BAD BUNNY, PEDRO CAPÓ, ALEJANDRO FERNÁNDEZ, KAROL G, KANY GARCÍA, LOS TIGRES DEL NORTE, MARC ANTHONY, CHRISTIAN NODAL, FITO PÁEZ Y NATHY PELUSO FORMARÁN PARTE DE LA 21.A ENTREGA ANUAL DEL LATIN GRAMMY®

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

MIAMI | La Academia Latina de la Grabación® anunció la primera lista de los artistas que formarán parte de la 21.a Entrega Anual del Latin GRAMMY®, que incluye a actuales nominados, así como a previos ganadores del Latin GRAMMY como Bad Bunny, Pedro Capó, Alejandro Fernández, Karol G, Kany García, Los Tigres del Norte, Christian Nodal y Fito Páez.

Marc Anthony, la Persona del Año 2016 de La Academia Latina de la Grabación, y ganador de seis Latin GRAMMYs® y tres GRAMMYs®, regresará al escenario una vez más con una emotiva participación. Mientras que Nathy Peluso, nominada a Mejor Nuevo Artista, también ha sido confirmada para su primera actuación internacional.

Esta trasmisión re-imaginada, cuyo tema es "La Música Nos Humaniza", se producirá desde varias ciudades alrededor del mundo y tendrá como sede la ciudad de Miami. El espectáculo será una celebración de la excelencia musical y el poder unificador de la música, mediante historias de empeño, esperanza y espíritu social.

Carlos Rivera y Roselyn Sánchez estarán a cargo de conducir la 21.a Entrega Anual del Latin GRAMMY. Rivera fue conductor durante la 18.a Entrega Anual del Latin GRAMMY, mientras que Sánchez regresa por quinta vez, tras presentar la 16.a, 17.a, 18.a y 20.a Entrega Anual del Latin GRAMMY.

La 21.a Entrega Anual del Latin GRAMMY se trasmitirá por Univision el jueves, 19 de noviembre de 2020, a las 8 p.m. Este/Pacífico (7 p.m. Centro). TNT retrasmitirá el espectáculo a partir de las 19.00 (MEX)/20.00 (COL)/22.00 (ARG/CHI); también se difundirá en Televisa por el Canal 5.

La Premiere del Latin GRAMMY®, donde se anuncian los ganadores de la mayoría de las categorías, se realizará antes de la trasmisión. Esta ceremonia de larga trayectoria será una producción virtual de alta calidad, con actuaciones remotas y en la que podrán participar todos los nominados.

Respetando los desafíos impuestos por la pandemia del COVID-19, la 21.a Entrega Anual del Latin GRAMMY no contará con una audiencia en vivo, ni alfombra roja. La Academia Latina de la Grabación, Univision y sus equipos de producción cumplirán estrictamente con pautas y protocolos de seguridad del más alto nivel.

Para más información y las últimas noticias, visite el sitio web oficial de La Academia Latina de la Grabación, LatinGRAMMY.com. Síganos en Facebook (LatinGRAMMYs), Twitter (@LatinGRAMMYs) o Instagram (@LatinGRAMMYs), y use #LatinGRAMMY en las plataformas populares de redes sociales.

Visite corporate.univision.com para más información sobre UCI y siga @UCIPRTeam en Twitter e Instagram.

ACERCA DE LA ACADEMIA LATINA DE LA GRABACIÓN:

La Academia Latina de la Grabación® es una organización internacional sin fines de lucro dedicada a fomentar, celebrar, honrar y engrandecer la música latina y sus creadores. Fundada como el referente internacional de la música latina, la organización está compuesta por profesionales de la música y produce la Entrega Anual del Latin GRAMMY, La Noche Más Importante de la Música Latina™, que reconoce la excelencia en las artes y ciencias de la grabación, además de ofrecer programas educativos y de asistencia a la comunidad musical por medio de su Fundación Cultural Latin GRAMMY®. Para más información, por favor, visite LatinGRAMMY.com.

ACERCA DE UNIVISION COMMUNICATIONS INC.:

Como la principal empresa de medios de comunicación dirigidos a los hispanos en Estados Unidos, Univision Communications Inc. los entretiene, informa y empodera con contenido de noticias, deportes y entretenimiento en televisión de señal abierta y cable, además de audio y plataformas digitales. La destacada cartera de propiedades de la compañía incluye las cadenas de señal abierta Univision y UniMás, y las cadenas de cable Galavisión y TUDN, el canal deportivo No. 1 en español del país. A nivel local, Univision es propietaria u opera 65 estaciones en los principales mercados hispanos de Estados Unidos y Puerto Rico. Además, Uforia, the Home of Latin Music, es propietaria u opera 58 estaciones de radio, presenta una serie de eventos en vivo y tiene una robusta presencia de audio digital. La prominente cartera digital de la empresa incluye Univision.com, el servicio de streaming Univision Now, la mayor cadena de influencers hispanos y varias de las aplicaciones más populares. Para mayor información, visiten corporate.univision.com.

CONTACTOS PARA LOS MEDIOS:

The Lippin Group en nombre de La Academia Latina de la Grabación

Elina Adut

[email protected]

323.965.1990

La Academia Latina de la Grabación

Iveliesse Malavé

[email protected]

305.576.0036

Univision

Julissa Bonfante

[email protected]

305.793.7082