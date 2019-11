Association Chinese of Brazil: colaboración China-Brasil: una extensión de OBOR al continente sudamericano

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La guerra comercial brasileña-sino-estadounidense toca a ambos continentes y es momento que China fortalezca relaciones con aliados en otros continentes. Las relaciones comerciales entre la República Popular de China (RPC) y Brasil llevan más de una década de estabilidad y, de hecho, la RPC ya es un socio comercial importante de Brasil. Para asegurar los intereses de ambos países, tal vez este sea el momento perfecto para que las dos naciones construyan juntas una alianza comercial a largo plazo.



PRC y Brasil, son los países más grandes de su continente. Ambos tienen características similares: están en un estadio de multipoblación, que se traduce en una gran riqueza de capital humano y laboral. Por otro lado, la gran población crea demanda de un mercado de productos para consumo. Por ejemplo, Brasil es uno de los principales exportadores de productos agrícolas y avícolas; mientras que la RPC tiene uno de los mercados más grandes de consumo para esos productos. Esto estableció una demanda y suministro inmediatos. Tanto chinos como brasileros están conformes en extender su cooperación en el mercado de alimentos.



La PRC y Brasil son miembros de la unidad por el compromiso de naciones BRICS (Brasil, Rusia, India y China). Los dos gigantes emergentes están en una transición de reposicionamiento. La alianza entre los dos países podría acelerar el desarrollo y crecimiento económico para ambos, por lo que se espera una situación mutuamente beneficiosa.



La Iniciativa de la Franja y la Ruta (OBOR) de China busca oportunidades de inversión. La distancia geográfica ya no es un impedimento para la OBOR y el círculo de amigos de la OBOR no se clasifica según su continente de origen. Los sectores de energía e infraestructura de Brasil son potenciales atractivos para las inversiones Chinas. Como país anfitrión, Brasil podría recibir las inversiones directas extranjeras (FDI) de China, independientemente del próximo presidente de EE. UU. electo. De hecho, las relaciones entre China y EE. UU. fluctuaron y se hicieron más inciertas en los últimos años.



Brasil como nuevo participante de la OBOR



La OBOR de China pareció ser una idea práctica y sensata para países desarrollados y emergentes en la OBOR. Se construye infraestructura, se invierten fondos y así se crean nuevas oportunidades para los participantes en la OBOR. Los países anfitriones se benefician de infraestructuras y redes, las oportunidades comerciales aparecen luego tras completarse la infraestructura. Imagine trenes de alta velocidad atravesando el Amazonas con toneladas de oportunidades de inversión para Brasil. Se espera la llegada de más puestos de trabajo, riqueza y esperanza en Brasil luego del inicio de infraestructuras.



Desde la perspectiva brasileña, es posible que clonen el éxito de China como mercado emergente y creen un rol de liderazgo para su país en su propio continente. A largo plazo, tanto la RPC como brasil pueden apoyarse mutuamente para promover los países BRICS a una etapa avanzada en armonía.



La SAR Macau puede convertirse en la plataforma portuguesa de China

La Región Administrativa Especial (SAR) Macau de China es rica en su historia y cultura portuguesa. Tanto brasil como la SAR Macau fueron colonias bajo el mando de Portugal. Estamos convencidos que la SAR Macau participará en las relaciones comerciales sino-brasileñas en un futuro cercano. La SAR SAR puede exportar educación del estilo de la RPC de modo que los brasileños interesados puedan encontrar una función en el mercado de la RPC.



El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.



Contacts

Nombre de la empresa: Association Chinese of Brazil

Sitio web: http://www.br-cn.com

Karen Luo

Correo electrónico: [email protected]