La aprobación del USMCA estimula el desarrollo de 3,400 acres en el Valle del Río Grande cerca del Puente Internacional Anzalduas, anuncia Killam Development

Apostando a que el T-MEC sería aprobado y al crecimiento del Valle del Río Grande, en el sur de Texas, Killam Development adquirió 3,400 acres que abarcan dos ciudades, McAllen y Mission, los cuales tienen como destino convertirse en una comunidad planeada que incluirá zonas industriales, comerciales y residenciales. Killam Development, establecida en Laredo, Texas, es una empresa privada, familiar, conoce bien la dinámica fronteriza y está celebrando su centésimo aniversario. La familia Killam tiene una larga y exitosa historia en el sector energético, desarrollo de bienes raíces, administración de ranchos, servicios financieros e inversiones a lo largo del estado de Texas.



Con la aprobación del T-MEC, Killam Development espera continuar desarrollando el parque industrial “Sharyland Industrial Park” y a su vez, desarrollar un parque industrial nuevo en la Ciudad de Mission, Texas. “La oportunidad que ofreció el gobierno local para asegurar incentivos y la seguridad de que el T-MEC sería ratificado nos dio la confianza necesaria para tomar la decisión de empezar la planeación y el diseño de esta comunidad”. Apostando a que el T-MEC sería ratificado y con lo oportunidad que existía de asegurar incentivos del gobierno local, nos dio la confianza necesaria para tomar esta decisión e iniciar el diseño de esta comunidad planificada.” Comentó Cliffe Killam, presidente de Killam Development.



La modernización del tratado de libre comercio le da confianza a las empresas para buscar el crecimiento, lo que seguramente creará más empleos y ayudará a que la región se modernice. Se espera que la construcción inicie en los próximos meses y la venta de residencias se anticipa empiece en octubre del 2020.



“Tenemos confianza en que el Puente Internacional Anzalduas incluya tráfico comercial en un par de años, lo cual hará que la ubicación de este desarrollo sea aún más atractiva. Nuestras raíces están bien puestas en la región del sur de Texas. Conocemos y entendemos la dinámica de la frontera, desde lo cultural y la importancia de la comunidad, hasta lo comercial. Vemos un potencial enorme aquí y esperamos poder trabajar de la mano con el público, actores involucrados, así como con representantes de las ciudades de Mission y McAllen para diseñar lugares que mejorarán la calidad de vida y crearán oportunidades económicas en la región.” comentó Cliffe Killam.



Killam Development adquirió la propiedad de Hunt Valley Development en diciembre del 2019. El tamaño de la propiedad es el equivalente a 5 millas cuadradas o 5 veces el tamaño del centro de la ciudad de San Antonio, Texas.



Como parte del proceso de diseño, la empresa invitó a líderes de la comunidad, alumnos de preparatoria, representantes electos y al público en general a participar en una serie de talleres en donde podían compartir sus ideas y visión para el futuro de esta región. Más de 500 personas participaron en estos talleres, los cuales se llevaron a cabo del 13 al 17 de enero. Los temas que se expusieron fueron la necesidad de arte público, un desarrollo que incluyera uso mixto con áreas de entretenimiento como cines, teatros, espacios abiertos, vías de uso exclusivo para peatones y ciclistas. También se tocó el tema del comercio internacional.



Killam Development contrató a Able City y Dover, Kohl & Partners, dos despachos de arquitectura y planeación urbana especializados en el diseño a partir de la participación pública. comunidades. Able City es un grupo de arquitectos, urbanistas, economistas y diseñadores con más de 70 años de experiencia combinada entre San Antonio y Laredo, Texas. Able City se fundó con la convicción de que el propósito de las ciudades es lograr ambientes sanos que todos pueden disfrutar.



“Creemos que este proyecto tiene el potencial de mejorar la calidad de vida para las siguientes generaciones.” comentó Mario Peña de Able City. “Con la participación de actores clave y los ciudadanos del Valle del Río Grande, hemos creado algo espectacular que se enfocará en el crecimiento inteligente, sustentable y que traerá una nueva visión para la comunidad diseñado por la comunidad.”



Para más información sobre el desarrollo, incluyendo venta de residencias y oportunidades comerciales, favor de contactar a Rolando Ortiz, Gerente de Bienes Raíces de Killam Development al (956)724-7141.



