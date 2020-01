AM Best Retira el Estado de Bajo Revisión con Implicaciones Negativas y Afirma las Calificaciones Crediticias de Acerta Compañía de Seguros, S.A.

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

AM Best ha retirado el estado de bajo revisión con implicaciones negativas y ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de B+ (Bueno) y la Calificación Crediticia de Emisor de Largo Plazo (ICR de Largo Plazo, por sus siglas en inglés) de “bbb-“ de Acerta Compañía de Seguros, S.A. (Acerta) (Panamá). La perspectiva asignada a las Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable.



Las calificaciones de Acerta reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best categoriza como muy fuerte, así como su desempeño operativo marginal, perfil de negocio neutral y administración integral de riesgos marginal.



Las calificaciones de Acerta también reconocen su afiliación a Grupo Prival, S.A., su empresa matriz, derivado de la decisión del equipo administrativo en reducir la presión en el requerimiento de capital regulatorio de su principal institución financiera, Prival Bank S.A., la cual se convierte en accionista mayoritario de su operación de seguros.



AM Best colocó las calificaciones de Acerta bajo revisión con implicaciones negativas el 19 de diciembre de 2019, debido a la preocupación previa respecto al resultado de las evaluaciones prospectivas de la fortaleza de balance y desempeño operativo de Acerta, impulsado por la falta de información necesaria para completar dichas evaluaciones y la falta de comunicación del equipo administrativo con respecto al proceso interactivo de calificación.



Acerta inició operaciones en la Ciudad de Panamá en 2010 y en 2017 la compañía adquirió ADISA Panamá. A finales de 2019, la compañía se mantuvo como el décimo más grande asegurador de Panamá, con una participación de mercado superior a 1.6%. Sus principales líneas de negocio son fianzas y seguro de auto, en términos de prima emitida. Acerta opera a través de una red de agentes, corredores y canales de distribución directo.

La compañía ha incrementado su capital a una tasa anual compuesta de 28.9% durante los últimos cinco años, recientemente respaldada por su rentabilidad, como se refleja en un retorno a capital de 7.7% en 2019. La capitalización de Acerta se ve reforzada por su programa de reaseguro colocado con entidades altamente calificadas. Adicionalmente, la capitalización y liquidez de la compañía le han proporcionado flexibilidad para cubrir desviaciones en la siniestralidad.



Constantes ajustes buscando reducir la siniestralidad de Acerta en sus líneas de seguro de auto y salud, aunado a las sinergias derivadas de la adquisición de ADISA Panamá, las cuales continúan impulsando su negocio de fianzas, han contribuido a mejorar el desempeño de suscripción, como se refleja en un índice combinado convergiendo hacia 100% a finales del 2019. AM Best espera que la compañía mantenga dicha tendencia a finales de 2020 a pesar de los retos que presenta un mercado competitivo y en proceso de maduración.



AM Best espera una exhaustiva y mejorada implementación de la administración integral de riesgos de Acerta, buscando mitigar riesgos emergentes que erosionen su fortaleza del balance, desempeño operativo o perfil de negocio.



Cambios positivos en la calificación o perspectiva tendrían lugar si la compañía mantiene mejoras en su desempeño operativo post-adquisición, en conjunto con una exhaustiva implementación de su administración integral de riesgos al mismo tiempo que mantiene una capitalización ajustada por riesgos en el nivel más fuerte. Factores negativos de calificación incluyen una desviación considerable o debilitamiento de su desempeño operativo como resultado de inconsistencias en su administración integral de riesgos que afecten la capitalización ajustada por riesgos o su perfil de negocio.



AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos especializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 países con oficinas regionales en Nueva York, Londres, Amsterdam, Dubai, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para más información, www.ambest.com.

