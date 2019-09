AM Best publica un borrador actualizado de criterios: Puntuación y Evaluación de la Innovación; Propone revisiones de la metodología de calificación crediticia de Best

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

AM Best ha publicado un borrador actualizado de su nuevo procedimiento de criterios, “Puntuación y Evaluación de la Innovación”. AM Best también ha publicado revisiones propuestas a "La Metodología de Calificación Crediticia de Best" (BCRM).



AM Best solicita comentarios de participantes del mercado en la industria aseguradora y otras partes interesadas sobre estos borradores de documentos, que están disponibles en la sección de metodología del sitio web de AM Best a más tardar hasta el 31 de octubre de 2019.



En la actualización del borrador del procedimiento de criterios, "Puntuación y Evaluación de la Innovación", AM Best ha refinado el borrador para aumentar la transparencia, teniendo en cuenta los comentarios de la industria y para reflejar la continua revisión y análisis internos. El borrador del procedimiento de criterios se publicó originalmente para un período de comentarios inicial el 14 de marzo de 2019. AM Best agradece los comentarios recibidos durante este período de comentarios.



Cambios significativos al borrador del procedimiento de criterios desde su publicación el 14 de marzo de 2019, incluyen lo siguiente:



• La puntuación de innovación y el descriptor de evaluación no se publicarán en el momento en que se aplique el procedimiento de criterios como se indicaba en el borrador inicial;

• Los descriptores de evaluación de la innovación se revisaron para representar con mayor precisión las capacidades de innovación de una aseguradora;

• La aclaración de liderazgo frente a la cultura para delinear más claramente los elementos que se consideran en la evaluación de estos dos componentes; y

• Se revisó la descripción de la relación entre la declaración de misión empresarial de una compañía e innovación para aclarar que no hay ninguna expectativa de que las compañías cambien su declaración de misión empresarial para incorporar explícitamente la innovación.



El borrador de criterios actualizado continúa enfocándose en la evaluación de AM Best del nivel de innovación de una compañía, que estará basada en dos elementos: (1) entradas de innovación — los componentes del proceso de innovación de una compañía, y (2) resultados de innovación — el impacto de los esfuerzos de innovación de la compañía. El puntaje de innovación resultante es la suma de estas dos evaluaciones.



Históricamente, AM Best ha capturado innovación indirectamente a través de los varios bloques modulares de su proceso de calificación. La revisión del BCRM incorpora la innovación como el noveno subcomponente del bloque modular de perfil de negocios. Dentro de su bloque modular de perfil de negocios, AM Best considerará explícitamente si los esfuerzos de innovación de una compañía, o su ausencia, han tenido un impacto positivo o negativo demostrable.



Mientras que AM Best cree que el ritmo de innovación en la industria de seguros se está acelerando y que la capacidad de una aseguradora para innovar se está convirtiendo en un indicador cada vez más importante de la fortaleza financiera a largo plazo de una empresa, AM Best no espera ningún cambio inmediato en las clasificaciones como resultado del lanzamiento de este borrador de procedimiento de criterios.

Este borrador de procedimiento de criterios está disponible en http://www3.ambest.com/latinamerica/methodologies.asp.



Comentarios por escrito deben ser enviados por e-mail a [email protected] a más tardar el 31 de octubre de 2019. Al enviar comentarios al buzón de metodología, los contribuyentes tienen la opción de solicitar anonimidad, pero no confidencialidad. Todos los comentarios recibidos a través del buzón de metodología que no soliciten tratamiento anónimo serán generalmente publicados completamente, haciéndose mención del autor/remitente en la fecha de implementación del procedimiento de criterios.



AM Best es una agencia calificadora global y proveedor de información con un enfoque único en la industria de seguros. Visite www.ambest.com para más información.



Copyright © 2019 por A.M. Best Rating Services, Inc. y/o sus afiliadas.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.





Contacts

Edin Imsirovic

Analista Financiero Senior

+1 908 439 2200, ext. 5740

[email protected]

Maura McGuigan

Directora,

Criterios de Calificación de Créditos,

Investigación y Análisis

+1 908 439 2200, ext. 5317

[email protected]

Christopher Sharkey

Gerente de Relaciones Públicas

+1 908 439 2200, ext. 5159

[email protected]

Jim Peavy

Director de Relaciones Públicas

+1 908 439 2200, ext. 5644

[email protected]