AM Best Revisa la Perspectiva a Negativa de Barents Re Reinsurance Company, Inc. y su Afiliada

AM Best ha revisado la perspectiva a negativa de estable y afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de A (Excelente) y la Calificación Crediticia de Emisor de Largo Plazo (ICR de Largo Plazo, por sus siglas en inglés) de “a” de Barents Re Reinsurance Company, Inc. (Barents Re) (Islas Caimán) y su afiliada, Barents Reinsurance S.A. (Barents RE Lux) (Luxemburgo).



Las calificaciones de Barents Re reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best categoriza como la más fuerte, así como su desempeño operativo fuerte, perfil de negocio neutral y administración integral de riesgos apropiada.



Las calificaciones de Barents Re Lux reflejan su importancia estratégica y el apoyo que recibe de Barents Re. Barents Re Lux es parte de la unidad de calificación de Barents Re y es fundamental para la estrategia general del grupo. Barents Re proporciona una garantía parental y soporte de reaseguro a Barents Re Lux.



Las perspectivas negativas reflejan el declive en la rentabilidad de Barents Re respecto a años anteriores, lo cual ha resultado de tendencias negativas en suficiencia de prima. AM Best permanecerá atento al desempeño de Barents Re en transcurso de sus diferentes ciclos de negocio. Cualquier deterioro adicional en el desempeño operativo podría llevar a acciones de calificación negativas.



La afirmación de las calificaciones refleja la capitalización ajustada por riesgos en el nivel más fuerte, así como la diversificación geográfica de la compañía. Limitando las calificaciones está la evolutiva composición regional del portafolio de Barents Re y la incertidumbre en relación al impacto que tendrá en los niveles de rentabilidad de la compañía.



En 2018, Barents Re disminuyó su nivel de primas emitidas en 11.8% y continuó enfocándose en Europa. A diciembre de 2018, el negocio en Europa representó el 80%, 13% en Oriente Medio y África del Norte y 7% en América Latina. La compañía cuenta con el respaldado de un amplio y diversificado programa de reaseguro con instituciones con un buen nivel de “security”, una característica clave que la compañía ha adoptado para entrar de manera prudente a nuevos negocios y regiones.



Un componente importante en las métricas del desempeño operativo actual de la compañía son los gastos administrativos relacionados con la redomiciliación a las Islas Caimán y otros gastos no recurrentes diseñados para mejorar las operaciones de la compañía. Los resultados también se vieron afectados por un incremento en el costo medio de siniestralidad en negocios específicos de vida y daños. Para junio de 2019, la compañía obtuvo un resultado neto de USD 10.3 millones, con un retorno sobre capital del 4.3%.



La capitalización ajustada por riesgos de la compañía se categoriza como la más fuerte, como resultado de las aportaciones de capital en 2016 y 2017, así como por los resultados netos positivos en los últimos cinco años. Las exposiciones de la compañía están adecuadamente cubiertas por su programa de reaseguro y las exposiciones netas de la compañía a eventos catastróficos no representan una porción significativa del capital reportado.



Las calificaciones están limitadas por la incertidumbre sobre el futuro resultado de suscripción de aquellos mercados en los cuales la compañía ha expandido su operación en los años recientes y en aquellos en que la compañía planea expandirse en el mediano plazo.



Acciones negativas de calificación podrían ocurrir si la estrategia comercial produce resultados negativos que continúen afectando la rentabilidad de la compañía, por escenarios adversos a causa del riesgo operacional, o si por cualquier otra razón, la capitalización ajustada por riesgos no soporta más las calificaciones actuales. AM Best no espera acciones de calificación positivas en el corto plazo; sin embargo, factores clave que podrían dar lugar a acciones de calificación positivas para Barents Re incluyen un desarrollo favorable y consistente de la estrategia de negocios, una capitalización ajustada por riesgos, capacidades de administración integral de riesgos y mejoras significativas en el desempeño operativo.

Las calificaciones de Barents Re Lux reflejarán las acciones de calificación que se tomen sobre su matriz, Barents Re.



AM Best es una agencia global de calificación crediticia y proveedor de noticias e información especializada en la industria de seguros. La compañía actualmente hace negocios en más de 100 países. Con casa matriz en Oldwick, NJ, AM Best cuenta con oficinas alrededor del mundo, incluyendo Londres, Amsterdam, Dubái, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para más información, www.ambest.com.

