en comparación con el tercer trimestre de 2018. Como porcentaje de las ventas netas totales, los gastos de AMP disminuyeron a 22.8% del 23.5% comparado con el mismo periodo del año anterior. Esta disminución refleja la planeación de gasto de AMP en relación con el periodo del año anterior.



Los gastos de venta y administración (SG&A) aumentaron 3.6% a $727 millones de pesos en comparación con el tercer trimestre de 2018. Como porcentaje de las ventas netas totales, el gasto de SG&A disminuyó al 10.4% del 11.0% en el periodo del año anterior.



La utilidad de operación durante el tercer trimestre de 2019 aumentó 31.8% a $1,138 millones de pesos en comparación con el mismo período del año anterior. El margen operativo aumentó al 16.2% en comparación con el 13.5% en el período del año anterior, reflejando principalmente el aumento del margen bruto, la planeación del gasto de AMP en relación con el período del año anterior y una disminución de los gastos de distribución impulsados principalmente por menores costos de combustible y otros ahorros.



La UAFIDA en el tercer trimestre de 2019 aumentó 31.5% a $1,299 millones de pesos en comparación con el tercer trimestre de 2018. El margen UAFIDA fue del 18.5% en el tercer trimestre de 2019 frente al 15.4% en el mismo periodo del año anterior, lo que representa una ganancia de 307 puntos básicos. Este beneficio se deriva principalmente de la planeación de gasto de AMP, ahorros en distribución, dilución de SG&A, y una mejora en margen bruto.



El resultado financiero neto fue de $155 millones de pesos durante el tercer trimestre de 2019 representando un decremento del 52.5% respecto al tercer trimestre de 2018, como resultado de una menor pérdida neta cambiaria. En una base año contra año, el resultado financiero neto tuvo una caída de $171 millones de pesos.



La utilidad neta consolidada en el tercer trimestre de 2019 incrementó 91.0% a $728 millones de pesos, en comparación con $381 millones de pesos en el mismo periodo del año anterior. El margen neto fue del 10.4% en el tercer trimestre de 2019, frente al 5.9% del tercer trimestre de 2018. La utilidad por acción fue de $0.20 pesos en el tercer trimestre de 2019, en comparación con $0.11 pesos en el mismo periodo del año anterior.

Posición financiera y flujo de efectivo



Al 30 de septiembre de 2019, el efectivo y equivalentes de efectivo fue de $8,718 millones de pesos y la deuda financiera total fue de $9,873 millones de pesos. Durante los primeros nueve meses de 2019, el efectivo neto de actividades de operación fue de $1,631 millones de pesos positivos, y la Compañía utilizó $1,275 millones de pesos en actividades de inversión netas. El efectivo utilizado en las actividades de financiamiento fue de $3,512 millones de pesos para los nueve meses terminados en Septiembre 30, 2019.



IFRS 16: Arrendamientos

La IFRS 16 fue emitida en enero 2016 y reemplaza las guías sobre arrendamientos existentes incluyendo la Norma IAS 17 Arrendamientos, la IFRIC 4 Determinación de si un Acuerdo Contiene un Arrendamiento, la SIC-15 Arrendamientos Operativos – Incentivos y la SIC 27 Evaluación de la Sustancia de las Transacciones que Adoptan la Forma Legal de un Arrendamiento.



La IFRS 16 introduce un único modelo contable de arrendamiento para los arrendatarios. El arrendatario reconoce un activo por derecho de uso que representa su derecho a usar el activo subyacente y un pasivo por arrendamiento que representa su obligación de hacer pagos por arrendamiento. De manera subsecuente, el arrendatario reconoce un gasto por amortización de los activos por derecho de uso y un gasto por interés sobre los pasivos por arrendamiento. Para los arrendatarios, existen exenciones de reconocimiento para los arrendamientos de corto plazo y los arrendamientos de partidas de bajo valor. Por su parte, la contabilidad del arrendador permanece similar a la de la norma actual; es decir, los arrendadores continúan clasificando los arrendamientos como financieros u operativos y sólo se adicionan algunos requerimientos de revelación. Para los arrendatarios, la adopción de la IFRS 16 también modifica la presentación de los flujos de efectivo relacionados con los arrendamientos, ya que se reducen las salidas de flujos de efectivo de las actividades de operación, con un aumento en las salidas de flujos de efectivo de las actividades de financiamiento.



