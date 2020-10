AM Best Retira Calificaciones Crediticias de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V.

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

CIUDAD DE MÉXICO | AM Best ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de A- (Excelente), la Calificación Crediticia de Emisor (ICR, por sus siglas en inglés) de Largo Plazo de “a-” y la Calificación en Escala Nacional de México (NSR, por sus siglas en inglés) de “aaa.MX” de Zurich Aseguradora Mexicana, S.A. de C.V. (ZAM) (anteriormente QBE de México Compañía de Seguros S.A. de C.V.) (México). La perspectiva de las Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable. Al mismo tiempo, AM Best ha retirado estas calificaciones, en respuesta a la solicitud de la compañía de no continuar participando en el proceso interactivo de calificación de AM Best.

Las calificaciones de ZAM reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best categoriza como muy fuerte, así como su desempeño operativo marginal, perfil de negocio limitado y administración integral de riesgos apropiada.

Las calificaciones de ZAM también reconocen la afiliación e importancia estratégica con su empresa matriz, Zurich Insurance Group Ltd (grupo Zurich), proporcionando sinergias y eficiencias operativas. Contrarrestando estos factores positivos de calificación, se encuentran el bajo volumen de negocio de la compañía en el sector asegurador mexicano y la volatilidad en sus resultados operativos.

Las perspectivas estables reflejan la expectativa de que ZAM mantendrá su evaluación de la fortaleza del balance, respaldada por una capitalización ajustada por riesgos en el nivel más fuerte, con base en el Índice de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés).

La compañía fue fundada en México hace más de 70 años, y en 2007 fue adquirida por QBE Insurance Group Limited. En 2018, el grupo Zurich celebró un acuerdo de compra de activos para adquirir en su totalidad las operaciones de seguros del Grupo QBE en Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y México, con el propósito de incrementar su presencia y crecimiento en los mercados de América Latina. La nueva estrategia de negocios para ZAM consiste en servir como centro de actividad estratégico para Grupo Zurich, principalmente suscribiendo vida y salud (es decir, líneas de negocio .

La capitalización ajustada por riesgos de ZAM está respaldada por resultados netos positivos obtenidos en 2019 y a junio de 2020. Durante este periodo, la compañía mejoró su desempeño operativo debido a los efectos positivos derivados de las liberaciones de reserva y ajustes en su programa de reaseguro, reduciendo sustancialmente la retención de ZAM en las líneas de negocio de daños. De forma análoga con la nueva estrategia de mercado, las líneas de negocio de affinity están retenidas al 100%.

La estrategia de inversión de la compañía continúa siendo conservadora, acorde a lineamientos locales y del grupo, proporcionando un flujo constante de ingresos para respaldar sus resultados operativos.

Este comunicado de prensa se ​​refiere a la calificación (es) que han sido publicadas en el sitio web de AM Best. Para toda la información de las calificaciones relativa a la divulgación pertinente, incluyendo los detalles del responsable en la oficina por la emisión de cada una de las calificaciones individuales mencionadas en este comunicado, por favor consultar el sitio de internet con Comunicados de Prensa de AM Best. Para obtener información adicional sobre el uso y las limitaciones de las opiniones sobre la calificación crediticia, consulte Guía de las Calificaciones Crediticias de Best. Para información referente al uso adecuado de medios de comunicación de las Calificaciones Crediticias de Best y comunicados de prensa de AM Best, por favor vea Guía para Medios de Comunicación – Uso Adecuado de medios de comunicación de las Calificaciones Crediticias de Best y comunicados de prensa de AM Best.

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos especializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 países con oficinas regionales en Nueva York, Londres, Amsterdam, Dubai, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para más información, www.ambest.com.

Copyright © 2020 por A.M. Best Rating Services, Inc. y/o sus afiliadas.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Olga Rubo, FRM

Analista Financiero

+52 55 1102 2720, int. 134

[email protected]

Christopher Sharkey

Gerente de Relaciones Públicas

+1 908 439 2200, int. 5159

[email protected]

Alfonso Novelo

Director Senior de Análisis

+52 55 1102 2720, int. 107

[email protected]

Jim Peavy

Director de Relaciones Públicas

+1 908 439 2200, int. 5644

[email protected]