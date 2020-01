Amazon Prime Video expande contenido local original a Argentina, Chile y Colombia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Amazon anunció hoy que ha dado luz verde a cuatro nuevas series locales de Argentina, Chile y Colombia, y son las primeras series Amazon Originals producidas localmente que se lanzarán en estos países y que también estarán disponibles exclusivamente en Prime Video en más de 200 países y territorios.



Las cuatro series anunciadas consisten en la serie original argentina, Iosi, El Espía Arrepentido (Iosi, The Repentant Spy), un thriller de espías dirigido por Daniel Burman (El Abrazo Partido, El Rey del Once, Pequeña Victoria) y Sebastián Borensztein (Heroic Losers, Chinese Take-Out); las series originales chilenas La Jauría (The Pack), un thriller de misterio dirigido por Lucía Puenzo (XXY, Cromo, The German Doctor) y Colonia Dignidad (Dignity Colony), una docuserie del productor Diego Guebel (Caiga Quien Caiga) explorando las verdades ocultas detrás de uno de los cultos más peligrosos de Chile; y la serie original colombiana, Noticia de un Secuestro (News of a Kidnapping), un drama de suspenso basado en el libro de no ficción de Gabriel García Márquez y dirigida por Andrés Wood (Violeta Se Fue A Los Cielos, La Buena Vida) y producida ejecutivamente por Rodrigo García (The Affair, Six Feet Under) y AGC Television.



“Sabemos que nuestros públicos Prime Video a lo largo de Latinoamérica están esperando series locales a cargo de las mejores voces, y no podríamos estar más emocionados de presentar estas primeras series locales para Argentina, Chile y Colombia que ya cuentan con algunos de los más reconocidos directores y talentos”, dijo James Farrell, Jefe de International Amazon Originals, Amazon Studios. “Y además de deleitar al público local, estamos emocionados de poder llevar el trabajo de estos talentosos directores, escritores, productores y actores detrás de cada serie a un público internacional de más de 100 millones de miembros Prime alrededor del mundo”.



Las nuevas series Amazon Originals anunciadas hoy incluyen:



Iosi, El Espía Arrepentido

Esta serie de ocho episodios de una hora de duración está basada en eventos verídicos, sigue la historia de un joven agente de inteligencia argentina, en una misión de redención después de que se infiltra en una comunidad judía por muchos años para recabar información que se dice que posteriormente se usó para perpetrar dos de los peores ataques terroristas en la historia de Latinoamérica, dejando a más de 100 muertos. Producida por Oficina Burman, una compañía de The Mediapro Studio, Iosi, El Espía Arrepentido viene de un galardonado equipo de producción liderado por Daniel Burman, que es el creador y showrunner de la serie. Sebastián Borensztein es el director y escritor en jefe, además de que Burman también dirigió algunos episodios.



La Jauría

La Jauría cuenta la historia de la desaparición de una joven en una escuela católica, quien realiza una manifestación en protesta y sin querer se vuelve el centro de una investigación policíaca que expone un mortal juego en línea que recluta a hombres para cometer actos de agresión hacia las mujeres, que salió a la luz cuando un video de la agresión en su contra se vuelve viral después de su desaparición. La serie de ocho episodios de casi una hora de duración es protagonizada por Daniela Vega (A Fantasic Woman) y Antonia Zegers (Fugitivos), junto con Mariana Digirolamo (Ema, Pituca sin Lucas), Antonia Giesen (Ema, Inés del alma mía) y Paula Luchsinger (Ema, Tranquilo Papá). La serie es dirigida por la aclamada Lucía Puenzo, y es producida por Fabula (A Fantasic Woman, El Presidente) y Fremantle (The Young Pope, American Gods).



Colonia Dignidad

Colonia Dignidad es una docuserie que explora las verdades escondidas detrás de la aislada colonia de alemanes y chiles que se estableció después de la Segunda Guerra Mundial en Chile por el infame nazi, líder de un culto, Paul Schäfer, y fue conocida por torturas, asesinatos y experimentos médicos extremos. La serie es un oportuno e íntimo vistazo a las vidas de los colonos que vivieron años de abuso psicológico, físico y sexual y quienes hoy se encuentran divididos en la batalla por las tierras que fueron su hogar en algún momento. La serie limitada viene del productor aclamado por la crítica, Diego Guebel (Caiga Quien Caiga) de Boxfish TV.



Noticia De Un Secuestro

Inspirada en eventos reales, Noticia De Un Secuestro es una serie limitada de seis episodios de una hora de duración, basada en el bestseller de no ficción del mismo nombre, escrito por el legendario Gabriel García Márquez, que cuenta la emocionante historia llena de suspenso sobre las duras experiencias de un pequeño grupo de individuos capturados en 1990 por capos de la droga colombianos, y de los esfuerzos extraordinarios de sus seres queridos para liberarlos. Producida por Invercine & Wood, la serie es producida ejecutivamente por el propio hijo de García Márquez, el reconocido guionista y director Rodrigo García, María Elena Wood (Dignity, Mary & Mike, Ramona) junto con Lourdes Díaz y Stuart Ford del estudio estadounidense de contenido independiente, AGC Television, parte de AGC Studios de Ford. El aclamado Andrés Wood va a dirigir.



Listas para iniciar su producción en el 2020, Iosi, El Espía Arrepentido, La Jauría, Colonia Dignidad y Noticia de un Secuestro son las más recientes series Amazon Originals anunciadas por Prime Video para clientes en Latinoamérica, uniéndose a una creciente lista de series populares y aclamadas series locales como Diablo Guardian, LOL: Last One Laughing, Un Extraño Enemigo, El Juego de las Llaves y De Viaje con los Derbez, adicionalmente a las anticipadas series como Maradona: Sueño Bendito y El Presidente. Estos títulos también se unen a la creciente lista de Prime Video de exitosas series originales globales incluyendo a las galardonadas series The Marvelous Mrs. Maisel y Fleabag, así como las aclamadas series Tom Clancy’s Jack Ryan, The Boys, Good Omens y Carnival Row.



Prime Video recientemente anunció cuatro nuevas series Amazon Originals para Brasil, y cada una de esas series ya se encuentra en producción o comenzará a producirse en el 2020. Uniéndose a las próximas series Amazon Originals para Brasil, que incluyen la próxima Tudo ou Nada: Seleção Brasileira (All or Nothing: Brazilian National Soccer Team) y Soltos em Floripa, llega el thriller de acción y crimen, DOM*, el drama de comedia Setembro*, la historia de relaciones familiares LOV3* y un proyecto sin título de Marcelo D2 que está en desarrollo y que es una historia infusionada con hip hop y trata sobre madres en favelas y la lucha diaria a la que se enfrentan. (*títulos provisionales).



Prime Video está disponible a $219 ARS en Argentina, $14,900 COP en Colombia y $3,500 CLP en Chile. Los clientes que todavía no son miembros Prime Video pueden registrarse para un periodo de prueba gratuito en www.primevideo.com.

