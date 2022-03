AM Best Revisa a Estables las Perspectivas y Afirma Calificaciones Crediticias de Insignia Life S.A. de C.V.

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

México, Ciudad de México | AM Best ha revisado a estables de positivas las perspectivas y ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de B+ (Buena), la Calificación Crediticia de Emisor de Largo Plazo (ICR, por sus siglas en inglés) de “bbb-” (Buena) y la Calificación en Escala Nacional México (NSR, por sus siglas en inglés) de “aa-.MX” (Superior) de Insignia Life S.A. de C.V. (Insignia) (México).

Las calificaciones de Insignia reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio neutral y administración integral de riesgos apropiada.

El cambio en las perspectivas a estable de positiva refleja los desafíos que enfrenta Insignia como aseguradora de vida en México, que incluyen una mayor competencia y un aumento en la siniestralidad. Las perspectivas estables también reconocen las capacidades y los esfuerzos de Insignia para mejorar sus métricas de suscripción y alcanzar sus objetivos de crecimiento durante 2022.

Insignia, establecida en México en 2008, suscribe seguros de vida individual y vida grupal a través de una red comercial de más de 3,000 agentes y 10 oficinas distribuidas a lo largo de México. La estrategia de crecimiento de la compañía está respaldada por publicidad e incentivos a sus empleados y agentes, permitiendo un crecimiento de primas por encima de la tasa del mercado.

La fortaleza de balance de Insignia refleja la mejora en su capitalización ajustada por riesgos, con base en el Índice de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés), como resultado de las contribuciones de capital realizadas en 2019, marzo de 2020 y octubre de 2021. El compromiso de los accionistas con el crecimiento y estrategia de la compañía es un factor clave en las calificaciones. Contrarrestando estos factores positivos de calificación se encuentra el alto apalancamiento financiero de la compañía tenedora de Insignia.

Durante 2021, las reclamaciones relacionadas con COVID-19 afectaron los resultados técnicos de Insignia, lo que provocó un aumento en el costo medio de siniestralidad. La compañía ha fortalecido sus procedimientos de suscripción y administración integral de riesgos con el fin mejorar sus resultados de suscripción y gestionar la evolución continua de la pandemia. Insignia espera que las reclamaciones relacionadas con el COVID-19 disminuyan gradualmente, a medida que el proceso de vacunación avance en el país, lo que permitirá que el índice combinado converja hacia niveles de suficiencia de prima en el mediano plazo..

Las calificaciones también consideran las sólidas prácticas de suscripción, un equipo administrativo altamente experimentado y mejoras continuas en la administración integral de riesgos de Insignia. AM Best espera que Insignia fortalezca su marco de administración integral de riesgos a través de mejoras continuas que incluyan actualizaciones en los sistemas y un modelo de capital económico interno.

Factores clave que podrían llevar a acciones positivas de calificación para Insignia incluyen una mejora sostenida en su capitalización ajustada por riesgos, reflejo de una base de capital fortalecida y estable. También podrían ocurrir acciones positivas de calificación dado un menor apalancamiento financiero a nivel de la compañía tenedora.

Podrían ocurrir acciones negativas de calificación si existe un deterioro constante en la calidad de suscripción y en los resultados netos de la compañía que erosionaran significativamente la base de capital de Insignia hasta el punto en que ya no respalde las calificaciones actuales.