La Compañía adoptó la IFRS 16 el 1o. de enero de 2019, usando el enfoque retrospectivo modificado; consecuentemente, el efecto acumulado de adoptar la IFRS 16 se reconoció como ajuste al saldo inicial (como un incremento en activos y pasivos), al 1o. de enero de 2019, y sin reexpresar la información comparativa.



Conferencia telefónica



La Compañía planea convocar a una conferencia telefónica para inversionistas a las 8:00 a.m. hora de la Ciudad de México (9:00 a.m. Hora del Este de los EUA) hoy, jueves 24 de octubre de 2019, para discutir los resultados financieros no auditados del tercer trimestre de 2019. Las partes interesadas también pueden escuchar un webcast simultáneo de la llamada de conferencia ingresando al sitio web de la Compañía en https://engage.vevent.com/rt/beclesadecvao~10242019 o en www.becle.com.mx.



Detalles de la Conferencia Telefónica y Webcast de los resultados financieros No Auditados del Tercer Trimestre de 2019

Fecha: Jueves 24 de Octubre de 2019

Hora: 8:00 a.m. hora de la Ciudad de México (9:00 a.m. ET)

Participantes: Juan Domingo Beckmann (Director General)

Fernando Suárez (Director de Finanzas y Administración)

Llamada: México sin costo 01 800 926-9157

EUA sin costo 1-(855) 493-3490

Costo/Internacional 1-(720) 405-2153



Clave de conferencia: 5054298

Webcast: https://engage.vevent.com/rt/beclesadecvao~10242019 o en www.becle.com.mx



*Aquellas personas participando vía webcast no podrán participar en la sesión en vivo de preguntas y respuestas.

Sobre Becle



Becle es una compañía de renombre mundial en la industria de bebidas alcohólicas y el mayor productor de tequila del mundo. Su extraordinario portafolio de más de 30 marcas de bebidas alcohólicas, algunas de ellas propiedad, algunas de ellas marcas de agencia distribuidas solo en México, se ha desarrollado a lo largo de los años para participar en categorías clave con un alto potencial de crecimiento, sirviendo a los mercados de bebidas alcohólicas más importantes del mundo y atendiendo preferencias y tendencias clave de los consumidores. La fortaleza del portafolio de Becle se basa en el profundo legado de sus marcas icónicas desarrolladas internamente, como Jose Cuervo®, combinadas con adquisiciones complementarias como Three Olives®, Hangar 1®, Stranahan's®, Bushmills®, Pendleton® y Boodles®, así como un implacable enfoque en la innovación que durante los años ha creado marcas reconocidas como 1800®, Maestro Dobel®, Centenario®, Kraken®, Jose Cuervo® Margaritas y b:oost®, entre otras. Algunas de las marcas de Becle se venden y distribuyen en más de 85 países.



UAFIDA



La UAFIDA es la medida utilizada en el análisis financiero de la Compañía que no se reconocen bajo IFRS, sino que se calculan a partir de los importes derivados de los Estados Financieros de la Compañía. Calculamos la UAFIDA como utilidad neta más la depreciación y amortización, el gasto por impuesto sobre la renta y el gasto por intereses, menos los ingresos por intereses, más (utilidad) o pérdida cambiaria.



La UAFIDA no es una medida de IFRS de liquidez o rendimiento, tampoco es la UAFIDA una medida financiera reconocida bajo la IFRS. Creemos que la UAFIDA es útil para facilitar comparaciones del desempeño operacional entre períodos en una base combinada, pero estas métricas pueden ser calculadas de manera diferente por otros emisores. La UAFIDA no debe interpretarse como alternativas a (i) el ingreso neto como un indicador del desempeño operacional de la Compañía o (ii) el flujo de efectivo de las actividades operacionales como una medida de la liquidez de la Compañía.



Aviso legal



Este comunicado de prensa contiene ciertas declaraciones a futuro que se basan en las expectativas y observaciones actuales de Becle. Los resultados reales obtenidos pueden variar significativamente de estas estimaciones. La información relacionada con el desempeño futuro contenida en este comunicado de prensa debe leerse conjuntamente con los riesgos incluidos en la sección “Factores de Riesgo” del Reporte Anual presentado ante la Comisión Nacional de Bancaria y de Valores. Esta información, así como las declaraciones futuras realizadas por Becle o por cualquiera de sus representantes legales, ya sea por escrito o verbalmente, pueden variar significativamente de los resultados reales obtenidos. Estas declaraciones a futuro solo se refieren a la fecha en que se realizan, y no se puede garantizar el resultado real obtenido. Becle no asume ninguna obligación y no tiene la intención de actualizar o revisar ninguna de las declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, desarrollos futuros o cualquier otro evento relacionado.

