AM Best Retira Calificaciones Crediticias de CRABI, S.A. de C.V.

México, Ciudad de México | AM Best ha retirado el estado de bajo revisión con implicaciones negativas y ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de C+ (Marginal), la Calificación Crediticia de Emisor (ICR, por sus siglas en inglés) de Largo Plazo de “b-” y la Calificación en Escala Nacional México (NSR, por sus siglas en inglés) de “bb.MX” (Adecuada) de CRABI, S.A. de C.V. (Crabi) (Ciudad de México, México). La perspectiva asignada a estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es negativa. Al mismo tiempo, AM Best ha retirado las calificaciones atendiendo la solicitud de la compañía de no continuar con el proceso interactivo de calificación de AM Best.

Las calificaciones de Crabi reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como débil, así como su desempeño operativo marginal, perfil de negocio limitado y administración integral de riesgos (ERM, por sus siglas en inglés) marginal.

Estas afirmaciones de calificación reflejan la vulnerabilidad de la capitalización ajustada por riesgos de Crabi, con base en el Índice de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés), y las desviaciones significativas en sus métricas de desempeño operativo respecto al plan de negocios original de la compañía. Estos eventos también ponen en duda la solidez y los fundamentos del programa de ERM de Crabi.

Las perspectivas negativas indican una mayor presión sobre las calificaciones de Crabi y el elevado riesgo de ejecución de su plan de negocios, considerando la incertidumbre de las futuras contribuciones de capital para respaldar la operación y su capacidad de cumplir con los requerimientos regulatorios de capital.

Crabi es una compañía mexicana, autorizada para suscribir seguros de daños en la línea de negocio de automóvil, que inició operaciones en mayo de 2019. Pertenece a Crabi, L.P. en un 99.9%, cuyo único propósito es ser un vehículo de inversión para Crabi, y el resto por Javier Orozco, el Director General de la compañía. Debido a la ausencia de estados financieros auditados de la compañía tenedora, ciertas inversiones reciben el trato de contribuciones de capital con base en la representación de la administración de la compañía.

En junio de 2021, la capitalización ajustada por riesgos de Crabi fue presionada a la baja, a un nivel muy débil debido a un retraso en la inyección de capital esperada, aunado a un déficit en el requerimiento regulatorio de capital mínimo pagado. Con este aporte de capital adicional de MXN 44.4 millones, el Índice de Adecuación de Capital de Best (BCAR) de la compañía volvió al nivel más fuerte a diciembre de 2021, lo cual está en línea con las proyecciones proporcionadas previamente por la compañía. Sin embargo, dada la incertidumbre inherente con respecto al momento de la próxima ronda y la posible incapacidad de la compañía para corregir los déficits y reforzar su base de capital, el balance de la compañía permanece vulnerable.

A diciembre de 2021, las métricas de desempeño operativo de Crabi se ubicaron por debajo de los niveles proyectados debido a un nivel mayor que el estimado de reclamaciones y costos de adquisición. La compañía está atendiendo estos problemas, pero la implementación de estos ajustes continúa siendo un desafío dentro de un segmento automotriz muy competitivo. Un deterioro adicional en las tendencias del desempeño operativo potencialmente debilitará aún más a la ya presionada base de capital.

Este comunicado de prensa se ​​refiere a la calificación (es) que han sido publicadas en el sitio web de AM Best. Para toda la información adicional de las calificaciones relativa a la publicación y divulgación pertinentes, incluyendo los detalles del responsable en la oficina de la emisión de cada una de las calificaciones individuales mencionadas en este comunicado, por favor consultar el sitio de internet con Comunicados de Prensa de AM Best. Para obtener información adicional sobre el uso y las limitaciones de las opiniones sobre la calificación crediticia, consulte Guía de las Calificaciones Crediticias de Best. Para más información sobre el uso adecuado de las Calificaciones Crediticias de Best, Evaluaciones de Desempeño de Best, Evaluaciones Crediticias Preliminares de Best y comunicados de prensa de AM Best, por favor visite la Guía de Uso Adecuado para las Calificaciones y Evaluaciones de Best.

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos especializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 países con oficinas regionales en Londres, Amsterdam, Dubai, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para más información, www.ambest.com.

