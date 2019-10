BECLE, S.A.B. de C.V. Anuncia la Agenda de la Conferencia Telefónica de Resultados Financieros No Auditados del Tercer Trimestre de 2019 y Webcast

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Becle, S.A.B. de C.V. (“Becle”) (BMV: CUERVO*) anuncia hoy la publicación de sus resultados financieros no auditados del tercer trimestre de 2019 el jueves 24 de octubre de 2019, antes de la apertura del mercado. Luego de la publicación se realizará una conferencia telefónica para los inversionistas a las 9:00 a.m., hora de la Ciudad de México (10:00 a.m. EST) el jueves 24 de octubre de 2019, para analizar los resultados previamente mencionados. Las partes interesadas también pueden escuchar un webcast* simultáneo de la conferencia telefónica si inician sesión y se registran directamente en: https://engage.vevent.com/rt/beclesadecvao~10242019 o en www.becle.com.mx.



Detalles de la Conferencia Telefónica y Webcast de los Resultados



​Financieros No Auditados del Tercer Trimestre de 2019

Fecha: Jueves, 24 de octubre de 2019

Hora: 9:00 a. m., hora de la Ciudad de México (10:00 a. m., EST)

Participantes: Juan Domingo Beckmann (Director General)

Fernando Suárez (Director General de Administración y Finanzas)

Acceso telefónico:

Número gratuito en México 01 800 9269-157

Número gratuito en EE. UU. 1-(855) 493-3490

Con cargo/Internacional 1-(720) 405-2153

ID de la conferencia: 5054298

Webcast: https://engage.vevent.com/rt/beclesadecvao~10242019 o en www.becle.com.mx.



*Aquellos que participen a través del webcast no podrán participar en la sesión de preguntas y respuestas en vivo.



Sobre Becle

​

Becle es una compañía de renombre mundial en la industria de bebidas alcohólicas y el mayor productor de tequila del mundo. Su extraordinario portafolio de más de 30 marcas de bebidas alcohólicas, algunas de ellas propiedad, algunas de ellas marcas de agencia distribuidas solo en México, se ha desarrollado a lo largo de los años para participar en categorías clave con un alto potencial de crecimiento, sirviendo a los mercados de bebidas alcohólicas más importantes del mundo y atendiendo preferencias y tendencias clave de los consumidores. La fortaleza del portafolio de Becle se basa en el profundo legado de sus marcas icónicas desarrolladas internamente, como Jose Cuervo®, combinadas con adquisiciones complementarias como Three Olives®, Hangar 1®, Stranahan's®, Bushmills®, Pendleton® y Boodles®, así como un implacable enfoque en la innovación que durante los años ha creado marcas reconocidas como 1800®, Maestro Dobel®, Centenario®, Kraken®, Jose Cuervo® Margaritas y B: oost®, entre otras. Algunas de las marcas de Becle se venden y distribuyen en más de 85 países



Aviso legal

​

Este comunicado de prensa contiene ciertas declaraciones a futuro que se basan en las expectativas y observaciones actuales de Becle. Los resultados reales obtenidos pueden variar significativamente de estas estimaciones. La información relacionada con el desempeño futuro contenida en este comunicado de prensa debe leerse conjuntamente con los riesgos incluidos en la sección “Factores de Riesgo” del Reporte Anual presentado ante la Comisión Nacional de Bancaria y de Valores. Esta información, así como las declaraciones futuras realizadas por Becle o por cualquiera de sus representantes legales, ya sea por escrito o verbalmente, pueden variar significativamente de los resultados reales obtenidos. Estas declaraciones a futuro solo se refieren a la fecha en que se realizan, y no se puede garantizar el resultado real obtenido. Becle no asume ninguna obligación y no tiene la intención de actualizar o revisar ninguna de las declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, desarrollos futuros o cualquier otro evento relacionado.





Contacts

Relación con Inversionistas:

Mariana Rojo

[email protected]

Alfredo Rubio

[email protected]