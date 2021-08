AM Best es Registrada Como Agencia de Calificación Crediticia en Guatemala

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

CIUDAD DE MÉXICO | AM Best se complace en anunciar que su subsidiaria con sede en la Ciudad de México, AM Best América Latina, S.A. de C.V., ha recibido de la Superintendencia de Bancos de Guatemala la aceptación en el registro de empresas calificadoras de riesgo del país.

La conclusión de este proceso el 16 de julio de 2021 refuerza la creciente presencia en Centroamérica y fuerte compromiso de AM Best con el mercado de seguros de Guatemala. AM Best actualmente califica a varias de las compañías de seguros líderes en el mercado de Guatemala y ha estado calificando aseguradoras en América Latina desde 1999 con una presencia de mercado significativamente mayor en los últimos años.

Con el registro de la Superintendencia de Bancos, Carlos De la Torre, Director Senior de Operaciones y Desarrollo de Negocios de AM Best América Latina, dijo que AM Best espera continuar sirviendo a los clientes actuales y futuros mucho más de cerca.

“Estamos muy orgullosos de ser la primera agencia de calificación crediticia extranjera registrada en Guatemala,” dijo De la Torre. “Esto fortalece nuestra presencia en un mercado de seguros sólido y en crecimiento como es Guatemala. Nuestro compromiso de ser una valiosa fuente de información y apoyo para los mercados de seguros y las autoridades reguladoras de Centroamérica y América Latina es claro, y este registro es un reflejo más de ese compromiso.”

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos especializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 países con oficinas regionales en Londres, Amsterdam, Dubai, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para más información, www.ambest.com.