Estados consolidados de resultados



Tres meses

terminados en

Septiembre 30, 2019 Tres meses

terminados en

Septiembre 30, 2018 Variación

año con año

(Cifras en millones, excepto montos por accion) (U.S. $)(1) (Pesos) % de

Ventas

netas (Pesos) % de

Ventas

netas $ %

Ventas netas 359 7,024 6,407 617 9.6

Costo de ventas 166 3,259 46.4 3,046 47.5 213 7.0

Utilidad bruta 192 3,764 53.6 3,360 52.5 404 12.0

Publicidad, mercadotecnia y promoción 82 1,602 22.8 1,507 23.5 94 6.3

Distribución 12 243 3.5 305 4.8 (63) (20.5)

Gasto de venta y administración 37 727 10.4 702 11.0 25 3.6

Otros gastos (ingresos), neto 3 55 0.8 (18) -0.3 73 (415.5)

Utilidad de operación 58 1,138 16.2 863 13.5 274 31.8

Resultado integral de financiamiento, neto 8 155 2.2 325 5.1 (171) (52.5)

Utilidad antes de impuestos 50 983 14.0 538 8.4 445 82.8

Total de impuestos a la utilidad 13 256 3.6 157 2.5 99 62.8

Utilidad neta consolidada 37 728 10.4 381 5.9 347 91.0

Participación no controladora (0) (2) 0.0 (1) 0.0 NM NM

Utilidad neta de participación controladora 37 729 10.4 382 6.0 348 91.2



Depreciación y amortización 8 161 125

UAFIDA 66 1,299 18.5 988 15.4 311 31.5



Utilidad por acción 0.01 0.20 0.11



Acciones (en millones) usadas en el cálculo de utilidad por acción 3,585 3,585 3,585

(1) Dólares Americanos convertidos al tipo de cambio de 19.5911 pesos mexicanos solamente para la conveniencia del lector.

Estados consolidados de resultados



Nueve meses

terminados en

Septiembre 30, 2019 Nueve meses

terminados en

Septiembre 30, 2018 Variación

año con año

(cifras en millones, excepto montos por accion) (U.S. $)(1) (Pesos) % de

Ventas

Netas (Pesos) % de

Ventas

Netas $ %

Ventas netas 998 19,270 17,890 1,380 7.7

Costo de ventas 462 8,917 46.3 7,498 41.9 1,419 18.9

Utilidad bruta 536 10,354 53.7 10,392 58.1 (38) (0.4)

Publicidad, mercadotecnia y promoción 221 4,268 22.2 4,058 22.7 210 5.2

Distribución 36 697 3.6 809 4.5 (113) (13.9)

Gasto de venta y administración 111 2,143 11.1 2,015 11.3 128 6.3

Otros gastos (ingresos), neto (7) (126) -0.7 28 0.2 (155) (546.0)

Utilidad de operación 175 3,372 17.5 3,481 19.5 (109) (3.1)

Resultado integral de financiamiento, neto 14 279 1.5 737 4.1 (458) (62.1)

Utilidad antes de impuestos 160 3,093 16.0 2,744 15.3 348 12.7

Total de impuestos a la utilidad 42 804 4.2 770 4.3 34 4.4

Utilidad neta consolidada 119 2,288 11.9 1,974 11.0 315 15.9

Participación no controladora (0) (2) 0.0 11 0.1 NM NM

Utilidad neta de participación controladora 119 2,291 11.9 1,963 11.0 327 16.7



Depreciación y amortización 24 465 368

UAFIDA 199 3,837 19.9 3,850 21.5 (13) (0.3)



Utilidad por acción 0.03 0.64 0.55



Acciones (en millones) usadas en el cálculo de utilidad por acción 3,585 3,585 3,585

(1) Dólares Americanos convertidos al tipo de cambio de 19.3028 pesos mexicanos solamente para la conveniencia del lector.

