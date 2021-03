Avivagen anuncia la inminente publicación de una investigación que destaca los beneficios de OxC-betaTM Livestock para las aves de corral de engorde

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

OTTAWA | Avivagen Inc. (TSXV:VIV, OTCQB:VIVXF) («Avivagen» o la «Corporación»), empresa de ciencias biológicas dedicada a desarrollar y comercializar productos para el ganado, los animales de compañía y aplicaciones humanas que mejoran la absorción de los alimentos, refuerzan de forma segura la función inmunitaria y apoyan la salud y el rendimiento general, anuncia que se ha aprobado la publicación de un manuscrito que informa de los beneficios de OxC-betaTM Livestock («OxC-beta») para las aves de corral en , una revista líder revisada por pares.

El artículo, titulado «Effect of Oxidized β-Carotene (OxBC) on the Growth and Feed Efficiency of Broilers» [Efecto del β-caroteno oxidado (OxBC) en el crecimiento y la eficiencia alimentaria de las aves de corral de engorde] describe los resultados positivos de dos ensayos de suplementación dietética en los que se utilizó OxC-beta con pollos de engorde. En ambos ensayos, las aves de los grupos con OxC-beta lograron mejorar significativamente las medidas de rendimiento del crecimiento, como la ganancia de peso media diaria y la eficiencia en la utilización del alimento, en comparación con las aves de los grupos de control. Estos resultados demuestran que la suplementación dietética con OxC-beta ayuda a las aves de corral de engorde a alcanzar su pleno potencial de crecimiento en condiciones comerciales reales sin el uso de antibióticos.

El primero de los dos estudios exhaustivos se llevó a cabo en Canadá, con aves criadas en condiciones comerciales típicas para la producción de pollos de engorde en Ontario. El segundo estudio se llevó a cabo en Escocia, en las condiciones comerciales típicas para la producción de pollos de engorde en el Reino Unido.

«La publicación del estudio en una revista de gran credibilidad como nos llena de entusiasmo», comenta Kym Anthony, director ejecutivo de Avivagen. «Esta publicación proporciona un nivel adicional de validación científica que apoya los beneficios comercialmente significativos del uso de OxC-beta para las aves de corral de engorde, lo que a su vez ofrece un valor adicional a los clientes actuales y futuros de Avivagen comprometidos con la eliminación o la reducción del uso de antibióticos en sus operaciones».

Acerca de Avivagen

Avivagen es una empresa de ciencias biológicas dedicada a desarrollar y comercializar productos para ganado, animales de compañía y aplicaciones humanas. Gracias a una faceta poco explorada de la actividad del betacaroteno, se ha abierto una vía para reforzar de manera segura y económica la función inmunitaria y, de este modo, promover la salud general y el rendimiento en los animales. Avivagen es una empresa pública que cotiza en la TSX Venture Exchange bajo el símbolo VIV y en la OTCQB Exchange de Estados Unidos con el símbolo VIVXF. Tiene su sede central en Ottawa, Canadá, con asiento en instalaciones asociadas del Consejo Nacional de Investigación de Canadá. Para obtener más información, visite www.avivagen.com. El contenido de esta página web no se incorpora de forma expresa como referencia a este comunicado de prensa.

Acerca de la tecnología OxC-beta™ y OxC-beta™ Livestock

La tecnología OxC-beta™ de Avivagen se deriva de los descubrimientos de Avivagen sobre el β-caroteno y otros carotenoides, compuestos que se dan en ciertas frutas y verduras sus colores brillantes. Mediante el apoyo de la función inmunológica, la tecnología proporciona un medio no-antibiótico para promover la salud y el crecimiento. OxC-beta™ Livestock es un producto patentado que demuestra ser una alternativa efectiva y económica a los antibióticos comúnmente agregados a los alimentos para ganado. El producto está actualmente disponible para la venta en los Estados Unidos, Filipinas, Taiwán, Nueva Zelanda, Tailandia, México, Australia y Malasia.

El producto OxC-beta™ de Avivagen es seguro, efectivo y podría cumplir con el mandato global de eliminar todos los antibióticos en la alimentación como promotores del crecimiento. Numerosos ensayos internacionales en ganado con aves de corral, ganado lechero y cerdos que utilizaron OxC-beta™ Livestock han demostrado que el producto funciona tan bien y, a veces, en algunos aspectos, mejor que los antibióticos en la alimentación.

Declaraciones prospectivas

El presente comunicado de prensa incluye algunas declaraciones prospectivas que se basan en las expectativas actuales de la gerencia. Las declaraciones prospectivas implican riesgos e incertidumbres relacionados con el negocio de Avivagen Inc. y el entorno en el que opera. Cualquier declaración contenida en este documento que no sea una declaración de hechos históricos puede considerarse prospectiva, incluidas aquellas identificadas por los términos «apuntar», «anticipar», «parecer», «creer», «considerar», «podría», «estimar», «esperar», «si», «pretender», «meta», «esperanza», «probable», «puede», «planificar», «posiblemente», «potencialmente», «perseguir», «debería», «será», «sería» y expresiones similares.

Las declaraciones contenidas en el presente y referidas a la próxima publicación de la investigación, el beneficio previsto para Avivagen y sus clientes a partir de los resultados del estudio y la posibilidad de que OxC-beta™ Livestock sustituya a los antibióticos en los alimentos para ganado como promotores del crecimiento son declaraciones prospectivas. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados o acontecimientos reales difieran sustancialmente de las expectativas actuales. Por ejemplo, es posible que la publicación del estudio no produzca los beneficios previstos y que los productos de Avivagen no sean ampliamente aceptados como sustitutos de los antibióticos como promotores del crecimiento en los alimentos para ganado debido a numerosos factores, muchos de los cuales se encuentran fuera del control de Avivagen. Se remite a los lectores a los factores de riesgo asociados con el negocio de Avivagen establecidos en la discusión y análisis de la administración más reciente de Avivagen sobre la situación financiera disponible en www.SEDAR.com. Salvo que lo exija la ley, Avivagen no asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas o de actualizar las razones por las que los resultados reales podrían diferir de los reflejados en las declaraciones prospectivas.

Ni TSX Venture Exchange ni su Proveedor de servicios de regulación (como se define ese término en las políticas de TSX Venture Exchange) aceptan responsabilidad por la idoneidad o precisión de este comunicado.

Copyright © 2021 Avivagen Inc. OxC-beta™ es una marca registrada de Avivagen Inc.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Avivagen Inc.

Drew Basek

Director de relaciones con inversores

100 Sussex Drive, Ottawa, Ontario, Canada K1A 0R6 Teléfono: 416-540-0733

Correo electrónico: [email protected]

Kym Anthony

Director ejecutivo

100 Sussex Drive, Ottawa, Ontario, Canada K1A 0R6

Teléfono de la sede central: 613-949-8164

Sitio web: www.avivagen.com