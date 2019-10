Las Bahamas, un destino para todos los gustos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las Islas de las Bahamas han demostrado una vez más ser uno de los destinos favoritos para todo tipo de viajeros. Las Bahamas se incluyeron en Travel + Leisure’s World’s Best Awards, presentados en Bloomberg, como el destino más visitado en jet privado y CVENT lo nombró como el principal destino de reuniones en el Caribe. Con eventos emocionantes para este segundo semestre, no es de extrañar que Las Bahamas continúen viendo un crecimiento de visitantes mes tras mes.

Los destacados

Espectacular comienzo del año 2019 para Las Bahamas: La encuesta ForwardKeys de julio mostró que las llegadas internacionales a Las Bahamas aumentaron un 13,9% en junio y las llegadas aumentaron un 9,4% en el primer semestre de 2019. Las reservas para el segundo semestre siguen siendo positivas, con reservas por encima del 9,8% para llegadas internacionales.



Las Islas de Las Bahamas reconocidas en Travel + Leisure’s World's Best Awards: The Exumas y Harbour Island fueron nombradas como algunas de las mejores islas del Caribe, Bermudas y Las Bahamas en Travel + Leisure’s 2019's Best Awards. Los World’s Best Awards se encuentran entre los más prestigiosos de la industria de viajes y son seleccionados por los lectores de la publicación.



Las Bahamas es el principal destino para los viajeros de alto vuelo: en un estudio publicado por Bloomberg, Las Bahamas fue el principal destino para los viajeros que llegaron en jets privados. Más de dos tercios de las llegadas en jet privado a Las Bahamas se originaron en los EE. UU. o Canadá.



Nassau, Bahamas ocupa los primeros lugares entre los destinos de reuniones del Caribe en CVENT - Nassau, Bahamas fue nombrada como el principal destino de reuniones en el Caribe y América Latina por CVENT. La lista se compiló analizando la actividad de reserva de reuniones y eventos a través de CVENT.

Las Bahamas.

Atlantis, Paradise Island da la bienvenida al Campeonato Mundial P1 AquaX Bahamas. Del 8 al 10 de noviembre de 2019, Atlantis Paradise Island será el anfitrión de los 40 mejores competidores profesionales de motos acuáticas, representando a 12 países en el Campeonato Mundial P1 AquaX Bahamas.



Las festividades adicionales incluyen un Race Village cercano con música en vivo, bandas locales, comida y actividades para todas las edades.

Las promociones y ofertas del destino

Para obtener una lista completa y actualizada de ofertas y paquetes para Bahamas, visite www.bahamas.com/deals-packages.



Exuma Marathon 2019 en Grand Isle Resort: alójese en Grand Isle Resort para el Exuma Marathon el 9 de noviembre de 2019 y ahorre hasta un 35% en su reserva.



Festivales y eventos

Manténgase actualizado con los últimos eventos y acontecimientos en Las Bahamas: www.bahamas.com/events

Bahamas Hoopfest (27 de noviembre - 30 de noviembre): el Clásico de Acción de Gracias de Baloncesto Femenino de la División I de la NCAA se organizará en Nassau este año. Este será el primer evento de baloncesto femenino de este tipo que se celebrará en Las Bahamas. Ver más información aquí.