Estados consolidados de situación financiera



30 de Septiembre de 2019 31 de Diciembre de 2018

(Cifras en millones) (U.S. $)(1) (Pesos) (Pesos)



Activos



Efectivo y equivalentes de efectivo 444 8,718 12,028

Cuentas por cobrar, neto 279 5,488 8,536

Inventarios, neto 604 11,863 8,162

Otros activos circulantes 179 3,514 2,502





Total de activo circulante 1,507 29,583 31,228



Inventario no circulante 418 8,208 6,859

Propiedades, planta y equipo, neto 321 6,309 5,506

Activos por derecho de uso 94 1,839 0

Impuesto a la utilidad diferidos 68 1,327 1,454

Activos intangibles y marcas, neto 737 14,462 14,664

Crédito mercantil 313 6,140 6,354

Otros activos 32 630 646



Total del activo no circulante 1,982 38,915 35,483



Total de activos 3,488 68,499 66,711



Pasivo y capital contable



Vencimientos circulantes de documentos por pagar a bancos 7 140 48

Cuentas por pagar 115 2,258 2,594

Pasivos por arrendamiento 3 65 0

Provisiones 92 1,811 2,348

Otros pasivos 39 761 102



Total del pasivo circulante 256 5,035 5,092



Deuda a largo plazo, excluyendo vencimientos circulantes 496 9,733 9,745

Pasivos por arrendamiento a largo plazo 92 1,801 0

Reserva ambiental 6 123 121

Otros pasivos de largo plazo 12 243 314

Impuestos a la utilidad diferidos 204 4,005 3,568



Total del pasivo de no circulante 810 15,905 13,748



Total del pasivo 1,066 20,940 18,840



Total de participación controladora 2,419 47,494 47,805

Participación no controladora 3 65 67



Total de capital contable 2,422 47,559 47,872



Total del pasivo y capital contable 3,488 68,499 66,711

(1) Dólares Americanos convertidos al tipo de cambio de 19.6363 pesos mexicanos solamente para la conveniencia del lector.

Estados consolidados de flujos de efectivo



(Cifras en millones) Nueve Meses

Terminados en

Septiembre 30, 2019 Nueve Meses

Terminados en

Septiembre 30, 2018



(U.S. $)(1) (Pesos) (Pesos)

Actividades de operación:

Utilidad antes de impuestos 157 3,093 2,744

Partidas relacionadas con actividades de inversión:

Depreciación y amortización 24 465 368

Pérdida en venta de propiedades, planta y equipo 4 86 20

Intereses a Favor (8) (150) (126)

Ganancia por venta de subsidiaria, neta (9) (186) 0

Partidas relacionadas con actividades de financiamiento:

Cancelación de acciones propias 60 1,170 0

Utilidad en cambios no realizada (1) (23) (462)

Amortización de costos de deuda a largo plazo 1 11 14

Intereses a cargo 20 393 298

Subtotal 247 4,858 2,856

Cambios en:

Cuentas por cobrar 160 3,146 2,024

Partes relacionadas 2 46 (31)

Otras cuentas por cobrar (40) (780) (1,211)

Inventarios (249) (4,889) (3,391)

Depósitos en garantía (0) (5) 0

Pagos anticipados (14) (283) (322)

Cuentas por pagar (10) (202) (59)

Otros activos 1 13 (4)

Otros pasivos 30 590 (38)

Provisiones (28) (554) (319)

Impuestos a la utilidad pagados (16) (320) (913)

Participación de los trabajadores en la utilidad 0 4 (14)

Cambios en los beneficios directos a empleados 0 8 (50)



Flujos netos de efectivo de actividades de operación 83 1,631 (1,473)

Actividades de inversión:

Adquisiciones de propiedades, planta y equipo (64) (1,254) (346)

Adquisiciones de activos intangibles (6) (120) (2,953)

Adquisición de negocios 0 0 (228)

Otros movimientos de capital (3) (59) 0

Intereses cobrados 8 150 126

Crédito Mercantil (1) (21) 0

Ganancia por venta de subsidiaria 1 19 0

Recursos por venta de propiedades, planta y equipo 0 9 3

Flujos netos de efectivo utilizados en actividades de inversión (65) (1,275) (3,397)





Actividades de financiamiento:

Dividendos pagados (100) (1,962) (1,819)

Acciones recompradas, neto 6 115 (188)

Cancelación de acciones propias (60) (1,170) 0

Pago de pasivos por arrendamiento (16) (315) 0

Intereses pagados (9) (181) (183)

0 0 0

Flujos netos de efectivo utilizados en actividades de financiamiento (179) (3,512) (2,190)

Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo (161) (3,156) (7,061)

Efectos de la variación en el tipo de cambio sobre el efectivo (8) (154) (815)

Efectivo y equivalentes de efectivo:

Al principio del periodo 613 12,028 19,996

Al fin del periodo 444 8,718 12,120



Contacts

Relación con Inversionistas:

Mariana Rojo

[email protected]

Alfredo Rubio

[email protected]

Relaciones Públicas y Asuntos Corporativos:

Mauricio Garcia

[email protected]



