Banco del Sol, el banco digital de Grupo Sancor Seguros, la empresa de seguros más grande de Argentina, inicia operaciones con Temenos Transact para ofrecer nuevos servicios bancarios a sus clientes

BUENOS AIRES, Argentina | Temenos (SIX: TEMN), la compañía de software bancario, anunció hoy que Banco del Sol ha salido en producción con los productos: Temenos Transact, el core bancario de la siguiente generación, Temenos Financial Crime Mitigation y Temenos Analytics. La tecnología nube-nativa y la metodología de Banco Modelo País de Temenos permitió al banco hacer un proyecto rápido a través de configuraciones integradas para los requerimientos del mercado local.

Banco del Sol es el banco digital de Sancor Seguros que se propone brindar a sus clientes experiencias humanas y soluciones personalizadas para que cada uno pueda tener un mejor manejo de sus finanzas. Cuenta con una red de 8,400 asesores en Argentina y un equipo de más de 200 colaboradores para poder llegar a cada rincón del país a través de la utilización de herramientas que permitan potenciar a los clientes. Banco del Sol, tiene como objetivo consolidarse con sus clientes retail, y así mismo ofrecer servicios financieros a las PyMEs, las cuales conforman el 99% de los negocios argentinos y emplean al 70% de la fuerza laboral del país.1

Banco del Sol necesitaba un socio tecnológico para ofrecer experiencias digitales optimizadas, posicionándose de esta manera con el objetivo de apoyar tanto a individuos como a empresas, lo cual fue una estrategia importante con el surgimiento de la pandemia. La rapidez del time-to-market y la habilidad para integrar y crear un ecosistema más amplio fueron estrategias clave para Banco del Sol, siendo una creciente tendencia para los bancos. En un reciente reporte publicado por the Economist Intelligence Unit en nombre de Temenos, el 45% de los ejecutivos bancarios planean transformar sus modelos existentes de negocio a ecosistemas digitales.

Con una combinación ganadora de funcionalidad bancaria robusta y tecnología revolucionaria nube-nativa de Temenos, Banco del Sol se está posicionado para escalar rápidamente en nuevos mercados. La tecnología API-first y analítica integral de Temenos permitirá a Banco del Sol implementar rápidamente productos y servicios innovadores y personalizados en la nube pública. Temenos invierte el 20% de sus ingresos en investigación y desarrollo, asegurando que Banco del Sol y sus clientes continuarán beneficiándose de una tecnología líder y nuevos avances en la actualidad y en el futuro. La implementación fue soportada por el partner regional de Temenos, GlobalLogic, con su equipo local en Argentina.

Sebastián Pujato, CEO, Banco del Sol, dijo: “Banco del Sol revolucionará el mercado establecido y ofrecerá servicios innovadores a través del ecosistema de grupo Sancor Seguros. Tenemos un enfoque firme en los clientes retail, pero próximamente estaremos expandiéndonos hacia pequeñas y medianas empresas. El core nube-nativo y probado de Temenos nos ha permitido lanzar nuestro banco rápidamente e innovar a un menor costo. Estamos contentos de formar una alianza con Temenos y tener su apoyo en nuestra misión; y así mantenernos competitivos en una industria que está en constante evolución.”

Gonzalo Mezzadra Fernandez, CDO, CXO, Banco del Sol, expresó: “Nos impresionamos con la experiencia y capacidad probada de Temenos en el lanzamiento de bancos y start-ups digitales. Esa experiencia y el compromiso incesante de la compañía hacia innovación de producto nos da la confianza que podrán proveernos con la tecnología para alcanzar la más alta experiencia digital para los consumidores y propietarios de pequeños negocios en Argentina. Cómo un banco digital nuevo, es crítico pensar de qué manera haremos crecer el negocio, y creemos que estamos posicionados para tener mucho éxito.”

Enrique Ramos O’Reilly, Director Regional – Temenos LatAm y el Caribe, dijo: “Estamos muy emocionados de asociarnos con Banco del Sol para lanzar un nuevo banco digital. Mantenemos un gran compromiso con la región y con el mercado argentino, y deseo agradecer a nuestro equipo local por trabajar con tanto esmero para que este lanzamiento fuera todo un éxito. La inversión continua de Temenos para implementar la solución bancaria global más robusta, con la metodología de Banco Modelo País para apoyar los requerimientos locales, impulsará a Banco del Sol a través de la agilidad, velocidad y escalabilidad para alcanzar sus objetivos de crecimiento.”

Sobre Temenos

Temenos AG (SIX: TEMN), con sede en Ginebra, es el software bancario líder en el mundo, el cual se asocia con bancos e instituciones financieras para transformar sus negocios y mantenerse en la vanguardia de un mercado que evoluciona. Más de 3,000 bancos alrededor del mundo, incluyendo 41 de los 50 bancos más importantes en el mundo, confían en Temenos para procesar tanto las transacciones diarias como las interacciones para más de 500 millones de clientes. Temenos ofrece un front-office y un core bancario nativo en la nube y agnóstico en la nube, soluciones de pagos, productos de software para la administración de fondos y gestión patrimonial permitiéndole a los bancos la capacidad de brindar experiencias al cliente que sean consistentes y sin fricción, adquiriendo excelencia operacional.

Se ha demostrado que el software de Temenos permite que sus clientes de mejor desempeño alcancen una relación costo-ingreso del 26.8% y una rentabilidad sobre el patrimonio del 29.0%; 3 veces mayor que el promedio de la industria. Estos clientes también invierten más del 51% de su presupuesto de TI en crecimiento e innovación vs. mantenimiento, que es 2 veces mayor que el promedio de la industria; lo que demuestra que la inversión de TI de los bancos está agregando valor tangible a su negocio.

Para obtener más información, visite www.temenos.com o www.temenos.com/es

1 OECD, CAF Development Bank of Latin America. SME Policy Index Latin America and the Caribbean 2019. 2019.

Contactos de Prensa

Jessica Wolfe

Temenos Global Public Relations

Tel: +1 610 232 2793

Email : [email protected]

Alistair Kellie & Andrew Adie

Newgate Communications on behalf of Temenos

Tel: +44 20 7680 6550

Email: [email protected]