Bacardi cuenta con la certificación Great Place to Work® y es un gran lugar para hacer licores emblemáticos

HAMILTON, islas Bermudas | Bacardi está de celebración con la obtención de la certificación Great Place to Work®, reconocida internacionalmente, en todos sus centros de producción a nivel mundial, ya que su equipo de Operaciones Globales, compuesto por casi 4000 empleados, elogia el ambiente familiar, el balance positivo entre la vida laboral y familiar y las excepcionales instalaciones.

La empresa familiar de licores tiene 23 centros de fabricación en 10 países, donde se elabora, mezcla, añeja y embotella su cartera de marcas premium emblemáticas, incluidas el ron BACARDÍ®, el gin BOMBAY SAPPHIRE®, el vermut MARTINI®, el vodka GREY GOOSE®, el tequila PATRÓN® y el whisky escocés mezclado DEWAR’S®. Una vez que están listos para salir al mercado, se disfrutan en más de 170 países alrededor del mundo.

“Bacardi es un lugar para trabajar realmente dinámico e interesante, y no podría estar más orgulloso de ver ese reconocimiento plasmado en esta certificación”, expresó Jean-Marc Lambert, vicepresidente sénior de Operaciones Globales de Bacardi. “En Bacardi, celebramos la pasión, el compromiso y la experiencia de todos en Operaciones Globales, desde nuestros maestros mezcladores hasta nuestros expertos en botánica, mezclas, añejado, embotellado y diseño de empaquetado, y por supuesto nuestro eficiente equipo de cadena de suministro. Todos trabajamos en equipo para elaborar nuestras increíbles bebidas”.

Los empleados de Bacardi que fueron encuestados por Great Place to Work elogiaron la cultura del respeto y equidad de la empresa con una calificación alta que refleja el trato igualitario de todos los empleados. Con una alta calificación en compañerismo, se destacó el sentido de familia en Bacardi, un reflejo de los 160 años de pertenencia familiar de la empresa.

Mientras tanto, el 92 % afirmó que están orgullosos de decirles a los demás que trabajan para Bacardi y el 87 % se siente bien con respecto a las diferentes maneras en que la empresa contribuye a las comunidades locales. Bacardi invierte en iniciativas de responsabilidad corporativa que establecen objetivos para un futuro más seguro, brillante y sustentable para todos; se enfoca en hacer lo correcto para los clientes, los empleados, los socios comerciales, las comunidades en las que opera y el medio ambiente.

Los centros de Bacardi que ahora cuentan con la certificación Great Place to Work incluyen la sede de MARTINI en Pessione, Italia; la destilería de ron de BACARDÍ, conocida como “La catedral del ron” en Cataño, Puerto Rico; la Hacienda PATRÓN en Jalisco y la sede del tequila CAZADORES® 100 % de agave azul en Tultitlán, ambos en México; la sede de Operaciones Globales de Bacardi en Ginebra, Suiza; la sede del vodka GREY GOOSE y Château de Cognac donde se elaboran los coñac D’USSÉ® y BARON OTARD®, ambos en Francia; y por segundo año consecutivo, la destilería de BOMBAY SAPPHIRE en Inglaterra, el centro de operaciones de la empresa en Glasgow, y un centro de mezcla y añejamiento de 100 acres (aprox. 40 hectáreas), Poniel, y las cinco destilerías de whisky escocés de Bacardi: Aberfeldy, Aultmore, Craigellachie, Macduff y Royal Brackla.

La certificación Great Place to Work se anunció tras las noticias recientes de que Bacardi ha sido nombrada por Forbes como uno de los “Mejores empleadores del mundo”.

Acerca de Bacardi

Bacardi Limited, la empresa privada de bebidas alcohólicas más grande del mundo, produce y comercializa vinos y licores de reconocimiento internacional. La cartera de marcas de Bacardi Limited cuenta con más de 200 marcas y etiquetas, como el ron BACARDÍ®, el vodka GREY GOOSE®, el tequila PATRÓN®, la mezcla de güisqui escocés DEWAR'S®, la ginebra BOMBAY SAPPHIRE®, el vermut y los vinos espumosos MARTINI®, el tequila agave azul al 100 % CAZADORES® y otras marcas líderes y emergentes, como el whisky escocés WILLIAM LAWSON’S®, el licor elderflower ST-GERMAIN® y el vodka ERISTOFF®. Fundada hace 160 años en Santiago de Cuba y de propiedad familiar, Bacardi Limited emplea a más de 8000 personas, opera plantas de producción en 10 países y vende sus marcas en más de 170 países. Bacardi Limited se refiere al grupo de empresas Bacardi, incluida Bacardi International Limited. Ingrese a http://www.bacardilimited.com o síganos en Twitter, LinkedIn o Instagram.

Acerca de Great Place to Work®

Great Place to Work® es la autoridad mundial en culturas de lugares de trabajo. Desde 1992, han encuestado a más de 100 millones de empleados de todo el mundo y han utilizado esos conocimientos detallados para definir lo que hace que un gran lugar de trabajo sea excelente: la confianza. Great Place to Work ayuda a las organizaciones a cuantificar su cultura y producir mejores resultados comerciales al crear una experiencia laboral de alta confianza para todos los empleados. Emprising®, su plataforma de gestión cultural, brinda a los líderes encuestas, informes en tiempo real y la información que necesitan para tomar decisiones de personas basadas en datos. Sus datos de referencia sin igual se utilizan para reconocer a las empresas con certificación Great Place to Work-Certified™ y Best Workplaces™ en los EE. UU. y en más de 60 países, incluidas las 100 mejores empresas para trabajar en la lista 100 Best Companies to Work For® y la lista de los mejores empleadores del mundo publicada todos los años en Fortune. Todo lo que hacen está impulsado por la misión de construir un mundo mejor al ayudar a cada organización a convertirse en un Great Place to Work For All™.

Para obtener más información, visite greatplacetowork.com, escuche el pódcast Better by Great Place to Work y lea “A Great Place to Work for All”. Únase a la comunidad en LinkedIn, Twitter e Instagram.

Phillippa Williams, gerenta de Comunicaciones Corporativas, [email protected]

Andrew Carney, director de Comunicaciones Corporativas, [email protected]